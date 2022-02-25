Пьете мало воды? Вот что происходит с вашим организмом прямо сейчас

Юлия Зотова
Диагностика
ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора
Организм человека примерно на 80 процентов состоит и воды. По различным данным, это количество распределяется по всему нашему телу следующим образом:
кровь — это 90 процентов воды,
легкие — 80 процентов,
головной мозг — 75 процентов,
кожа — 65 процентов,
костная ткань — около 20 процентов,
зубная эмаль — 10 процентов.
Общее количество воды в нашем организме меняется с возрастом. У пожилых людей этот показатель в среднем находится на уровне 60%.
Вода участвует во всех биохимических процессах в организме. Жажда наступает, когда организм ощущает ее нехватку, например, при жаркой погоде, в теплом помещении, во время занятий спортом. В более тяжелых и опасных случаях развивается обезвоживание: во время болезни на фоне высокой температуры; при рвоте или диарее; заболеваниях, связанных с нарушением водно-солевого баланса. Количество воды регулируется у нас с помощью гормона вазопрессина и центра жажды, расположенном в гипоталамусе.
Что происходит в организме при недостатке воды
Кровь
При недостатке она сгущается, становится вязкой, и это способствует образованию тромбов, повышается риск инсульта и инфаркта.
Головной мозг
Дефицит серьезно сказывается на мозговой деятельности. Человек становится вялым, сонливым, раздражительным, нарушается память и работоспособность.
Сердце и сосуды
При нехватке воды уменьшается объем циркулирующей крови, снижается артериальное давление. В таком состоянии сердце начинает работать с повышенной нагрузкой — происходит нарушение сердечного ритма.
Впоследствии это может привести к острой сердечной недостаточности.
Почки
Нехватка воды приводит к уменьшению объема мочи и повышению концентрации продуктов метаболизма в организме (креатинина, мочевины). Функция почек при этом снижается и в тяжелых случаях может развиться почечная недостаточность.
Суставы
Хрящевая ткань, покрывающая суставные поверхности, в отсутствие влаги начинает терять эластичность и разрушаться. Также при дефиците воды уменьшается объем синовиальной жидкости (густая эластичная масса, заполняющая полость суставов) в межсуставной щели. Все это может стать причиной нарушений функций суставов и их воспаления — артроза.
Кожа
Заметнее всего недостаток воды отражается именно на кожных покровах. При дефиците воды нарушается функция гидролипидной мантии (защитная пленка, покрывающая кожу, состоящая в основном из пота, кожного сала и воды), что приводит к обезвоживанию эпидермиса. Кожа становится сухой, дряблой, появляются шелушение и морщинки.
Сколько воды необходимо организму
Норма употребления жидкости человеком — 30-50 мл на 1 кг веса, это примерно 2-2,5 литра в день. При этом считаются все напитки, где есть вода: чай, кофе, сок, морс, компот и так далее. Учитывается и вода, находящаяся в овощах и фруктах. В жаркую погоду и во время занятия фитнесом потребление воды необходимо увеличивать до 3,5 литра.
Но и в этом правиле есть исключения. При некоторых заболеваниях и состояниях пить много воды нельзя — это может быть опасно не меньше, чем обезвоживание.
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