Зима в северных широтах — непростое время для людей с хроническими заболеваниями, да и здоровому человеку холода, перепады температур, отсутствие солнца и короткий световой день могут принести не только банальный дискомфорт, но и самые разные проблемы со здоровьем.
А особенно поберечься в холода врачи рекомендуют тем, у кого диагностированы заболевания сердечно-сосудистой системы.
- В целом, большинство исследований свидетельствуют о «зимних пиках» госпитализаций и смертей вследствие сердечно-сосудистых причин, однако умеренно низкая температура вносит больший вклад в смертность, чем очень низкая температура (~7% vs >1% годовой смертности), — ссылается на данные ученых врач Юнона Хомицкая.
Как правило, частота коронарных событий на 10-20% выше зимой по сравнению с летним периодом.
- Относительно инфарктов миокарда, есть данные как об их пиковой частоте зимой, так и отсутствии сезонных колебаний, а также наличии пиков весной, летом или осенью — в зависимости от страны и возраста, — добавляет эксперт. — В отношении инсультов также есть данные об их более высокой частоте как в холодные (в большем количестве исследований), так и в теплые месяцы. Сезонность в отношении сердечно-сосудистых заболеваний особенно выражена у пациентов, проживающих в странах с более мягким климатом, которые не приспособлены к экстремальным изменениям температуры.
- Существует U-образная зависимость между температурой и сердечно-сосудистыми катастрофами, — поясняет врач. — Например, в части Франции с относительно холодным летом снижение температуры на 10% сопровождалось 13% увеличением частоты коронарных событий. В Англии и Уэллсе снижение на 1°C кумулятивно увеличивало риск инфаркта миокарда на 2% с наиболее выраженным эффектом через 2-7 и 8-14 дней после снижения температуры.
Отставание во времени пика событий после изменения температуры описывалось в разных исследованиях.
Эксперт поясняет, что обострение сердечно-сосудистых заболеваний в холодное время года обусловлена комплексом причин. При понижении температуры воздуха происходит сужение сосудов — чтобы снизить теплопотери через кожу, а также человек начинает дрожать — для того, чтобы ему стало теплее.
- Эта реакция сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений и артериального давления, активацией тромбоцитов и кумулятивным увеличением воспалительных маркеров таких как C-реактивной белок и интерлейкин-6, — поясняет врач. — В сочетании эти физиологические реакции, особенно у лиц с субклиническими или подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут спровоцировать осложнения.
Другими провоцирующими факторами могут быть снижение уровня витамина D, физической активности, сезонная депрессия, изменение рациона питания.
- Выход на холод и холодный воздух могут быть триггерами приступа стенокардии у пациентов с ишемической болезнью сердца, поэтому, например, Ирландское общество сердца рекомендует таким пациентам в холодную погоду прикрывать лицо и рот шарфом, — добавляет Юнона Хомицкая.
Кирилл Куликов
медицина
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой кардиореабилитации Российской академии медико-социальной реабилитации
- Известно, что для больных ишемической болезнью сердца больше обострений заболевания происходит в жаркий период и, наоборот, в морозное время, — считает врач-кардиолог Кирилл Куликов. — Выделяют даже отдельный вид стенокардии, которая возникает у человека на морозе — холодовая вазоспастическая стенокардия. Здесь причина недостатка кровоснабжения сердца не столько атеросклеротические бляшки, сколько спазмы сердечных артерий, которые возникают рефлекторно при выходе на холодный, морозный воздух.
Кому больше других опасны морозы
пациентам с ишемической болезнью сердца,
атеросклерозом,
артериальной гипертонией, ожирением и сахарным диабетом.
- Этим пациентам надо тщательно следить за своим здоровьем, особенно в морозное время, и регулярно проходить диспансеризацию, — поясняет врач.
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