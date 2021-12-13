Почки наряду с печенью — это основные «очистные сооружения» нашего организма. Через почечный фильтр ежеминутно фильтруется кровь, циркулирующая по сосудам. Это нужно для удаления отработанных метаболитов, избытка жидкости и солей (ионов натрия, калия, хлора, кальция и т.д.). Соответственно, если избытки электролитов плохо выводятся из организма, страдает водно-солевой обмен и может повышаться давление, возникают отеки.
Помимо фильтрационной функции, почки — это еще и гормоноактивный орган. В области почечных клубочков вырабатывается гормон ренин, влияющий на уровень артериального давления. Именно эти механизмы влияют на артериальное давление, повышая его при определенных патологиях. Как почки влияют на давление, и при каких проблемах мочевыделительной системы можно ожидать гипертензию, «Доктору Питеру» объяснил врач-уролог Юрий Бахарев.
Юрий Бахарев
Урология
врач-уролог высшей категории, врач ультразвуковой диагностики
Как почки регулируют давление
Почки очень чувствительны к недостатку кислорода, поэтому у них есть природный механизм повышения давления, а значит, и усиления притока к ним крови, богатой кислородом. Он реализуется за счет выработки ренина, уровень которого зависит от кровотока в почках. Важно, что связь концентрации ренина обратно пропорциональна скорости кровотока. Проще говоря, чем меньше крови притекает к почке, тем больше гормона будет выделяться. А этот гормон повышает артериальное давление, включаясь в работу особой системы — ренин-ангиотензиновой.
- Если сужается просвет почечной артерии, например, из-за роста внутри нее атеросклеротической бляшки, или почечная вена, по которой кровь оттекает из почки, закупорилась тромбом, происходит нарушение кровообращения в почках. Они нарушают хуже работать, в тканях возникает гипоксия (снижение уровня кислорода), и подаются сигналы на повышение давления. Если не лечить такую проблему с почками, орган может отказать, развивается почечная недостаточность, — замечает Юрий Бахарев.
Что повреждает почки и повышает давление
- Ключевая причина поражения артерий почек — это атеросклероз из-за нарушения баланса «хорошего» и «плохого» холестерина. Артерии изнутри гладкие, их просвет достаточно широкий и кровь протекает по ним быстро и спокойно.
С возрастом при влиянии различных неблагоприятных факторов стенки артерий изнутри покрываются «жирным» налетом, в их толще образуются бляшки.
Внутри них копится холестерин, из-за чего артерия сужается. По более узкому сосуду притекает меньше крови, и значит, почка ощущает дефицит кислорода. Как результат — она выделяет ренин и пытается повысить давление, чтобы к ней притекало больше крови и поступало больше О2, — говорит Юрий Бахарев.
Факторы, которые увеличивают риск развития атеросклероза и способствуют его более быстрому прогрессированию, из-за чего страдают почечные артерии, это:
Вредные привычки, особенно — курение со стажем более 5-10 лет.
Развитие сахарного диабета как 1-го, так и 2-го типа.
Избыточная масса тела, ожирение любой степени (но чем выше, тем хуже ситуация).
Наличие сердечных и сосудистых патологий у членов семьи (родители, братья/сестры).
Высокий холестерин в плазме крови.
Повышенное артериальное давление в силу других (не почечных) причин.
Какие еще патологии могут поражать артерии почек и ведут к гипертензии?
- Из других проблем с сосудами, которые могут привести к повышению давления по причине проблем с почками, можно выделить фибромускулярную дисплазию. Эта болезнь редкая, при ней сосуды по непонятным пока нам причинам начинают «деревенеть», теряют эластичность, сужаются вовнутрь.
Другая проблема — образование аневризмы в области почечной артерии. Это расслоение стенки артерии с образованием мешочка, внутри которого копится кровь.
Если говорить о проблемах почечных вен, чаще всего тромбоз возникает при развитии нефротического синдрома. Это тяжелое прогрессирующее состояние, на фоне которого человек теряет большое количество особого белка альбумина вместе с мочой.
Есть и другие причины образования тромбов в почечных венах — это травмы самой венозной стенки, некоторые инфекции (кстати, ковид — тоже), а также опухоли, — резюмирует врач.
Типичные признаки, что давление — почечное
- Все зависит от тяжести состояния и «стажа» болезни. Повреждения в почечных сосудах формируются медленно, постепенно, на протяжении нескольких лет. Пока бляшка дорастет до значимого размера, чтобы нарушить кровоток, может пройти 10-15 лет. Но по мере того, как проблема с почками ухудшается, первым признаком становится повышенное давление.
В отличие от гипертонии при других состояниях, «почечное» давление стабильно высокое, оно трудно поддается стандартному лечению, его тяжело снижать обычными препаратами, что назначают гипертоникам.
Если это тромбоз в области почечной вены, из почки нарушается отток крови, и возникают достаточно заметные, явные признаки проблем. К ним относятся:
резкая болезненность в поясничной области, которая отдает в ногу;
хлопья и кровь в моче;
резкое увеличение почки в размерах, ее отечность при прощупывании;
тошнота с рвотой;
повышение температуры, которая плохо сбивается;
высокое давление (до 200-220 мм рт.ст.);
сильный отек ног;
затрудненное дыхание, могут быть хрипы, одышка.
Из-за боли пациенты напуганы, мечутся, не могут найти себе удобного места в постели, чтобы уменьшить болезненность, — подытоживает уролог.
Чек-лист исследований, подтверждающих диагноз
После того, как врач проведет осмотр, ему нужно точно определить, что есть проблемы с сосудами и кровоснабжением почек.
УЗИ почек и сосудов.
Ангиография с введением контрастного вещества и серией рентгеновских снимков.
КТ или МРТ, которые определяют локализацию поражения в сосудах и размеры бляшек, тромбов.
Радионуклидное сканирование с введением радиоактивных препаратов для оценки кровотока через почку.
Дополняют эти данные лабораторные тесты — общее и биохимические исследование мочи, определение суточной потери белка, концентрация креатинина, мочевины и электролитов крови (они отражают работу почек).
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