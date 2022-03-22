В Роспотребнадзоре рассказали, почему вредно пить воду во время еды

Как рассказали специалисты Роспотребнадзора, пить во время еды можно, и ничего плохого с вами не случится. Дело в том, что желудочный сок сам почти полностью состоит из воды — в 1 литре сока содержится 995 мл воды. Кроме того, многие продукты тоже содержат большое количество жидкости — те же огурцы или помидоры.
- Попадая в желудок, еда точно так же, как и простая вода, снижает кислотность, но в ответ на это железистые клетки желудка продолжают вырабатывать соляную кислоту до тех пор, пока уровень pH не достигнет нужного значения, — пояснили специалисты портала Роспотребнадзора «Здоровое питание».
При этом предпочтение лучше отдавать обычной негазированной воде. В газировке или соках много сахара. Большой разницы между водой, чаем или кофе в этом случае не будет, считают специалисты ведомства. Однако два последних напитка могут у некоторых вызывать изжогу и метеоризм.
Но небольшая оговорка в этой теме все же есть. Если пить сразу после еды не вредно, то во время пережевывания пищи лучше этого не делать — еда во рту должна успеть пропитаться ферментами и слюной, что необходимо для нормального пищеварения.
Из чего состоит желудочный сок
Это смесь различных веществ, выделяемых клетками желудка. Соляная кислота, бикарбонаты и различные ферменты, например, пепсин и внутренний фактор Касла. Все они выполняют свои функции. Соляная кислота создает и поддерживает нужный уровень кислотности для работы фермента пепсина, который необходим для переваривания молекул белка. Бикарбонаты защищают слизистую желудка от воздействия на нее агрессивной соляной кислоты. А внутренний фактор Касла способствует усвоению витамина B12 в кишечнике.
Пища переваривается в желудке около 4-х часов, а вода в нем почти не задерживается и продвигается дальше в кишечник.
Советы по питьевому режиму
Когда и как правильно пить воду, чтобы она приносила больше пользы здоровью? Во Всемирный день воды, который отмечается 22 марта, специалисты Роспотребнадзора дали 6 советов.
Начинайте утро со стакана теплой воды — он запускает работу организма, дает энергию, помогает усвоению завтрака.
Выпивайте стакан воды и перед другими приемами пищи — это поможет улучшить процесс пищеварения.
Иногда организм может путать жажду и голод. Поэтому перед тем, как поесть, выпейте стакан воды и подождите 10 минут — чувство голода может пройти.
Пейте воду комнатной температуры за 30-60 мин до и сразу после тренировки, а по необходимости — и во время физических нагрузок.
Необходимый объем жидкости зависит от конституции тела, уровня физической активности и погодных условий. Для женщин нормой считается от 1 до 1,8 литра, для мужчин — от 1,3 до 2,2 литров в день.
Соблюдайте питьевой режим в течение дня. Чтобы не забыть о воде, поставьте напоминание на телефоне или заведите трекер привычек.
Пить утром натощак и с лимоном?
Нутрициолог Ирина Кононенко рассказывала, что за ночь через нашу кожу и легкие испаряется минимум 500 мл воды. А при дефиците воды повышается нагрузка на сердце и сосуды, ухудшаются процессы пищеварения, возрастают шансы развития желчекаменной и мочекаменной болезни. Именно поэтому лучше начинать утро не с чашечки кофе, а со стаканчика теплой воды. Вода, выпитая сразу после пробуждения, может
Снимать спазмы в гладкой мускулатуре желудочно-кишечного тракта,
Стимулировать сокращение желчного пузыря и выброс желчи,
Активизировать секреторную активность всего ЖКТ,
А неспешно выпитые с утра натощак два стакана теплой воды гарантируют нормализацию утреннего стула.
По мнению врача-токсиколога Михаила Кутушова, вода с лимоном, действительно, полезна. Она может улучшать работу мозга, состояние кожи, укреплять иммунитет. Однако людям с болезнями ЖКТ пить натощак ее не стоит — она повышает кислотность. Кроме того, лимонный сок вреден для зубной эмали.