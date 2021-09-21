Известную всем фразу «Глаза — зеркало души» может переформулировать в «Глаза — зеркало болезней», что тоже будет чистой правдой. По глазам можно определить как и начинающиеся заболевания различных систем организма, так и развивающиеся последствия уже имеющейся болезни.
Сахарный диабет — один из самых распространенных диагнозов в мире,
Если не контролировать уровень сахара в крови, то это может привести к опасным последствиям в виде тяжелых заболеваний глаз.
Нечеткое зрение
Сахарный диабет может спровоцировать набухание или отек глаз, что может привести к ухудшению зрения. Такой симптом — тревожный звоночек. Поэтому если вы стали ощущать «набухание», то в первую очередь нужно обратиться к офтальмологу. Вероятно, специалист посоветует вам сменить очки (если вы их носите, конечно). И следом необходимо измерить уровень сахара в крови. Важно помнить, что на восстановление четкости зрения может уйти как минимум три месяца, поэтому не откладывайте лечение, чтобы не усугубить ситуацию.
Катаракта
Хрусталик в глазу некоторые врачи называют «природным фотоаппаратом». Он помогает фокусироваться на окружающем мире, как бы запечатлевает то, что происходит вокруг. Когда хрусталик становится мутным, это может свидетельствовать о формирующейся катаракте. И виновником заболевания вполне может быть сахарный диабет.
Основная причина диабетической катаракты — повышение уровня глюкозы в крови при сахарном диабете 1 и 2 типа. Патология представляет собой комплекс изменений в структуре хрусталика, в организме нарушается углеводный обмен. Этот процесс отражается и на здоровье глаз. Второй тип сахарного диабета сопровождается поражением естественной оптической линзы чаще, чем первая разновидность заболевания.
В таком случае необходимо обратиться к офтальмологу. От катаракты пациентов избавляют хирургическим путем — меняют мутный хрусталик на искусственный.
Глаукома
Глаукома — это прогрессирующая нейропатия зрительного нерва и нарушение оттока водянистой жидкости из глаза из-за повышения внутриглазного давления. Она остается одной из основных причин необратимой слепоты. При глаукоме повреждаются кровеносные сосуды, зрение начинает падать. Люди с сахарным диабетом страдают от этого заболевания гораздо чаще, чем все остальные.
Основные симптомы:
боль и резь в глазах;
туман перед глазами;
при взгляде на яркий свет перед глазами появляются радужные круги;
покраснение глаз, сопровождающееся болью;
зрение падает в темное время суток.
Диабетическая ретинопатия
Это поражение сетчатки глаза, такой диагноз могут поставить только диабетикам. Болезнь провоцирует поражение мелких кровеносных сосудов. По статистике, от ретинопатии страдают около 90% пациентов с сахарным диабетом. Чаще всего развивается при длительном течении заболевания. Это очень коварный диагноз: если вовремя не обнаружить болезнь, то человек может даже ослепнуть.
Основные симптомы:
Мерцающие «звездочки» перед глазами;
дискомфорт или боль в глазах;
снижение зрения, ощущения пелены перед глазами.
Если вы стали замечать, что зрения падает, в глазах появилась боль, белки стали неожиданно краснеть и набухать, то не откладывайте визит к офтальмологу. Своевременное лечение поможет сохранить зрение.
Следить за показателями сахара в крови крайне важно. Его высокий уровень часто свидетельствует о проблемах с инсулином и может быть первым тревожным звоночком, предупреждающем о развитии диабета. Снизить уровень сахара в крови можно и без таблеток — ученые назвали три основных способа.
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