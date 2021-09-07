Рекорд от школьника
Сколько человек может прожить без еды? Многое зависит от здоровья, массы тела, климатических условий. По данным некоторых исследований, считается, что этот срок составляет около 20-25 суток для мужчины весом в 70 кг.
А сколько человек может вообще не спать? Официально зарегистрированный рекорд, который попал в Книгу рекордов Гиннесса — 11 суток и 25 минут (264,4 часа). Его поставил в 1964 году 17-летний школьник Рэнди Гарднер из Калифорнии. Известно, что во время бессонницы юноша чувствовал себя не очень хорошо — у него фиксировали проблемы с концентрацией внимания и краткосрочной памятью, а также снижение настроения и зрительные иллюзии. К примеру, он принимал дорожный знак за живого человека.
В последний день эксперимента его попросили последовательно вычитать 7 из заданного числа, начиная со 100, он остановился на 65 и сказал, что забыл, что он сейчас делает. В то же время специалист по расстройствам сна из Стэнфордского университета доктор Вильям К. Демент, который руководил экспериментом, сообщал, что на 10-й день школьник смог обыграть его в пинбол. Также пишут, что на пресс-конференции по случаю завершения эксперимента он говорил членораздельно, без запинок и выглядел вполне здоровым.
По словам невролога центра GMS Clinic Анны Мещеряковой, эффект быстрого восстановления у молодого человека можно объяснить разовым экспериментом.
Анна Мещерякова
Неврология
Невролог центра GMS Clinic
- После своего рекорда Рэнди проспал 14 часов, у него все пришло в норму. Когда мы говорим о нарушениях сна, надо разделять острую и хроническую депривацию. Вторая гораздо опаснее для здоровья. Мы все периодически испытываем острую нехватку сна, но потом восполняем ее и приходим в норму. Если не поспать 1-2 дня, конечно, катастрофы не случится. В то же время надо понимать, что рассеянность, сниженное внимание и реакция на следующий день могут привести к тому же ДТП, если человек сядет в таком состоянии за руль. Но хронический недосып, если регулярно спать по 2-4 часа, восполнить очень сложно, — говорит врач.
Норма у каждого своя
Считается, что человеку необходимо спать по 7-9 часов, но далеко не у всех это получается, а некоторым и не надо. Все индивидуально. Рекомендуемая продолжительность сна зависит от возраста — чем старше человек становится, тем меньше сна ему требуется.
- Исследования показали, что базовая потребность человека во сне, которая позволяет ему функционировать, составляет 4-5 часов. Но она все-таки не учитывает дальнейшее качество жизни, общее самочувствие и настроение. С учетом этого желательно отводить на ночной сон не менее 6 часов, — считает Анна Мещерякова.
Без ожирения, но с сильным иммунитетом
Как регулярный недосып разрушает наш организм и в какой последовательности? По словам невролога, ответить на этот вопрос достаточно трудно — качественный ночной сон влияет на здоровье в комплексе. Есть много теорий о том, для чего нам вообще нужен сон. Анна Мещерякова назвала 5 доводов в пользу хорошего сна.
Восстановление ресурсов. Сон — сложный процесс активного внутреннего восстановления. Во сне клетки регенерируют, идет выработка молекул АТФ — они служат источником энергии для всех процессов в организме, в том числе для движения. То есть, ночью мы восстанавливаем ресурсы — не будем спать, не будет хватать сил ни на что.
Профилактика ожирения. Именно во время сна активно вырабатывается соматотропный гормон — гормон роста, который участвует в образовании мышечной ткани. К тому же ночью идет активное расщепление жиров. Недосып отразится на вашей фигуре не в лучшую сторону. О хорошем сне стоит помнить и тем, кто сидит на диетах — похудеть на фоне нарушений сна практически невозможно.
Профилактика слабоумия. Менее 10 лет назад ученые впервые описали глимфатическую систему (анатомический ликворный путь элиминации продуктов жизнедеятельности тканей ЦНС — прим. ред.). Суть в том, что во время сна межклеточное пространство становится чуть больше, и все ненужные организму вещества, накопившиеся за день, выводятся. Происходит своеобразная самоочистка. Это важно в том числе для профилактики самого распространенного типа деменции — болезни Альцгеймера, причину которой связывают с накоплением в мозге патологических форм белка бета-амилоида. Существуют несколько исследований показывающие, что люди с коротким ночным сном — меньше 6 часов, больше подвержены развитию болезни Альцгеймера.
Сильный иммунитет. Во время сна в организме вырабатываются факторы иммунной защиты. При недосыпе возникает иммуносупрессия — наши защитные силы снижаются. Есть даже исследования, которые показали, что у людей, хорошо спавших после вакцинации от гриппа, был более выраженный иммунный ответ, чем у спавших плохо или мало. Кроме того, если иммунная система станет менее реактивной от недостатка сна, она может не отреагировать на клетки-мутанты, которые регулярно образуются у всех людей. При хорошем иммунитете они вовремя замечаются и ликвидируются. Если реакции не будет, есть риск развития тех же онкозаболеваний.
Эффективное обучение. Есть теория синаптического гомеостаза. Во время бодрствования нам приходится все время учиться, усваивать новый опыт, навыки. Это происходит за счет того, что между нервными клетками образуются новые контакты — синапсы. Их количество неуклонно растет, в итоге «перегружая» мозг. Во время сна клетки своеобразным образом «фильтруют» новые синаптические связи, проверяя их на прочность и нужность. Если человек хорошо спит, то количество созданных за день связей уменьшается, но оставшиеся нужные укрепляются и остаются надолго. В итоге полезные навыки и знания запоминаются, а лишние — забываются.
И целой недели мало
Новое исследование ученых Ягеллонского университета в Кракове (Польша) показало, что даже недели нормального сна недостаточно, чтобы восстановиться после 10-дневного недосыпа.
Исследователи изучили влияние нарушений сна на здоровье 13 молодых здоровых добровольцев (практически все женщины), средний возраст которых составил 21,5 года. До эксперимента у всех участников не было проблем со сном, они не курили и не употребляли алкоголь. Во время наблюдения испытуемые жили в обычных условиях, но были ограничены в течение 10 дней во сне — на 30% от индивидуальной потребности. Затем им дали 7 суток на восстановление — они могли спать без ограничений. Все это время они носили на запястье датчики для отслеживания ежедневного режима сна и активности, проходили ежедневную электроэнцефалографию (ЭЭГ) для мониторинга активности мозга и каждый день отвечали на вопросы для измерения времени реакции и точности (задачи Струпа — в психологии эффектом Струпа называют задержку реакции при прочтении слов, когда цвет слов не совпадает с написанными словами, к примеру, слово «красный» написано синим).
По словам исследователей, при ограничении сна все измеряемые показатели участников ухудшились. Выяснилось также, что даже 7 дней восстановления после продолжительного недосыпа оказалось недостаточно, чтобы вернуть все «как было». До исходного уровня удалось восстановить только один из них — среднюю скорость реакции.
«Продолжительный сон в выходные дни, возможно, компенсирует короткий будний сон с точки зрения смертности, как показали предыдущие исследования. Как это работает при длительном ограничении сна и в других аспектах, кроме смертности, еще полностью не изучено», — говорят авторы работы, результаты которой
«Сонные» болезни
- Если нарушения сна, такие как сложность заснуть, частые пробуждения, навязчивые мысли перед сном, ранее пробуждение (в 4-5 утра), поверхностный ночной сон и дневная сонливость отмечаются в течение нескольких дней или недель, мы можем говорить об острой бессоннице. Если симптомы сохраняются больше 3 месяцев, специалисты говорят о хронической бессоннице. Часто за расстройствами сна маскируются депрессия, тревога, посттравматическое стрессовое расстройство. Поэтому, если нарушение сна влияет на качество вашей жизни, стоит проконсультироваться с врачом неврологом, сомнологом и найти причину настоящего состояния, — предупреждает Анна Мещерякова.
Есть заболевания, которые проявляются именно во время ночного сна и могут мешать спать. Вот несколько из них:
Бруксизм — скрежетание зубами. Причины развития такого состояния могут быть разными — к примеру, стресс, перенапряжение, приём лекарственных препаратов, нарушение прикуса, а также генетическая предрасположенность. Бруксизм приводит к повышенной стираемости зубов, сколам и трещинам зубов, дисфункции височно-нижнечелюстного сустав и головным болям.
Обструктивное апноэ сна — храп, сопровождающийся эпизодами остановки дыхания. В лучшем случае это приведет к беспокойному поверхностному сну, в худшем — к развитию гипертонии, ожирения, сердечно-сосудистых заболеваний, а далее к инфарктам или инсультам.
Синдром беспокойных ног - заболевание характеризуется неприятными ощущениями в ногах, что приводит к спонтанным движениям. Такое расстройство может быть вызвано снижением уровня железа, беременностью, сахарным диабетом, заболеваниями почек, генетическими факторами и другими неврологическими нарушениями.
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