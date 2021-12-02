Советы, что может спасти при сердечном приступе, постоянно встречаются в «медицинских» блогах. Не всем рекомендациям стоит следовать.
Во-первых, важно не пропустить сам приступ, который не всегда начинается как в кино — с резкого приступа боли в области сердца. Во-вторых, не менее актуальный совет — правильно вести себя, если вы почувствовали неладное.
Кирилл Куликов
медицина
врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой кардиореабилитации Российской академии медико-социальной реабилитации
- Ни в коем случае при подозрении на сердечный приступ не надо принимать никаких обезболивающих препаратов, — говорит врач-кардиолог Кирилл Куликов. — Нельзя физически и эмоционально нагружаться. Кроме того, категорически неправильно считать, что само пройдет и «просто надо отлежаться», если вы долго ощущаете неприятные симптомы. Обязательно надо вызвать скорую помощь.
Важно полностью прекратить любую физическую нагрузку, лучше принять горизонтальное положение.
Как распознать сердечный приступ
боль, жжение или чувство давления за грудиной или в левой половине грудной клетки с иррадиацией в левую руку, лопатку или в челюсть,
резкая одышка,
чувство нехватки воздуха,
бледный носогубный треугольник, синюшные губы,
слабость,
общая бледность, холодный пот, бывает крупными каплями,
при инфаркте — чувство страха, тревоги.
Часто эти симптомы возникают на высоте физической нагрузки, но также могут возникнуть и в состоянии покоя.
- Если вы чувствуете один из этих симптомов, надо срочно прекратить физическую активность, устранить психологический стресс, померить артериальное давление и вызвать скорую медицинскую помощь, — советует врач.
Также один из самых популярных советов из соцсетей, как спасти жизнь при сердечном приступе без лекарств — резко и сильно кашлять, ранее прокомментировал «Доктору Питеру» врач-кардиолог Центра Алмазова Алексей Панов.
Алексей Панов
медицина
врач-кардиолог, д.м.н., профессор, заведующий НИО ишемической болезни сердца Центра Алмазова.
- Рисковать и применять эти рекомендации в опасной ситуации все же не стоит, в том числе и потому, что причин болей в грудной клетке множество — и это может быть и не инфаркт, то есть не коронарные боли, — пояснил кардиолог. — Не зная их причину, и лекарства нужно принимать с особой осторожностью.
Врач советует быть очень осторожным с нитроглицерином при подозрении на сердечный приступ — особенно, если боли в сердце появились впервые.
- Надо знать правила приема нитроглицерина, иначе можно спровоцировать ортоcтатический коллапс (состояние, при котором резко снижается приток крови к мозгу, чаще возникает из-за резкого изменения положения тела). — говорит Алексей Панов. — Если у вас есть склонность к резкому снижению давления, нитроглицерин принимайте лежа, а если вы принимаете его в первый раз, тогда лучше начать с половинки таблетки.
Нитроглицерин вызывает головную боль, но она пройдет, если вместе с нитроглицерином принять валидол. Что касается приема валокордина, то он, по крайней мере, не навредит.
Ранее кардиолог Давид Дундуа рассказал о том, как может протекать «тихий» сердечный приступ. По его словам, при микроинфаркте могут отсутствовать клинические проявления, и в ряде случаев заболевание протекает бессимптомно или с нехарактерными, атипичными для инфаркта миокарда симптомами. Это могут быть легкое недомогание, слабость или даже головокружение и небольшое повышение температуры и кашель, а также обморок.
Главная опасность микроинфаркта — развитие осложнений — сердечной недостаточности, аритмии, перикардита и повторных инфарктов.
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