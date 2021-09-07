Геномный анализ рака легких у некурильщиков показал, что большинство опухолей возникает в результате накопления мутаций, вызванных естественными процессами в организме. Об этом говорится в исследовании ученых Национального института рака США (NCI), опубликованном в журнале Nature Genetics, говорится на сайте Национального института здоровья (NIH), в состав которого входит NCI.

Эти выводы помогут раскрыть тайну возникновения рака легких у людей, которые никогда не курили, и помочь в разработке более точных клинических методов лечения, считают исследователи.

- Мы видим, что существуют разные подтипы рака легких у некурильщиков, которые имеют различные молекулярные характеристики и эволюционные процессы, — сказала эпидемиолог, доктор медицины Мария Тереза Ланди, руководившая исследованием. — В будущем, возможно, у нас появятся разные методы лечения, основанные на этих подтипах.