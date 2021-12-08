Переболел ковидом, поправился, пришел в себя, решил вакцинироваться, чтобы не заболеть снова. Когда лучше всего делать прививку после COVID-19, и какой титр антител является показанием для вакцинации переболевших? Этот вопрос волнует многих россиян, которые готовы привиться одной из вакцин, но считают, что в этом вопросе и торопиться нельзя, и опоздать страшно.

Надо ли следить за антителами, и что делать, если они резко упали спустя время после перенесенного ковида?