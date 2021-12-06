Вторая группа крови A(II) и прививки

Вторая группа крови появилась, по некоторым теориям, как результат изменения условий жизни людей. От человека уже не требовалось смелости и ловкости как от охотника, в ходе эволюции он получал большее развитие, научился выжидать благоприятных обстоятельств, в том числе и погодных. Однако организм от этого стал несколько слабее. В связи с этим плазма такого типа крови уже менее сильна и вынослива.

- Обладатели второй группы крови А (II) хорошо переносят поствакциальный период, - поясняет Владимир Подхомутников. — В связи с особой чувствительностью пищеварительного тракта людей с этой группой крови пероральная вакцинация (против полиомиелита) может вызвать реакцию.

Третья группа крови B(III) и прививки

Считается, что третья группа крови исторически сформировалась под воздействием еще большей эволюции человека и перехода к более комфортным условиям жизни. А это сделало организм еще слабее.

- У людей с этой группой крови наблюдается тенденция к плохим реакциям на прививки, — считает профессор . — Научное сообщество связывает это с тем, что в нервной системе В-людей вырабатывается огромное количество В-антигенов.

Четвертая группа крови AB(IV) и прививки

Обладатели четвертой группы крови — уникумы, так как она считается очень редкой среди всех существующих вариантов. Эта группа появилась последней на фоне смешанных браков. Такие люди чаще подвержены заболеваниям, чем все остальные.