Утренний кофе можно заменить различными видами чая, которые будут полезнее черного напитка и помогут быстро взбодритьтся. Об этом пишет издание Well and Good , ссылаясь на экспертные мнения диетологов и нутрициологов.

Если вы планируете полностью отказаться от кофеина, то японский зеленый чай матча сможет заменить привычную чашку кофе по утрам. Он благоприятно влияет на самочувствие, например, избавляет от бессонницы и излишней тревожности. По своей структуре и внешнему виду напиток похож на латте, что не может не обрадовать любителей кофе. Если для вас вкус матчи кажется сильно травяным, то попробуйте добавлять сухой порошок в готовые смузи - получится вкусно и полезно.

Зеленый чай без добавок также может стать прекрасной альтернативой кофе. Он богат полифенолами и антиоксидантами. Эти вещества борются с воспалительными процессами, помогают снизить уровен холестерина и улучшают работу мозга.

Еще один сорт чая, который специалисты рекомендуют пить по утрам, чтобы взбодриться - это белый чай. Он, как и зеленый, эффективен при воспалениях, снижает уровень холестерина, а также полезен для здоровья костей и контроля уровня сахара в крови. Благодаря своему светлому цвету, чай не оставляет пятен на зубах, как кофе или черный чай.