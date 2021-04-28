Кому кофе спать не мешает: ученый ответил на 5 важных вопросов о напитке

Кофе на завтрак - так многие начинают свой день, но есть и те, кто не может остановиться и продолжает кофеманить днем и даже вечером. Почему одни после кофе засыпают без проблем, а другие часами лежат в кровати без сна. Есть подсказка.

Кофе - один из самых изученных напитков в мире. Ему посвящены научные статьи, о кофе пишут диссертации и читают лекции. Полезен он или вреден, сколько кофе в день можно пить, почему одних кофеин усыпляет, других бодрит - "свежие" ответы на эти вопросы дал ученый в области диетологии и эндокринологии из Сингапура Роб М. ван Дам.

Как узнать, когда уже надо заканчивать пить кофе, чтобы уснуть без проблем?

Вопрос простой, но однозначного ответа на него нет. Все люди по-разному реагируют на кофеин. Оценить, что кофе уже достаточно, поможет ваше общее состояние. Чувствуете, что пульс высокий, появился тремор, нервозность - кофеина перебор, и это может и на сон повлиять. Если есть проблемы с засыпанием, экспериментируйте - откажитесь от кофе, например, уже после обеда или полудня, и наблюдайте, будете ли вы лучше засыпать.

Что влияет на нашу реакцию на кофеин?

Курильщики усваивают кофеин в два раза быстрее. Так что им можно пить кофе чуть ли не на ночь, и со сном может быть все в порядке.

Но есть и противоположные реакции. Например, если женщина пьет оральные контрацептивы, она усваивает кофеин в два раза дольше. Так что если вы начали пить таблетки, чтобы не забеременеть, и заметили, что не можете заснуть после кофе, возможно, дело как раз в этом.

Как на нас влияет кофе, "виновата" и генетика. Доказано, что она отвечает за тягу к этому напитку и выработку ферментов в печени, которые помогают усваивать кофеин - у кого-то в большей, у кого-то в меньшей степени.

Сколько кофеина - это слишком много?

Рекомендуется пить не более 400 мл кофе в день, но есть нюанс - не более 200 мл за один раз. Выпить сразу почти поллитра напитка с кофеином не лучший вариант для организма и метаболизма большинства людей.

Всем ли подходит кофеин?

Он отличный помощник тем, кто выполняет рутинную работу и трудится по ночам. Но есть и те, кому кофе совершенно не нужен, им хватает энергии и сна, чтобы не использовать "допинг". Так что совершенно точно стоит отказаться от кофе, если вам его не хочется.

Безопасен ли кофеин?

О вреде кофе и риске возникновения рака, проблем с сердцем, гипертонии у кофеманов написано немало. Но современные исследования доказывают - умеренное потребление кофе не вредит здоровью, так что переживать об этом не стоит.

Анна Майская

© Доктор Питер