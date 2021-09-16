С помощью простого теста на «алмазный зазор» или тест «Окно Шамрота» можно определить, есть ли у человека риск рака легких. Тест заключается в следующем. Надо соединить ногти указательных пальцев вместе — ноготь к ногтю, а затем посмотреть, есть ли между кутикулами крошечный просвет в виде ромба. Если есть — хорошо, а вот если там нет свободного места и основания ногтей плотно соприкасаются — это не очень хороший признак. Его еще называют симптом «барабанных палочек». Кончики пальцев могут быть толще обычного, а ногти сильно изогнуты. Со ссылкой на данные Cancer Research UK сообщается, что это распространенный симптом рака легких, встречающийся более чем у 35 процентов пациентов.
Однако СМИ уточняет, что не стоит сразу думать о раке — такое изменение пальцев бывает и при других заболеваниях, в том числе болезнях сердца, муковисцидозе.
«Доктор Питер» спросил у онкологов, работает ли такой тест при диагностике рака легких.
По словам Дмитрия Полежаева, хирурга-онколога торакального отделения Городского клинического онкодиспансера, так называемый симптом барабанных палочек бывает при раке легкого, но обычно уже при распространенном процессе, когда у пациента есть и другие признаки заболевания.
Дмитрий Полежаев
онкология
Хирург-онколог торакального отделения Городского клинического онкологического диспансер, кандидат медицинских наук, заведующий учебной частью кафедры онкологии ПСПбГМУ им. Павлова
- При раке легкого могут быть изменения суставов пальцев. Но симптом барабанных палочек встречается также и при пороках сердца, хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и других болезнях, чаще всего хронических. Его нельзя назвать ранним признаком рака легкого, хотя у кого-то, наверное, он и может быть. Как правило, такие изменения появляются уже при распространенных злокачественных процессах, — сказал врач.
По мнению Никиты Левченко, онколога, торакального хирурга НМИЦ онкологии им. Петрова, по этому тесту в принципе нельзя выявить рак легких.
Никита Левченко
Онкология
Онколог, торакальный хирург НМИЦ онкологии им. Петрова, кандидат медицинских наук
- Коварность этой болезни заключается в том, что до III–IV стадии зачастую нет каких-либо симптомов. Клиническая картина появляется при полном перекрывании опухолью бронха, врастании в соседние органы или появлении симптомов при отдаленном метастазировании. Также немаловажную роль играет расположение опухоли в легком и бронхе. При центральных опухолях может отмечаться появление крови в мокроте, кашель, повышение температуры тела. При периферическом раке какие-либо симптомы часто отсутствуют, — заключил специалист.
Основными симптомами рака легких считаются непроходящий более трех недель кашель, мокрота с кровью, боль при дыхании, постоянная одышка, необъяснимая потеря веса и хроническая усталость. Но обычно они появляются уже на запущенных стадиях. Главный способ диагностики заболевания — компьютерная томография органов грудной клетки. Чтобы не пропустить первые стадии рака легкого, врачи советуют ежегодно проходить это исследование всем, кто в группе риска — к примеру, заядлым курильщикам с более чем 20-летним стажем. Все остальным для ранней диагностики рекомендуется выполнять рентген-исследование органов грудной клетки в двух проекциях.
Ранее сообщалось о другом тесте, способном якобы выявить рак легких на ранней стадии — для него требуется стул. По словам американских врачей, сигнализировать о болезни могут признаки синдрома Ламберта-Итона — проблемы с подъемом из сидячего положения. Как объясняли специалисты, этот синдром связан со слабостью мышц в области бедер и чаще наблюдается при мелкоклеточном раке легкого.
Как тогда поясняла главный пульмонолог Петербурга, директор НИИ пульмонологии Первого меда Ольга Титова, синдром Ламберта-Итона не является специфическим для рака легкого. По словам онколога Дмитрия Полежаева, этот синдром может быть одним из признаков рака легкого, но он характерен далеко не для всех его разновидностей и тоже чаще проявляется, когда процесс уже запущен. При этом врач уточнял, что универсальных тестов для ранней диагностики опухолей легкого нет.
Комментарии0