Сахарный диабет 2 типа — это тяжелое хроническое эндокринное заболевание. Оно появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови.

Некоторые люди склонны к появлению этого коварного заболевания. Выяснить, грозит ли вам сахарный диабет 2 типа, могут обычные джинсы.