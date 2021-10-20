Сахарный диабет — это хроническое эндокринное заболевание, при котором у человека повышается уровень глюкозы в крови. Очень важно как можно раньше диагностировать болезнь — ее необходимо контролировать, иначе все может закончится серьезными осложнениями — инсультом, болезнями сердца, повреждением почек и нервов.

От сахарного диабета страдают по всему миру. По статистике, только в Великобритании под медицинским наблюдением находятся 4,9 млн человек с этим заболеванием, пишет издание Express.

Британские врачи назвали 10 основных симптомов научающегося сахарного диабета.

Вы стали чаще ходить в туалет

Потребность в частом мочеиспускании — частый симптом диабета, которым не следует пренебрегать.

В среднем, человек должен ходить в туалет четыре-семь раз в день . Если вам нужно чаще посещать уборную, это может быть признаком того, что ваши почки работают слишком интенсивно, чтобы вывести лишний сахар из крови.

Постоянная усталость

Пациенты с сахарным диабетом часто жалуются на усталость и слабость. Им становится сложно заниматься привычными делами, они гораздо быстрее выбиваются из сил, постоянно чувствуют себя разбитыми.