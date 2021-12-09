Исследователи обнаружили корреляцию между потреблением молочных продуктов и и риском развития рака.

При этом среди участников исследования, у которых на момент сбора данных рака не было, у 1057 развился рак груди.

Как сообщает автор исследования Гэри Фрейзер, ежедневное употребление молочного молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80 процентов.