Утренний кофе можно заменить различными видами чая, которые будут полезнее черного напитка и помогут быстро взбодритьтся. Об этом пишет издание
Если вы планируете полностью отказаться от кофеина, то японский зеленый чай матча сможет заменить привычную чашку кофе по утрам. Он благоприятно влияет на самочувствие, например, избавляет от бессонницы и излишней тревожности. По своей структуре и внешнему виду напиток похож на латте, что не может не обрадовать любителей кофе. Если для вас вкус матчи кажется сильно травяным, то попробуйте добавлять сухой порошок в готовые смузи - получится вкусно и полезно.
Зеленый чай без добавок также может стать прекрасной альтернативой кофе. Он богат полифенолами и антиоксидантами. Эти вещества борются с воспалительными процессами, помогают снизить уровен холестерина и улучшают работу мозга.
Еще один сорт чая, который специалисты рекомендуют пить по утрам, чтобы взбодриться - это белый чай. Он, как и зеленый, эффективен при воспалениях, снижает уровень холестерина, а также полезен для здоровья костей и контроля уровня сахара в крови. Благодаря своему светлому цвету, чай не оставляет пятен на зубах, как кофе или черный чай.
Последний сорт чая, который тоже можно пить вместо кофе - травяной чай ройбуш. Он помогает улучшить пищеварение, а также успокаивает желудок, поэтому этот напиток рекомендуют пить тем, кто страдает от утренней тошноты.
Если вы не хотите так кардинально менять свои утренние привычки, то можете попробовать перейти на грибной кофе. Это тот же самый кофе, но с меньшим содержанием кофеина и полезным составом. В напиток добавлен гриб чага. Такой кофе помогает регулировать уровень сахара в крови, а гриб нейтрализует кислоту, которая обычно приводит к расстройству желудка.
Не забывайте, что утренние напитки диетологи рекомендуют принимать после завтрака. А натощак полезно выпивать стакан воды - это поможет разогнать метаболизм.
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