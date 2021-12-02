Советы, что может спасти при сердечном приступе, постоянно встречаются в «медицинских» блогах. Не всем рекомендациям стоит следовать.

Во-первых, важно не пропустить сам приступ, который не всегда начинается как в кино — с резкого приступа боли в области сердца. Во-вторых, не менее актуальный совет — правильно вести себя, если вы почувствовали неладное.