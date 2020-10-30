Психотерапевт НМИЦ им. Бехтерева: Тяжело переболевшие COVID-19 получают постравматический стресс, близкий к боевому

Чья психика больше всего страдает от «коронавирусных страстей» и почему COVID-19 можно приравнять к боевому стрессу? О том, как коронавирус влияет на психическое здоровье петербуржцев, «Доктору Питеру» рассказала Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ им. Бехтерева.

Депрессии в полный рост

Пандемия затянулась. Если раньше давали оптимистичные сроки — все пройдет к лету, к осени, то сейчас прогнозы туманны. И количество депрессивных состояний, действительно, растет. Тревожных расстройств тоже меньше не стало - мы видим постепенный рост и усиление таких нарушений. Как правило, причины повышенной тревожности можно разделить на две большие группы. Первая — собственное здоровье и страх заболеть, который выше рациональных опасений. Как и любая тревога это проявляется в сильном беспокойстве, постоянном контроле своего самочувствия, в более строгих ограничениях и отказе от общения с близкими и друзьями. Вторая — изменение привычного образа жизни: люди не могут поехать куда-то в отпуск, должны соблюдать изоляцию, отказаться от привычного образа жизни, например, походов в кино семьей, активного отдыха и так далее.

Развитие депрессии связано, скорее, с переживаниями негативных изменений в жизни и ощущением бесперспективности, беспросветности. Стало понятно, что в течение ближайших месяцев ситуация в мировом масштабе не разрешится, это и приводит к пессимистическому настрою и депрессивным переживаниям.

Приравнен к боевому стрессу

От психических нарушений страдают не только те, кто боится заразиться коронавирусом, но и уже переболевшие. Последствия COVID-19 только изучаются, и как инфицирование скажется на психическом здоровье человека через 3-5 лет, сейчас никто не скажет. Но известно, что коронавирусы обладают нейротоксичностью. Мы уже наблюдаем психические последствия у своих пациентов — от тревожно-депрессивных расстройств до тяжелых бредовых состояний и галлюцинаций. Да, последних немного, но они есть. По данным мировой статистики, такие нарушения встречаются у 1-2% тяжело переболевших коронавирусом. Тяжелая форма COVID-19, особенно если человек лежал в реанимации, вместо лиц и ободряющей улыбки врачей видел только маски и скафандры, не говоря уже о таком травматическом опыте, как смерть кого-то рядом, может приводить к развитию посттравматического стрессового расстройства. Изначально этот диагноз появился для оценки боевого стресса. То есть ситуации с угрозой для жизни приравнены по силе воздействия на психику к боевому стрессу. Она может отреагировать на такой стресс сразу или спустя какое-то время, но в любом случае не позже 6 месяцев после воздействия травматического фактора.

Есть еще группа переболевших, которые теперь боятся заразиться хоть чем-нибудь — тем же гриппом или другим ОРВИ.

Страдают как с «диагнозом», так и без

К психотерапевтам стали обращаться не только с обострением на фоне пандемии имеющихся психоневрологических заболеваний. Идут также те, кто никогда не жаловался на психическое здоровье и вполне справлялся со своей жизнью. Это, как правило, люди с небольшой стрессоустойчивостью, склонные к эмоциональным переживаниям. И таких «здоровых» немало. Можно, конечно, говорить, что в нашей стране всегда были какие-то катаклизмы, поэтому все должны были бы привыкнуть. Но с такой ситуацией как мировая пандемия коронавируса мы еще не сталкивались, и для многих она стала сверх экстремальной.

Пострадали также пациенты, у которых до начала пандемии были соматические заболевания — например, болезни сердца или рак. Мы проводили исследование, которое показало, что многие из них испытывают тревожные переживания из-за страха, что не смогут вовремя лечь в больницу, получить лекарства и останутся без квалифицированной помощи по поводу своей основной болезни. Это тоже одна из причин развития невротических и тревожных расстройств.

Склонность к неврозам — это наследственное?

Скорее, нет. Считается, что серьезные психиатрические расстройства могут передаваться по наследству в 20-30% случаев. Для невротических состояний наследственные риски гораздо меньше, потому что такие состояния все-таки больше связаны с психологическими особенностями переживаний и типом личности, чем с биологическим ответом организма.

Мужчины не уступают женщинам

На фоне пандемии мужчины страдают не меньше женщин. Для женщин более характерны тревожные состояния, для мужчин - депрессивные расстройства. Хотя начиная с более старшего возраста нет никакой разницы — все переживают одинаково и, понятно, что намного сильнее молодежи. Молодые всегда ко всему относятся проще, но и они не исключение — пациенты в возрасте до 30 тоже есть в нашей клинике.

Бесстрашных не встречали

У коронавируса очень длительный «астенический хвост» - из-за сильной интоксикации организма переболевшим несколько месяцев приходится восстанавливать силы. Понятно, что нехватка сил влияет и на память, и на концентрацию внимания, и на уровень активности. Поэтому после перенесенного COVID-19 много жалоб на симптомы астении (бессилие, хроническая усталость — Прим. ред.). В подавляющем большинстве случаев эти нарушения проходят. Правда, пока специалисты не могут четко определить, связаны они именно с коронавирусом или это побочный эффект лекарств, которые пациенты принимают в больших количествах, с последствиями искусственной вентиляции легких.

Еще одна распространенная жалоба у перенесших коронавирусную инфекцию — нарушения сна. Описывают все виды инсомнических нарушений — трудности с засыпанием, поверхностный сон с частыми ночными пробуждениями, очень ранний подъем с тревожными переживаниями и без ощущения отдыха. Некоторых мучают кошмары — пациенты рассказывают, как им снится реанимация, болезнь, люди в белых халатах. Навязчивое воспоминание травматического события в течение дня или ночью вообще характерно для посттравматического стрессового расстройства.

Часто возникает страх заболеть. Он был и раньше - боялись СПИДа или гепатита, а теперь коронавируса. А вот о бесстрашных, которые бы переболели и потеряли страх смерти, — о таких я не слышала.

Случаи из практики

Приведу в пример два случая.

Первый: пациентка, которая не болела COVID-19. У этой молодой женщины раньше не было каких-то психических нарушений, а на фоне пандемии возник сильный страх заболеть — заболеть тяжело и оказаться в нужный момент без помощи врачей. Она очень чутко прислушивалась к своему организму, постоянно измеряла температуру и даже самые незначительные «новые» ощущения воспринимала болезненно. При этом она жестко себя во всем ограничивала и прервала всякое общение с родными, которые, как она считала, могли ее заразить. В итоге ее вообще перестало что-либо радовать, появились проблемы со сном — долго засыпала и постоянно ночью просыпалась. Наконец, она решилась обратиться к психотерапевту, но ложиться в клинику отказалась — все из-за той же боязни заразиться в стационаре. Поэтому мы лечили ее амбулаторно — назначили антидепрессанты и противотревожные препараты, длительный курс психотерапии — он занял несколько недель. Сегодня женщина чувствует себя лучше — начала выходить на прогулки, крепче спать и уже не меряет несколько раз на дню температуру.

Второй: пациентка, переболевшая COVID-19 средней тяжести. Ей потребовалась госпитализация и кислородная поддержка. По ее словам, прежде чем попасть в ковидную больницу, она испытала приступы кашля, нехватки воздуха такие сильные, что думала умрет, и даже обзвонила родных, фактически попрощавшись с ними. После выписки из стационара ее стал преследовать страх заразиться чем бы то ни было — любой инфекцией, включая ОРВИ и грипп. Ее мучили выраженные симптомы астении — слабость, одышка и ощущение нехватки воздуха, приступы сердцебиения, сильные нарушения сна. Женщина перестала выходить на улицу, даже в маленькие магазинчики за продуктами — боялась. За помощью к психотерапевту нашего центра она обратилась в июне, но ее тоже лечили амбулаторно — ложиться в клинику отказалась. Сейчас ей уже лучше, состояние стабилизировалось.

От тревог спасает четкий режим дня и легкое общение с друзьями

Чтобы сохранить психическое здоровье сегодня, в первую очередь, надо ограничить поток негативной информации, который только усиливает тревогу. Из СМИ, от друзей и знакомых. Нельзя следить за ситуацией с коронавирусом 24 часа в сутки. Конечно, надо ориентироваться на официальные цифры, данные, чтобы корректировать свое поведение и быть в курсе основных событий, соблюдать необходимые меры, но не более.

Во-вторых, надо создать себе новый режим дня. Он должен быть четким, с обязательным временем для отдыха. Если человек работает дома, то в квартире желательно разграничить зону для работы и расслабления.

В-третьих, важно сохранить общение с родными и друзьями, чтобы не оказаться в социальной изоляции, с чувством одиночества. Но опять же, это общение не должно сводиться к переработке негативной информации — темы для разговоров надо выбирать позитивные, личные.

Страдающим соматическими, хроническими заболеваниями мы советуем заранее планировать свою терапию. Сейчас особенно важно создать пусть небольшой, но запас необходимых препаратов, составить список телефонов, по которым в случае обострения можно позвонить, и вообще заранее продумать, что и как делать в экстренном случае.

Надежда Крылова

© Доктор Питер