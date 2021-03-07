Сначала бутерброд, потом кофе. Диетолог назвала 5 плохих сочетаний продуктов

Если после еды в животе появляется ощущение «воздушного шара», а вместо прилива бодрости - тяжесть и усталость, возможно, дело не в плохих продуктах. А в их плохой сочетаемости. Диетолог Светлана Титова рассказала «Доктору Питеру», какие продукты лучше не совмещать на одной тарелке.

По словам диетолога Светланы Титовой, сочетаемость продуктов зависит, прежде всего, от того, какие средства и силы организм тратит на их переваривание. К примеру, белкам (животным и растительным) нужна кислотная среда, а углеводам — щелочная, при этом обе эти среды друг друга нейтрализуют. Поэтому сочетать мясо с булкой — плохая идея. Привычный бутерброд может спровоцировать проблемы с животом и чувство усталости.

- Каждый макроэлемент (белки, жиры, углеводы) переваривается со своей скоростью. Кроме того, для каждого из них требуется высвобождение различных пищеварительных растворов и ферментов. Поэтому не стоит сочетать в одном приеме пищи разные по пищеварительным требованиям продукты. Это может вылиться в кишечную «пробку» - с вздутием живота, изжогой, кишечными спазмами, - объясняет Светлана Титова.

Кроме того, если правильно сочетать продукты, они будут помогать, а не мешать усвоению содержащихся в них полезных микроэлементов и витаминов.

Диетолог прокомментировала «Доктору Питеру» 5 популярных сочетаний.

1. Кофе с бутербродом

«Это стандартный завтрак либо перекус на работе. Кофе бодрит, хлеб насыщает углеводами, которые дают энергию. Между тем, кофеин мешает усвоению витаминов группы В, содержащихся в хлебе. Вреда такой завтрак не принесет, но и польза от него будет меньше, чем могла бы быть. Лучше съесть бутерброд, а через час выпить чашечку ароматного кофе. И не стоит забывать, что кофе на голодный желудок повышает кислотность, что увеличивает риск развития гастрита и язвенной болезни, не говоря уже об изжоге и тошноте».

2. Яичница с беконом

«Вкусный, но при этом не очень полезный завтрак. Он содержит большое количество животного белка - на его усвоение организм тратит много энергии, которая могла бы надолго обеспечить нас бодростью. Но это не самый страшный вред яичницы с беконом. Ежедневное употребление 100 г жареного бекона увеличивает риск развития рака поджелудочной железы на 38%».

3. Запеченное мясо под хрустящей сырной корочкой

«Сыр богат фосфором, а мясо – цинком. По отдельности эти продукты очень полезны и необходимы организму, но при их совместном употреблении фосфор замедляет полное усвоение цинка. Кроме того, сыр с мясом могут спровоцировать вздутие живота, особенно при чрезмерном их количестве».

4. Гречка с молоком

«Не самое лучшее сочетание, так как из молока, в первую очередь, мы хотим получить кальций, а из гречневой каши – железо. Кальций же препятствует усваиванию железа. В итоге, мы недополучаем оба микроэлемента. Продукты, богатые кальцием, рекомендуется употреблять за 2 часа до приема пищи с высоким содержанием железа. Кроме того, и гречка, и молоко не считаются легкой пищей, поэтому их сочетание может привести к сбоям в работе желудочно-кишечного тракта со всеми вытекающими последствиями - диареей, метеоризмом или тошнотой».

5. Хлеб с котлетой (бургер)

«Говядина и хлеб имеют разные требования для переваривания. Белкам нужна кислотная среда и фермент пепсин (содержится в желудочном соке), а углеводам – щелочная среда и фермент птиалин (содержится в слюне). Таким образом совместное употребление этих продуктов приводит к выделению и кислотной, и щелочной сред. Они нейтрализуют друг друга, что замедляет пищеварение и становится причиной вздутия живота, чувства усталости».

По словам Светланы Титовой, все фрукты в целом неплохо сочетаются между собой и перевариваются быстрее других продуктов - примерно в течение 20-30 минут. Поэтому диетолог советует их употреблять отдельно - в качестве перекуса или устраивать фруктовые разгрузочные дни. Подойдут к фруктам также листовая зелень, сельдерей, растительные жиры (конопляные семечки, семена чиа, авокадо) или растительные белки (коктейли).

Надежда Крылова

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