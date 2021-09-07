Геномный анализ рака легких у некурильщиков показал, что большинство опухолей возникает в результате накопления мутаций, вызванных естественными процессами в организме. Об этом говорится в исследовании ученых Национального института рака США (NCI), опубликованном в журнале Nature Genetics,
Эти выводы помогут раскрыть тайну возникновения рака легких у людей, которые никогда не курили, и помочь в разработке более точных клинических методов лечения, считают исследователи.
- Мы видим, что существуют разные подтипы рака легких у некурильщиков, которые имеют различные молекулярные характеристики и эволюционные процессы, — сказала эпидемиолог, доктор медицины Мария Тереза Ланди, руководившая исследованием. — В будущем, возможно, у нас появятся разные методы лечения, основанные на этих подтипах.
Участниками исследования стали 232 никогда не куривших пациентов, у которых был диагностирован немелкоклеточный рак легкого. Это наиболее распространенный гистологический тип злокачественных опухолей легких. Он встречается в 80–85% случаев, остальные 10–15% приходятся на мелкоклеточный рак легкого.
У исследуемых было 189 аденокарцином (наиболее распространенный тип рака легких), 36 карциноидных опухолей и семь других — различных типов. Пациенты еще не проходили никакого лечения от рака.
Исследователи проанализировали геномы опухолей в поисках мутационных сигнатур, своеобразных «отпечатков пальцев», характерных комбинаций типов мутаций, которые могли произойти из-за повреждений в результате естественной деятельности в организме (например, неправильной репарации ДНК или окислительного стресса) или воздействия канцерогенов.
Оказалось, что большинство опухолевых геномов никогда не куривших людей несут мутационные сигнатуры, связанные с естественными процессами, происходящими внутри организма.
Как и ожидалось, исследователи не обнаружили никаких мутационных сигнатур, которые связаны с прямым воздействием курения. Они не нашли их даже у тех 62 участников исследования, кто подвергался воздействию табачного дыма — то есть был пассивным курильщиком. Правда, ученые отмечают, что выборка по ним недостаточно крупная и влияние табачного дыма на риск возникновения рака легких стоит изучить дополнительно.
Геномный анализ выявил три новых подтипа рака легких у никогда не куривших. Исследователи дали им «музыкальные» названия, в зависимости от количества геномных изменений.
Преобладающий подтип piano (по латыни — тихо) имел наименьшее количество мутаций. Опухоль растет медленно, в течение многих лет, ее трудно лечить, поскольку она может иметь множество различных мутаций-драйверов.
Подтип mezzo-forte (умеренно громко) имел специфические хромосомные изменения, а также мутации в гене рецептора фактора роста EGFR, который дает более быстрый рост опухоли.
Подтип forte (громко) характеризуется удвоением всего генома, геномное изменение, которое часто наблюдается при раке легких у курильщиков. Такая опухоль также растет очень быстро.
- Мы начинаем различать подтипы рака некурильщика, которые потенциально могут иметь разные подходы к профилактике и лечению, — сказала доктор Тереза Ланди. — Например, подтип опухоли piano можно обнаружить в ранней стадии и болезнь вполне вероятно вылечить. Другие два подтипа опухолей могут быть выявлены с помощью биопсии и эффект даст целевое лечение.
- Мы находимся в начале понимания того, как эти опухоли развиваются, — считают исследователи. — Этот анализ показывает, что существует неоднородность или разнообразие рака легких у людей, никогда не куривших.
Рак легких — одна из главных причин смерти от онкологических заболеваний в мире. Ежегодно рак легких диагностируется у более чем 2 млн человек на планете.
Большинство людей, у которых развивается рак легких, в прошлом курили, но 10%-20% таких онкопациентов никогда не брали в руки сигареты.
Рак легких некурильщика чаще встречается у женщин и в более раннем возрасте, чем рак легких у курильщиков.
Возможными факторами риска развития рака легких у людей, которые никогда не курили, ученые называют пассивное курение, плохую экологию — в частности, загрязнение воздуха, а также генетическую предрасположенность.
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