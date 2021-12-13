Что повреждает почки и повышает давление

- Ключевая причина поражения артерий почек — это атеросклероз из-за нарушения баланса «хорошего» и «плохого» холестерина. Артерии изнутри гладкие, их просвет достаточно широкий и кровь протекает по ним быстро и спокойно.

С возрастом при влиянии различных неблагоприятных факторов стенки артерий изнутри покрываются «жирным» налетом, в их толще образуются бляшки.

Внутри них копится холестерин, из-за чего артерия сужается. По более узкому сосуду притекает меньше крови, и значит, почка ощущает дефицит кислорода. Как результат — она выделяет ренин и пытается повысить давление, чтобы к ней притекало больше крови и поступало больше О 2 , — говорит Юрий Бахарев.

Факторы, которые увеличивают риск развития атеросклероза и способствуют его более быстрому прогрессированию, из-за чего страдают почечные артерии, это:

Вредные привычки , особенно — курение со стажем более 5-10 лет.

Развитие сахарного диабета как 1-го, так и 2-го типа.

Избыточная масса тела, ожирение любой степени (но чем выше, тем хуже ситуация).

Наличие сердечных и сосудистых патологий у членов семьи (родители, братья/сестры).

Высокий холестерин в плазме крови.

Повышенное артериальное давление в силу других (не почечных) причин.

Какие еще патологии могут поражать артерии почек и ведут к гипертензии?

- Из других проблем с сосудами, которые могут привести к повышению давления по причине проблем с почками, можно выделить фибромускулярную дисплазию. Эта болезнь редкая, при ней сосуды по непонятным пока нам причинам начинают «деревенеть», теряют эластичность, сужаются вовнутрь.

Другая проблема — образование аневризмы в области почечной артерии. Это расслоение стенки артерии с образованием мешочка, внутри которого копится кровь.

Если говорить о проблемах почечных вен, чаще всего тромбоз возникает при развитии нефротического синдрома. Это тяжелое прогрессирующее состояние, на фоне которого человек теряет большое количество особого белка альбумина вместе с мочой.

Есть и другие причины образования тромбов в почечных венах — это травмы самой венозной стенки, некоторые инфекции (кстати, ковид — тоже), а также опухоли, — резюмирует врач.