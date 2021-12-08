Переболел ковидом, поправился, пришел в себя, решил вакцинироваться, чтобы не заболеть снова. Когда лучше всего делать прививку после COVID-19, и какой титр антител является показанием для вакцинации переболевших? Этот вопрос волнует многих россиян, которые готовы привиться одной из вакцин, но считают, что в этом вопросе и торопиться нельзя, и опоздать страшно.
Надо ли следить за антителами, и что делать, если они резко упали спустя время после перенесенного ковида?
Ирина Якутенко
Биология
молекулярный биолог
- Нет пока «правильного» титра антител для переболевших, возможно, когда-то он и появится, — заявила
И общая рекомендация — после болезни, как почувствовал себя нормально, пошел и привился. После прививки мы знаем примерно разброс ответов. Причем после болезни, если вакцинировался, у вас получится гораздо больше антител — хороших, правильных и более эффективных, чем у тех, кто не болел и вакцинировался. Поэтому стандартная рекомендация пока такая.
В России официально переболевший COVID-19 и получивший сертификат, может отложить прививку от коронавируса. Недавно срок действия сертификата для переболевших COVID-19 продлили до 12 месяцев — для всех, кто перенес ковид в течение последнего года.
В официальных рекомендациях Минздрава рекомендуется вакцинироваться через 6 месяцев после COVID-19. И фактически, если вы придете делать прививку, и заявите о перенесенной болезни, вам могут в вакцинации отказать. Такие случаи уже бывали.
А вот, например, в США сейчас нет рекомендации по отсрочке вакцинации после болезни. При этом, недавний COVID-19 никак не повышает риски для здоровья от прививок. Также должно быть достаточно одной дозы, говорится в сообщении
Людям следует предлагать вакцинацию независимо от наличия в анамнезе симптоматической или бессимптомной инфекции SARS-CoV-2, в том числе людям с длительными симптомами постковида. Рекомендуемого минимального интервала между инфицированием и вакцинацией не существует.
Антонина Обласова
Биология
Биолог, специалист по промышленным биотехнологиямwww.instagram.com/ninavaccina/
- Если вы болели COVID-19 шесть и более месяцев назад, то рекомендации для приобретения защиты следующие: достаточно сделать одну дозу вакцины («Спутник Лайт» или первый компонент «Спутник V»), —
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