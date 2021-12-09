молоко польза вред
Фото
Getty Images

В последние годы ученые продолжают выяснять, какие пищевые привычки могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Как пишет издание Exspress, одно из последних исследований продемонстрировало: один напиток, который есть в ежедневном рационе миллионов, увеличивает риск рака груди на 80%.

Читайте также

В рамках исследования при поддержке Национального института рака и Всемирного фонда исследований рака Великобритании ученые проанализировали данные более чем 50 тысяч женщин за 8 лет. Половина участниц эксперимента придерживалась вегетарианской диеты и перешла на соевое молоко, остальные же продолжали есть продукты животного происхождения, в том числе — коровье молоко.

Интересно, что изначально исследователи хотели выяснить, как взаимосвязаны соя и риск появления рака, однако результаты анализа их удивили.

Исследователи обнаружили корреляцию между потреблением молочных продуктов и и риском развития рака.

При этом среди участников исследования, у которых на момент сбора данных рака не было, у 1057 развился рак груди.

Как сообщает автор исследования Гэри Фрейзер, ежедневное употребление молочного молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80 процентов.

Читайте также

По мнению ученых, это может быть связано с естественными стимуляторами, которые есть в молочном молоке и которые провоцируют рост и деление клеток.

Эти стимуляторы способны повысить инсулиноподобный фактор роста, который оказывает сильное влияние на риск рака груди.

Читайте также

При этом представители Cancer Research UK считают, что данные о том, будто бы молоко и полочные продукты могут провоцировать развитие рака груди, являются противоречивыми. Так, есть исследования, которые подтверждают эту теорию, а есть работы, которые говорят об обратном. Для того, чтобы получить точный ответ на этот вопрос, нужно продолжать исследования.

Читайте также

Другие продукты, которые могут спровоцировать развитие рака:

  • Красное мясо

  • Овощи и фрукты с нитратами

  • Газировка и фастфуд

  • Спиртное

  • Колбаса и копчености

Читайте также

Кстати

Врачи и диетологи вообще уже давно спорят о том, нужно ли пить молоко взрослым людям. Подробнее об этом — ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова