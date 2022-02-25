Пьете мало воды? Вот что происходит с вашим организмом прямо сейчас

Организм человека примерно на 80 процентов состоит и воды. По различным данным, это количество распределяется по всему нашему телу следующим образом:

кровь — это 90 процентов воды,

легкие — 80 процентов,

головной мозг — 75 процентов,

кожа — 65 процентов,

костная ткань — около 20 процентов,

зубная эмаль — 10 процентов.

Общее количество воды в нашем организме меняется с возрастом. У пожилых людей этот показатель в среднем находится на уровне 60%.

Вода участвует во всех биохимических процессах в организме. Жажда наступает, когда организм ощущает ее нехватку, например, при жаркой погоде, в теплом помещении, во время занятий спортом. В более тяжелых и опасных случаях развивается обезвоживание: во время болезни на фоне высокой температуры; при рвоте или диарее; заболеваниях, связанных с нарушением водно-солевого баланса. Количество воды регулируется у нас с помощью гормона вазопрессина и центра жажды, расположенном в гипоталамусе.