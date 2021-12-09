- Существует U-образная зависимость между температурой и сердечно-сосудистыми катастрофами, — поясняет врач. — Например, в части Франции с относительно холодным летом снижение температуры на 10% сопровождалось 13% увеличением частоты коронарных событий. В Англии и Уэллсе снижение на 1°C кумулятивно увеличивало риск инфаркта миокарда на 2% с наиболее выраженным эффектом через 2-7 и 8-14 дней после снижения температуры.

Отставание во времени пика событий после изменения температуры описывалось в разных исследованиях.

Эксперт поясняет, что обострение сердечно-сосудистых заболеваний в холодное время года обусловлена комплексом причин. При понижении температуры воздуха происходит сужение сосудов — чтобы снизить теплопотери через кожу, а также человек начинает дрожать — для того, чтобы ему стало теплее.

- Эта реакция сопровождается увеличением частоты сердечных сокращений и артериального давления, активацией тромбоцитов и кумулятивным увеличением воспалительных маркеров таких как C-реактивной белок и интерлейкин-6, — поясняет врач. — В сочетании эти физиологические реакции, особенно у лиц с субклиническими или подтвержденными сердечно-сосудистыми заболеваниями, могут спровоцировать осложнения.

Другими провоцирующими факторами могут быть снижение уровня витамина D, физической активности, сезонная депрессия, изменение рациона питания.