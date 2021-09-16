Однако СМИ уточняет, что не стоит сразу думать о раке — такое изменение пальцев бывает и при других заболеваниях, в том числе болезнях сердца, муковисцидозе.

«Доктор Питер» спросил у онкологов, работает ли такой тест при диагностике рака легких.

По словам Дмитрия Полежаева, хирурга-онколога торакального отделения Городского клинического онкодиспансера, так называемый симптом барабанных палочек бывает при раке легкого, но обычно уже при распространенном процессе, когда у пациента есть и другие признаки заболевания.