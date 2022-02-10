Кофе влияет на уровень сахара

- Черный кофе, хотя и не так резко, но повышает сахар крови на 10-25%, — объясняет нутрициолог Ирина Кононенко. — Гликемический индекс натурального кофе с сахаром — около 60, почти как у песочного печенья. Повышается инсулин. От стабильного уровня инсулина напрямую зависит наше здоровье, молодость и красота.

Кофеин возбуждает аппетит

- Кофе усиливает секрецию желудочного сока (средний показатель рН кофе составляет от 4,85 до 5,13), так что употребление кофеина без пищи может привести к гастриту и даже язвенной болезни, — говорит Ирина Кононенко. — Кофе и кофеин повышают риск изжоги и синдрома раздраженного кишечника. А вот завтрак вместе с кофе помогает снизить общий уровень кислотности.

Кофе вызывает рефлюкс

- Кофе расслабляет нижний пищеводный сфинктер, — предупреждает нутрициолог. — Клапан может закрыться не полностью, позволяя желудочной кислоте просачиваться в пищевод, что называется кислотным рефлюксом.

Длительный хронический кислотный рефлюкс может привести к эзофагиту, воспалению пищевода, а эзофагит потенциально повышает риск развития рака пищевода.

Кофе противопоказан при эзофагитах, гастритах, дуоденитах, но допустим с молоком/сливками, когда действие кислот блокируется молочным казеином и жирами, говорит эксперт.

- Показательный пример: в исследовании, проведенном в сентябре 2020 года в области клинической гастроэнторологии и гепатологии, участники, которые заменяли две порции кофе в день двумя порциями воды, имели сниженный риск кислотного рефлюкса, — поясняет Ирина Кононенко.