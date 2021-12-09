В последние годы ученые продолжают выяснять, какие пищевые привычки могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Как пишет издание
В рамках исследования при поддержке Национального института рака и Всемирного фонда исследований рака Великобритании ученые проанализировали данные более чем 50 тысяч женщин за 8 лет. Половина участниц эксперимента придерживалась вегетарианской диеты и перешла на соевое молоко, остальные же продолжали есть продукты животного происхождения, в том числе — коровье молоко.
Интересно, что изначально исследователи хотели выяснить, как взаимосвязаны соя и риск появления рака, однако результаты анализа их удивили.
Исследователи обнаружили корреляцию между потреблением молочных продуктов и и риском развития рака.
При этом среди участников исследования, у которых на момент сбора данных рака не было, у 1057 развился рак груди.
Как сообщает автор исследования Гэри Фрейзер, ежедневное употребление молочного молока, даже в небольших количествах, может увеличить риск заболевания раком груди на целых 80 процентов.
По мнению ученых, это может быть связано с естественными стимуляторами, которые есть в молочном молоке и которые провоцируют рост и деление клеток.
Эти стимуляторы способны повысить инсулиноподобный фактор роста, который оказывает сильное влияние на риск рака груди.
При этом представители Cancer Research UK считают, что данные о том, будто бы молоко и полочные продукты могут провоцировать развитие рака груди, являются противоречивыми. Так, есть исследования, которые подтверждают эту теорию, а есть работы, которые говорят об обратном. Для того, чтобы получить точный ответ на этот вопрос, нужно продолжать исследования.
Другие продукты, которые могут спровоцировать развитие рака:
Красное мясо
Овощи и фрукты с нитратами
Газировка и фастфуд
Спиртное
Колбаса и копчености
Кстати
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