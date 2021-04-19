За тягу к кофе отвечает генетика. Ученые выяснили, почему не все любят бодрящий напиток

Почему некоторые люди не любят и не пьют кофе, хоть и не имеют никаких противопоказаний к этому, задались вопросом исследователи из Университета Южной Австралии. Они проанализировали данные почти 400 тысяч человек в возрасте от 39 до 73 лет, и выяснили, что за тягу к кофе и количество его потребления отвечает генетика.

Ученые отмечают, что впервые получены доказательства, что на потребление кофе влияет заложенное на генетическом уровне состояние здоровья сердечно-сосудистой системы человека. Результаты исследования опубликованы в журнале American Journal of Clinical Nutrition.

Люди с наследственными заболеваниями сердечно-сосудистой системы, как правило, подсознательно избегают кофе или выбирают вариант без кофеина, а те, у кого хорошая наследственность в этой области, обычно пьют кофе с удовольствием. Таким образом организм сам решает, сколько кофеина ему необходимо.

"Мы не осознаем, что люди подсознательно самостоятельно регулируют безопасные уровни кофеина в зависимости от того, насколько высоко их кровяное давление, и это, вероятно, является результатом защитного генетического механизма", - говорит ведущий автор исследования профессор Элина Хиппёнен, пишет РИА Новости, - Тот, кто пьет много кофе, вероятно, более устойчив к кофеину с генетической точки зрения, чем тот, кто пьет его мало. И наоборот, человек, не пьющий кофе, или тот, кто пьет кофе без кофеина, более склонен к побочным эффектам кофеина и более подвержен высокому кровяному давлению", — продолжает ученый.

Авторы отмечают, что, таким образом, количество выпиваемого кофе может служить косвенным индикатором здоровья сердечно-сосудистой системы. Поэтому стоит обращать особенное внимание на "сигналы" организма - чувствуете, что не стоит пить еще одну чашку кофе, - значит, лучше не надо, этому есть причина.

© Доктор Питер