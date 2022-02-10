Кофе признан одним из самых популярных напитков и самым продаваемым в мире, его ежедневно пьют миллионы людей. Для многих кофе — неотъемлемая часть ежедневного ритуала. Часто именно глоток кофе мы делаем первым — как только проснулись.
Но пить кофе на пустой желудок — не лучшая идея, предупреждают медики. Что именно может «натворить» в организме бодрящий напиток, выпитый натощак?
Ирина Кононенко
диетология
нутрициолог-диетолог, эксперт Академии врачей UniProf
Кофе влияет на уровень сахара
- Черный кофе, хотя и не так резко, но повышает сахар крови на 10-25%, — объясняет нутрициолог Ирина Кононенко. — Гликемический индекс натурального кофе с сахаром — около 60, почти как у песочного печенья. Повышается инсулин. От стабильного уровня инсулина напрямую зависит наше здоровье, молодость и красота.
Кофеин возбуждает аппетит
- Кофе усиливает секрецию желудочного сока (средний показатель рН кофе составляет от 4,85 до 5,13), так что употребление кофеина без пищи может привести к гастриту и даже язвенной болезни, — говорит Ирина Кононенко. — Кофе и кофеин повышают риск изжоги и синдрома раздраженного кишечника. А вот завтрак вместе с кофе помогает снизить общий уровень кислотности.
Кофе вызывает рефлюкс
- Кофе расслабляет нижний пищеводный сфинктер, — предупреждает нутрициолог. — Клапан может закрыться не полностью, позволяя желудочной кислоте просачиваться в пищевод, что называется кислотным рефлюксом.
Длительный хронический кислотный рефлюкс может привести к эзофагиту, воспалению пищевода, а эзофагит потенциально повышает риск развития рака пищевода.
Кофе противопоказан при эзофагитах, гастритах, дуоденитах, но допустим с молоком/сливками, когда действие кислот блокируется молочным казеином и жирами, говорит эксперт.
- Показательный пример: в исследовании, проведенном в сентябре 2020 года в области клинической гастроэнторологии и гепатологии, участники, которые заменяли две порции кофе в день двумя порциями воды, имели сниженный риск кислотного рефлюкса, — поясняет Ирина Кононенко.
Кофеин быстро всасывается в организме — в среднем в течение 45 минут — и достигает максимума в кровотоке от 15 минут до двух часов после употребления. Вы почувствуете эффект быстрее, если вы еще не ели, и медленнее, если вы уже позавтракали.
Кофе вымывает кальций…
- Кофеин усиливает выведение из организма кальция, что может приводить к остеопорозу, — обращает внимание Ирина Кононенко. — Шестилетние исследования, проведенные на 85000 женщин, выявили взаимосвязь между употреблением кофеинсодержащих напитков и увеличением хрупкости костей, ведущей к переломам (особенно шейки бедра).
…и витамин В1
Все кофеиносодержащие напитки выводят из организма витамин В1 (тиамин). Его дефицит приводит к изменению психоэмоционального состояния человека — возникает раздражительность и быстрая утомляемость, ухудшаются память и концентрация.
Кофе мешает усвоению железа
1 чашка кофе замедляет усвоение железа организмом на 39%, а чашка чая — на 64%. Свежемолотый кофе замедляет всасывание железа на 72- 91%.
Кофе повышает уровень адреналина
- Кофеин временно «подбодряет», но это может привести к усталости и депрессии впоследствии, — говорит эксперт. — Повышается и кортизол — гормон стресса. А повышенный уровень кортизола, в том числе норадреналина, несет ответственность за повышение частоты сердечных сокращений и кровяного давления.
У бросающих курить — чашка кофе за три
- Курение усиливает метаболизм кофеина, — рассказывает Ирина Кононенко. — Это значит, что на курильщиков кофеин должен оказывать меньше эффектов. Происходит это потому, что курение поддерживает повышенную активность одного из ферментов защиты организма от токсинов.
У тех, кто бросает курить, скорость нейтрализации кофеина снижается на 36%, что приводит к увеличению его концентрации в крови на 200%. Пьешь чашку — получаешь три.
Когда лучше пить кофе
- Выпейте кофе поздним утром, после завтрака. Если вы выпьете его до того, как у вас в желудке появится пища, вы рискуете получить все симптомы, упомянутые выше — повышение уровня сахара в крови, изжогу, кислотный рефлюкс и нервозность, — предупреждает Ирина Кононенко. — Более того, ваш уровень кортизола достигает пика около 7 часов утра. Кортизол — это гормон, который дает вам заряд энергии, поэтому, если вы не страдаете недосыпанием, рано утром чувствуете себя бодрыми.
Поэтому воздержитесь от кофеина в течение нескольких часов после пробуждения, и выпейте чашечку ароматного напитка, как только уровень кортизола начнет снижаться.
Невролог
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