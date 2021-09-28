Сахарный диабет 2 типа — это тяжелое хроническое эндокринное заболевание. Оно появляется из-за нарушения восприимчивости клеток к инсулину, который вырабатывается поджелудочной железой. Этот гормон контролирует уровень сахара в крови.
Некоторые люди склонны к появлению этого коварного заболевания. Выяснить, грозит ли вам сахарный диабет 2 типа, могут обычные джинсы.
«Если вы сейчас не влезаете в джинсы, в которые влезали в 21 год, то это значит, что вы находитесь в группе риска», — пояснил профессор Рой Тейлор из Университета Ньюкасла. Его
Конечно, у вас могут не сохраниться джинсы, которые вы носили 5, 10 или даже больше 20 лет назад. В таком случае профессор предлагает попробовать надеть штаны аналогичного размера. Они могут немного жать и доставлять некий дискомфорт в силу возрастных изменений, но точно должны без особого труда застегнуться.
Чтобы понять, есть ли у вас лишний вес, эксперты предлагают измерить ИМТ — индекс массы тела.
ИМТ вычисляется по формуле: вес в килограммах делится на рост в метрах, возведенный в квадрат. Например, при росте 162 см и весе 72 кг ИМТ составит 27 (72/1,62*1,62). Для взрослых ИМТ в норме — от 18,5 до 24,9, показатель от 25 до 29,9 говорит об избыточном весе, а 30 и выше — об ожирении и высоком риске диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.
Однако сахарный диабет 2 типа может быть и при нормальном ИМТ. Ученые провели исследование, в ходе которого выяснили, что все участники страдали от этого заболевания, несмотря на «нормальный» ИМТ — средний показатель составил 24,5. Поэтому-то и полезно проверить объем талии с помощью придуманного «джинсового теста».
Однако человеку под силу повернуть опасный процесс в обратную сторону, говорит профессор.
«Вы можете минимизировать риски развития сахарного диабета 2 типа. Даже если вам кажется, что у вас не лишнего веса (некоторые во всем винят возрастные изменения тела), то вы можете страдать от так называемого скрытого ожирения».
Поэтому, если вы не влезаете в джинсы и показатели ИМТ не в норме, ученые настоятельно рекомендуют похудеть. Достаточно избавиться от 10-15% своего веса, чтобы минимизировать риски развития заболевания. После того, как группа испытуемых избавилась от лишних килограммов, им удалось снизить уровень жира в печени и в поджелудочной железе, а также восстановить активность инсулин-продуцирующих клеток поджелудочной железы.
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