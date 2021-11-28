Почему возникает несахарный диабет и как он проявляется, какими способами его можно выявить и как лечить, «Доктору Питеру» рассказала Лидия Голубенко, терапевт, эндоскопист.
Лидия Голубенко
Терапия
Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом Поликлиника №30 (Волгоград).
Проблема в гормонах
Несахарный диабет, несмотря на похожее название, никак не связан с СД 1-го либо 2-го типа, поскольку имеет совершено иной механизм возникновения. Его ключевая причина — нарушение работы АДГ, антидиуретического гормона, или рецепторов к нему. Как результат, возникает учащенное и обильное мочеиспускание, провоцирующее целый ряд симптомов, похожих на дебют сахарного диабета 1 или 2 типа.
Глюкоза и инсулин в этом случае не причем, хотя внешние проявления могут быть похожи (особенно в отношении жажды и полиурии, потери веса).
Выделяют 4 основных типа несахарного диабета:
центральная форма;
нефрогенная (почечная);
дипсогенная;
гестационный несахарный диабет.
Ключевой симптом всех форм этого заболевания — очень частое мочеиспускание, из-за которого раньше эту форму болезни в литературе называли несахарным мочеизнурением. Поставить диагноз несахарного диабета можно, проведя целый ряд анализов мочи, а также выполнив пробу с сухоедением (резкое ограничение жидкости).
«Лечение будет подбирать врач, основываясь на том, какой тип болезни был выявлен, а без какого-либо лечения эта патология может привести к хроническому заболеванию почек (почечной недостаточности). Кстати, именно различные формы диабета, включая и несахарный, являются одной из частых причин тяжелых поражений почек в нашей стране и странах Европы, США», — говорит врач-терапевт Лидия Голубенко.
Несахарный диабет: что это
Термином «несахарный» или «почечный» диабет называют серьезное расстройство водного баланса, провоцируемое нарушением гормональной регуляции. Здоровый организм уравновешивает потребление жидкости и ее выведение с мочой, поддерживая достаточный уровень гидратации тканей. Но у людей с нефрогенным диабетом мочи выделяется слишком много: это называют полиурией. На фоне усиленных потерь жидкости формируется постоянная непреодолимая жажда — полидипсия. Человек с этим диагнозом может крайне быстро обезвоживаться, если не будет постоянно пить воду, особенно при жаркой погоде или лихорадке на фоне инфекций.
Лидия Голубенко рассказывает: несахарный диабет может быть передан по наследству от родителей или имеет приобретенный характер. В этом случае его провоцирует прием некоторых лекарственных средств или хронические заболевания, обменные расстройства. Этот диагноз могут поставить в любом возрасте, от детского до преклонного. Наследственная форма несахарного диабета вызвана мутациями генов, ее первые симптомы проявляются уже в первые месяцы жизни.
Первые проявления
В разном возрасте проявления немного различаются. Если это наследственный несахарный диабет, впервые возникающий в младенческом возрасте, то родители обычно обращают внимание на тот факт, что малыш плохо ест, набирает вес очень медленно или вообще не прибавляет, а его рост существенно замедлен, развитие тормозится по сравнению со сверстниками этого же возраста. Также типичны раздражительность, повышение температуры, рвота и диарея.
«Повторные эпизоды поноса и рвоты приводят к задержке умственного развития, торможению ростовых процессов», — говорит врач-терапевт Лидия Голубенко.
Типичные симптомы несахарного диабета
Чаще всего люди с несахарным диабетом жалуются на:
частое мочеиспускание днем и ночью;
выделение большого количества светлой мочи при каждом мочеиспускании (порой это может быть до полулитра и больше);
постоянное чувство сильной жажды, из-за чего люди постоянно пьют очень много воды.
По сути, несахарный диабет — заболевание, при котором организм вырабатывает слишком много мочи. Большинство людей вырабатывает от 1 до 3 литров мочи в день (объем зависит от типа пищи, погоды, потребления соли, алкоголя и т.д.), а пациенты с несахарным диабетом могут вырабатывать до 10-20 литров мочи. Чтобы вывести всю эту жидкость, формируется очень частое мочеиспускание, что у врачей называется полиурией. Из-за того, что жидкость постоянно теряется, люди также могут постоянно испытывать жажду и пьют много жидкости: это состояние, называемое полидипсией.
Чем опасен несахарный диабет
Много пить и часто мочиться — это как минимум неудобно, человека просто изнуряют постоянные походы за питьем и в туалет. Но не менее опасны и осложнения — обезвоживание, которое возникает, если тело теряет с мочой слишком много жидкости и электролитов. Если у человека несахарный диабет, он обычно может восполнить выделение большого количества жидкости с мочой, выпив больше жидкости. Но если этого не сделать, тело может быстро обезвоживаться.
Симптомы обезвоживания могут включать:
жажду;
сухость во рту;
сильное головокружения или дурноту при стоянии;
ощущение непреодолимой усталости;
трудности с выполнением простых умственных действий (вспомнить свое имя, дату);
тошноту;
Сильное обезвоживание может привести к судорогам, необратимому повреждению мозга и даже смерти.https://doctorpiter.ru/articles/22455/
Если патологию не лечить при выявлении первых симптомов, со временем могут пострадать почки и мочевой пузырь, повышается риск развития микробных инфекций, формируется болевой синдром, постепенно развивается хроническая недостаточность почек (ХПН или как сейчас называют это состояние — хроническое заболевание почек или ХБП). При правильно подобранном лечении пациенты с несахарным диабетом живут долгую и спокойную жизнь без каких-либо серьезных осложнений.
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