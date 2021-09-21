Известную всем фразу «Глаза — зеркало души» может переформулировать в «Глаза — зеркало болезней», что тоже будет чистой правдой. По глазам можно определить как и начинающиеся заболевания различных систем организма, так и развивающиеся последствия уже имеющейся болезни.

Сахарный диабет — один из самых распространенных диагнозов в мире, пишет Times of India. От этого заболевания страдают как молодые, так и пожилые. Чаще встречается диабет 2, а не 1 типа. Как отмечают эксперты, людям с таким диагнозом бывает сложно разглядеть мелкие детали — диабет влияет на качество зрения.

Если не контролировать уровень сахара в крови, то это может привести к опасным последствиям в виде тяжелых заболеваний глаз.

Нечеткое зрение

Сахарный диабет может спровоцировать набухание или отек глаз, что может привести к ухудшению зрения. Такой симптом — тревожный звоночек. Поэтому если вы стали ощущать «набухание», то в первую очередь нужно обратиться к офтальмологу. Вероятно, специалист посоветует вам сменить очки (если вы их носите, конечно). И следом необходимо измерить уровень сахара в крови. Важно помнить, что на восстановление четкости зрения может уйти как минимум три месяца, поэтому не откладывайте лечение, чтобы не усугубить ситуацию.