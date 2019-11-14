Профессор Первого меда: Ковид — ускоритель проявлений диабета, их провоцирует не вирус, а стресс

Врачи пытаются понять, действительно ли ковид провоцирует развитие диабета, поскольку у почти 15% пациентов с тяжелым течением болезни обнаруживается высокий уровень сахара. Об этом сообщают иностранные медицинские СМИ. Может ли ковид стать причиной развития диабета, «Доктор Питер» спросил у Анны Волковой, врача-эндокринолога, профессора ПСПбГМУ им. Павлова.

- Анна Ральфовна, уже известно, что у диабетиков заболевание, вызванное коронавирусом, протекает тяжело. Но есть пациенты, которые до того, как заболели ковидом, знать не знали о том, что у них, как говорят врачи, «высокие сахара». Значит ли это, что уровень сахара повысился из-за ковида?

- Существует состояние с разными названиями: предиабет, скрытый диабет или нарушение толерантности к глюкозе. Все они означают, что у человека - «пограничные сахара», то есть через год-другой он окажется в ряду пациентов с диабетом. В обычной жизни эти состояния переходят в истинный диабет не сразу, но когда организм поражает такая жесткая инфекция, как коронавирус, этот процесс ускоряется.

Кроме того, по статистике, к числу пациентов с зарегистрированным диабетом надо прибавить еще 50% тех, кто живет с этим заболеванием и не знает о нем. Потому что в течение какого-то времени, оно «не мешает» человеку жить: жажды нет, полиурии (частого мочеиспускания) тоже нет, туловищное ожирение его не настораживает... А высокий уровень сахара в крови обнаруживается, когда организм испытывает стресс. И такое возможно не только при ковиде — при любом остром заболевании, при том же остром аппендиците, например. Пациент поступает в стационар, а у него обнаруживается высокий сахар. Чтобы понять, насколько он близок к диабету, надо смотреть такой показатель, как гликированный гемоглобин. Он отражает средний - «суммарный сахар» за последние три месяца. И если он повышен, значит, диабет был до поступления в больницу, человек о нем просто не знал. И чаще всего именно так и происходит — ковид обнажает проблему, а не создает ее.

- То есть в повышенном сахаре при ковиде виноват стресс?

- В основном, это так. В обычной жизни у человека сахар, допустим, 6 ммоль/л (норма — 5,6), но он повышается, когда на фоне ковида у него высокая температура, одышка, начинают работать адаптивные механизмы - вырабатываются активно гормоны стресса (кортизол, АКТГ, глюкогон...). А все гормоны стресса — это контринсулярные факторы. Под их воздействием все скрытое становится явным: если на роду был написан диабет, он появляется на фоне такой инфекции, как коронавирус. Но вовсе не вирус провоцирует проявление скрытой болезни, а стресс.

- В России ведется учет пациентов с впервые выявленным диабетом на фоне ковида?

- Статистику по структуре заболеваемости - кто уже поступил с диабетом и у кого диабета не было до ковида — врачам, работающим в клинике, трудно вычленить. У всех сахар — 15 ммоль/л и выше. Но, как я уже сказала, скорее всего, ковид становится ускорителем проявления заболевания. Только чтобы это доказать, нужно проводить серьезные исследования и на их основе делать выводы. А все работают сейчас в полевых условиях, когда и ковид, и диабет надо всеми силами лечить, а изучать - параллельно с лечением.

- Когда у пациента обнаруживается 15-17 ммоль/л сахара в крови, ему врачи говорят: не расстраивайся, может, это не диабет, а реакция организма на болезнь, мол, позже все нормализуется. Так бывает?

- У пациентов с диабетом второго типа, как правило, это наследственная патология. Но если в истории болезни семьи диабета нет, то такое, действительно, бывает. Мы расцениваем показатели гликированного гемоглобина, допустим, в 10% как давно существующий диабет, в 5% — как стрессорную гипергликемию. Но в любом случае, и при диагностированном ранее диабете, и при стрессорной гипергликемии в острой ситуации мы назначаем маленькие дозы инсулина, а потом смотрим, как показатели стабилизируются. Когда острая ситуация разрешилась, пациента переводят на таблетки. Потом пациент выписывается, резко ограничивает потребление сахара, соблюдает диету и ему какое-то время не требуется медикаментозная терапия.

- И может забыть про свои «высокие сахара»?

- Если это была стрессорная реакция организма, возможно, все обойдется, только навсегда или нет, неизвестно. Поэтому если в стационаре возникла проблема с высокими сахарами, надо обязательно купить глюкометр и тест-полоски для контроля уровня сахара хотя бы два-три раза в неделю. Потому что его показатели увеличиваются неслучайно. Рано или поздно проблема все равно появится и лучше ее не запускать.

Ирина Багликова

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