Сахарный диабет — это хроническое эндокринное заболевание, при котором у человека повышается уровень глюкозы в крови. Очень важно как можно раньше диагностировать болезнь — ее необходимо контролировать, иначе все может закончится серьезными осложнениями — инсультом, болезнями сердца, повреждением почек и нервов.
От сахарного диабета страдают по всему миру. По статистике, только в Великобритании под медицинским наблюдением находятся 4,9 млн человек с этим заболеванием,
Британские врачи назвали 10 основных симптомов научающегося сахарного диабета.
Вы стали чаще ходить в туалет
Потребность в частом мочеиспускании — частый симптом диабета, которым не следует пренебрегать.
В среднем, человек должен ходить в туалет четыре-семь раз в день. Если вам нужно чаще посещать уборную, это может быть признаком того, что ваши почки работают слишком интенсивно, чтобы вывести лишний сахар из крови.
Постоянная усталость
Пациенты с сахарным диабетом часто жалуются на усталость и слабость. Им становится сложно заниматься привычными делами, они гораздо быстрее выбиваются из сил, постоянно чувствуют себя разбитыми.
Повышенный аппетит
Если вы стали замечать, что стали есть больше обычного, а чувство насыщения не приходит даже после плотного обеда, то это может сигнализировать о сахарном диабете.
Вы не можете насытиться, потому что уровень сахара в крови не поддерживается на должном уровне. Итог — мозг посылает сигналы, что он голоден.
Жажда
Диабетики не только много едят, но и много пьют. Если вы никак не можете утолить жажду — это тоже тревожный звоночек.
Британские врачи предупреждают: если вы выпиваете больше 4 литров воды в сутки, значит, сахар в крови уже зашкаливает.
Туман перед глазами
При сахарном диабете зрение может стать нечетким, человеку кажется, что перед ним постоянно «белая пелена». Однако как только вы начнете терапию, все снова встанет на свои места.
Все вышеперечисленные симптомы — это самые ранние признаки начинающегося сахарного диабета. Однако есть еще 5 симптомов, которые проявляются не так часто, но их тоже нужно учитывать:
частое покалывание на коже;
кожный зуд;
порезы и раны заживают дольше обычного;
вы стали страдать от ИМП (инфекции мочеполовых путей) и дрожжевых инфекций;
вы стали чересчур раздражительны.
Анастасия Артемьева
Медицина
Эндокринолог терапевтического отделения НМИЦ ЛРЦ Минздрава России
При предиабетическом состоянии уровень глюкозы в крови повышается, но умеренно. Поэтому жалоб на здоровье пока никаких нет. Выявить это состояние можно только по результатам исследований:
биохимическому анализу крови на глюкозу натощак,
гликированному гемоглобину,
глюкозотолерантному тесту с 75 граммами глюкозы.
Скрининг на нарушения углеводного обмена нужно проводить хотя бы раз в три года. Если нарушения все-таки будут, скрининг придется повторять чаще — раз в год.
Бессимптомный период развития сахарного диабета может длиться годами, а в некоторых случаях и десятилетиями, поэтому он опасен. К моменту установления диагноза более чем у половины пациентов уже развиваются осложнения: со стороны глаз, почек, нервной системы.
Комментарии0