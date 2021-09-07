Рекорд от школьника

Сколько человек может прожить без еды? Многое зависит от здоровья, массы тела, климатических условий. По данным некоторых исследований, считается, что этот срок составляет около 20-25 суток для мужчины весом в 70 кг.

А сколько человек может вообще не спать? Официально зарегистрированный рекорд, который попал в Книгу рекордов Гиннесса — 11 суток и 25 минут (264,4 часа). Его поставил в 1964 году 17-летний школьник Рэнди Гарднер из Калифорнии. Известно, что во время бессонницы юноша чувствовал себя не очень хорошо — у него фиксировали проблемы с концентрацией внимания и краткосрочной памятью, а также снижение настроения и зрительные иллюзии. К примеру, он принимал дорожный знак за живого человека.

В последний день эксперимента его попросили последовательно вычитать 7 из заданного числа, начиная со 100, он остановился на 65 и сказал, что забыл, что он сейчас делает. В то же время специалист по расстройствам сна из Стэнфордского университета доктор Вильям К. Демент, который руководил экспериментом, сообщал, что на 10-й день школьник смог обыграть его в пинбол. Также пишут, что на пресс-конференции по случаю завершения эксперимента он говорил членораздельно, без запинок и выглядел вполне здоровым.

По словам невролога центра GMS Clinic Анны Мещеряковой, эффект быстрого восстановления у молодого человека можно объяснить разовым экспериментом.