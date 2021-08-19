Когортное исследование провели сотрудники Уфимского научно-исследовательского института глаза (Башкортостан). Изучали случаи умеренного, тяжелого нарушения зрения и слепоты у людей 85 лет и старше. Важно было установить, по каким причинам наступило ухудшение и можно ли его каким-то образом предотвратить.
«Всего в исследовании приняли участие 1526 взрослых, — сообщил один из руководителей работы доктор медицинских наук Мухаррам Бикбоков в медицинском журнале
Проблемы со зрением также влияли на физические возможности пациентов, менялась сила захвата кисти, и на когнитивные функции — у испытуемых были более низкие показатели на кратком экзамене на психическое состояние.
Как оказалось, одной из основных причин снижения зрения была катаракта.
Катаракту установили у 324 человек, вторичную катаракту — у 4 человек, возрастная дегенерация желтого пятна диагностирована у 78 человек, глаукома — у 45, помутнение роговицы у 26 пациентов, миопическая макулопатия — у 13 и неглаукоматозное повреждение зрительного нерва — у 4, но это касалось только нарушений зрения от умеренного до тяжелого. Слепота стала последствием непролеченной катаракты еще у 33 пациентов.
«Катаракта стала основным обратимым состоянием, связанным с потерей зрения. Результаты показывают, что увеличение количества операций по удалению катаракты может быть полезным для решения проблемы снижения зрения, физической силы и когнитивных функций у пациентов старшего возраста», — сделали выводы ученые.
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