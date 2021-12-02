сердечный приступ признаки
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Советы, что может спасти при сердечном приступе, постоянно встречаются в «медицинских» блогах. Не всем рекомендациям стоит следовать.

Во-первых, важно не пропустить сам приступ, который не всегда начинается как в кино — с резкого приступа боли в области сердца. Во-вторых, не менее актуальный совет — правильно вести себя, если вы почувствовали неладное.

Кирилл Куликов

Кирилл Куликов

медицина

врач-кардиолог, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой кардиореабилитации Российской академии медико-социальной реабилитации

- Ни в коем случае при подозрении на сердечный приступ не надо принимать никаких обезболивающих препаратов, — говорит врач-кардиолог Кирилл Куликов. — Нельзя физически и эмоционально нагружаться. Кроме того, категорически неправильно считать, что само пройдет и «просто надо отлежаться», если вы долго ощущаете неприятные симптомы. Обязательно надо вызвать скорую помощь.

Важно полностью прекратить любую физическую нагрузку, лучше принять горизонтальное положение.

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  • боль, жжение или чувство давления за грудиной или в левой половине грудной клетки с иррадиацией в левую руку, лопатку или в челюсть,

  • резкая одышка,

  • чувство нехватки воздуха,

  • бледный носогубный треугольник, синюшные губы,

  • слабость,

  • общая бледность, холодный пот, бывает крупными каплями,

  • при инфаркте — чувство страха, тревоги.

Часто эти симптомы возникают на высоте физической нагрузки, но также могут возникнуть и в состоянии покоя.

- Если вы чувствуете один из этих симптомов, надо срочно прекратить физическую активность, устранить психологический стресс, померить артериальное давление и вызвать скорую медицинскую помощь, — советует врач.

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Также один из самых популярных советов из соцсетей, как спасти жизнь при сердечном приступе без лекарств — резко и сильно кашлять, ранее прокомментировал «Доктору Питеру» врач-кардиолог Центра Алмазова Алексей Панов.

Алексей Панов

Алексей Панов

медицина

врач-кардиолог, д.м.н., профессор, заведующий НИО ишемической болезни сердца Центра Алмазова.

- Рисковать и применять эти рекомендации в опасной ситуации все же не стоит, в том числе и потому, что причин болей в грудной клетке множество — и это может быть и не инфаркт, то есть не коронарные боли, — пояснил кардиолог. — Не зная их причину, и лекарства нужно принимать с особой осторожностью.

Врач советует быть очень осторожным с нитроглицерином при подозрении на сердечный приступ — особенно, если боли в сердце появились впервые.

-  Надо знать правила приема нитроглицерина, иначе можно спровоцировать ортоcтатический коллапс (состояние, при котором резко снижается приток крови к мозгу, чаще возникает из-за резкого изменения положения тела). — говорит Алексей Панов. — Если у вас есть склонность к резкому снижению давления, нитроглицерин принимайте лежа, а если вы принимаете его в первый раз, тогда лучше начать с половинки таблетки.

Нитроглицерин вызывает головную боль, но она пройдет, если вместе с нитроглицерином принять валидол. Что касается приема валокордина, то он, по крайней мере, не навредит.

Ранее кардиолог Давид Дундуа рассказал о том, как может протекать «тихий» сердечный приступ. По его словам, при микроинфаркте могут отсутствовать клинические проявления, и в ряде случаев заболевание протекает бессимптомно или с нехарактерными, атипичными для инфаркта миокарда симптомами. Это могут быть легкое недомогание, слабость или даже головокружение и небольшое повышение температуры и кашель, а также обморок.

Главная опасность микроинфаркта — развитие осложнений — сердечной недостаточности, аритмии, перикардита и повторных инфарктов.

Анна Майская