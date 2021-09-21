Какие болезни глаз может спровоцировать диабет
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Известную всем фразу «Глаза — зеркало души» может переформулировать в «Глаза — зеркало болезней», что тоже будет чистой правдой. По глазам можно определить как и начинающиеся заболевания различных систем организма, так и развивающиеся последствия уже имеющейся болезни.

Сахарный диабет — один из самых распространенных диагнозов в мире, пишет Times of India. От этого заболевания страдают как молодые, так и пожилые. Чаще встречается диабет 2, а не 1 типа. Как отмечают эксперты, людям с таким диагнозом бывает сложно разглядеть мелкие детали — диабет влияет на качество зрения.

Если не контролировать уровень сахара в крови, то это может привести к опасным последствиям в виде тяжелых заболеваний глаз.

Нечеткое зрение

Сахарный диабет может спровоцировать набухание или отек глаз, что может привести к ухудшению зрения. Такой симптом — тревожный звоночек. Поэтому если вы стали ощущать «набухание», то в первую очередь нужно обратиться к офтальмологу. Вероятно, специалист посоветует вам сменить очки (если вы их носите, конечно). И следом необходимо измерить уровень сахара в крови. Важно помнить, что на восстановление четкости зрения может уйти как минимум три месяца, поэтому не откладывайте лечение, чтобы не усугубить ситуацию.

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Катаракта

Хрусталик в глазу некоторые врачи называют «природным фотоаппаратом». Он помогает фокусироваться на окружающем мире, как бы запечатлевает то, что происходит вокруг. Когда хрусталик становится мутным, это может свидетельствовать о формирующейся катаракте. И виновником заболевания вполне может быть сахарный диабет.

Основная причина диабетической катаракты — повышение уровня глюкозы в крови при сахарном диабете 1 и 2 типа. Патология представляет собой комплекс изменений в структуре хрусталика, в организме нарушается углеводный обмен. Этот процесс отражается и на здоровье глаз. Второй тип сахарного диабета сопровождается поражением естественной оптической линзы чаще, чем первая разновидность заболевания.

В таком случае необходимо обратиться к офтальмологу. От катаракты пациентов избавляют хирургическим путем — меняют мутный хрусталик на искусственный.

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Глаукома

Глаукома — это прогрессирующая нейропатия зрительного нерва и нарушение оттока водянистой жидкости из глаза из-за повышения внутриглазного давления. Она остается одной из основных причин необратимой слепоты. При глаукоме повреждаются кровеносные сосуды, зрение начинает падать. Люди с сахарным диабетом страдают от этого заболевания гораздо чаще, чем все остальные.

Основные симптомы:

  • боль и резь в глазах;

  • туман перед глазами;

  • при взгляде на яркий свет перед глазами появляются радужные круги;

  • покраснение глаз, сопровождающееся болью;

  • зрение падает в темное время суток.

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Диабетическая ретинопатия

Это поражение сетчатки глаза, такой диагноз могут поставить только диабетикам. Болезнь провоцирует поражение мелких кровеносных сосудов. По статистике, от ретинопатии страдают около 90% пациентов с сахарным диабетом. Чаще всего развивается при длительном течении заболевания. Это очень коварный диагноз: если вовремя не обнаружить болезнь, то человек может даже ослепнуть.

Основные симптомы:

  • Мерцающие «звездочки» перед глазами;

  • дискомфорт или боль в глазах;

  • снижение зрения, ощущения пелены перед глазами.

Если вы стали замечать, что зрения падает, в глазах появилась боль, белки стали неожиданно краснеть и набухать, то не откладывайте визит к офтальмологу. Своевременное лечение поможет сохранить зрение.

Следить за показателями сахара в крови крайне важно. Его высокий уровень часто свидетельствует о проблемах с инсулином и может быть первым тревожным звоночком, предупреждающем о развитии диабета. Снизить уровень сахара в крови можно и без таблеток — ученые назвали три основных способа.

Софья Хромова