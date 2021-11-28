Проблема в гормонах

Несахарный диабет, несмотря на похожее название, никак не связан с СД 1-го либо 2-го типа, поскольку имеет совершено иной механизм возникновения. Его ключевая причина — нарушение работы АДГ, антидиуретического гормона, или рецепторов к нему. Как результат, возникает учащенное и обильное мочеиспускание, провоцирующее целый ряд симптомов, похожих на дебют сахарного диабета 1 или 2 типа.

Глюкоза и инсулин в этом случае не причем, хотя внешние проявления могут быть похожи (особенно в отношении жажды и полиурии, потери веса).

Выделяют 4 основных типа несахарного диабета:

центральная форма; нефрогенная (почечная); дипсогенная; гестационный несахарный диабет.

Ключевой симптом всех форм этого заболевания — очень частое мочеиспускание, из-за которого раньше эту форму болезни в литературе называли несахарным мочеизнурением. Поставить диагноз несахарного диабета можно, проведя целый ряд анализов мочи, а также выполнив пробу с сухоедением (резкое ограничение жидкости).

«Лечение будет подбирать врач, основываясь на том, какой тип болезни был выявлен, а без какого-либо лечения эта патология может привести к хроническому заболеванию почек (почечной недостаточности). Кстати, именно различные формы диабета, включая и несахарный, являются одной из частых причин тяжелых поражений почек в нашей стране и странах Европы, США», — говорит врач-терапевт Лидия Голубенко.