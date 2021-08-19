Когортное исследование провели сотрудники Уфимского научно-исследовательского института глаза (Башкортостан). Изучали случаи умеренного, тяжелого нарушения зрения и слепоты у людей 85 лет и старше. Важно было установить, по каким причинам наступило ухудшение и можно ли его каким-то образом предотвратить.

«Всего в исследовании приняли участие 1526 взрослых, — сообщил один из руководителей работы доктор медицинских наук Мухаррам Бикбоков в медицинском журнале Jama . — Изменения от умеренной до тяжелой степени, а также слепота, были связаны с катарактой, возрастной дегенерацией желтого пятна, глаукомой и миопической макулопатией».

Проблемы со зрением также влияли на физические возможности пациентов, менялась сила захвата кисти, и на когнитивные функции — у испытуемых были более низкие показатели на кратком экзамене на психическое состояние.

Как оказалось, одной из основных причин снижения зрения была катаракта.