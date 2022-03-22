В Роспотребнадзоре рассказали, почему вредно пить воду во время еды

Как рассказали специалисты Роспотребнадзора, пить во время еды можно, и ничего плохого с вами не случится. Дело в том, что желудочный сок сам почти полностью состоит из воды — в 1 литре сока содержится 995 мл воды. Кроме того, многие продукты тоже содержат большое количество жидкости — те же огурцы или помидоры.

- Попадая в желудок, еда точно так же, как и простая вода, снижает кислотность, но в ответ на это железистые клетки желудка продолжают вырабатывать соляную кислоту до тех пор, пока уровень pH не достигнет нужного значения, — пояснили специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание».

При этом предпочтение лучше отдавать обычной негазированной воде. В газировке или соках много сахара. Большой разницы между водой, чаем или кофе в этом случае не будет, считают специалисты ведомства. Однако два последних напитка могут у некоторых вызывать изжогу и метеоризм.

Но небольшая оговорка в этой теме все же есть. Если пить сразу после еды не вредно, то во время пережевывания пищи лучше этого не делать — еда во рту должна успеть пропитаться ферментами и слюной, что необходимо для нормального пищеварения.