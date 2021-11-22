В эксперименте приняли участие более 35 тысяч мужчин. Ученые собирались выявить потенциальную пользу пищевых добавок для профилактики онкологических заболеваний. Испытания пришлось внезапно прекратить, поскольку эксперты выяснили, что некоторые из добавок вызывали рак, а не защищали от него.

Исследователи обнаружили, что, например, популярная добавка селен не опасна для тех, у кого наблюдался реальный дефицит этого минерала. Но у мужчин с изначально высоким содержанием селена в организме риск развития рака увеличивался на 91 процент. Ученые также выяснили, что усугублять ситуацию могут добавки с витамином Е, если их принимать вместе с селеном.

- Эти добавки популярны, особенно витамин Е, но до сих пор ни одно крупное исследование не доказало, что он способен предотвращать серьезные хронические заболевания, — заявил один из авторов исследования доктор Алан Кристал. — Мужчинам, принимающим эти добавки, следует прекратить пить их. Ни селен, ни витамина Е не дают никаких известных преимуществ, но могут вызвать серьезные риски для здоровья.

Доктор Кристал высказал мнение, что общественность часто вводят в заблуждение производители БАДов, заявляя, что пищевые добавки исключительно полезны.