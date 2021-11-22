Как часто, прочитав о симптомах нехватки тех или иных витаминов, мы назначаем их себе сами, даже не проверяя — есть ли на самом деле дефицит. Заговорили о пользе витамина D при COVID-19, тут же в аптеках выросли его продажи.
Долгое время существовало мнение, что добавки безвредны, но это не совсем верно. Многие ученые и врачи считают, что некоторые из них могут вызывать непредсказуемые последствия.
Есть биодобавки, передозировка которых повышает риск развития рака. Это выяснили ученые Онкологического исследовательского центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле. Их исследование касалось такого минерала, как селен, пишет британская газета
В эксперименте приняли участие более 35 тысяч мужчин. Ученые собирались выявить потенциальную пользу пищевых добавок для профилактики онкологических заболеваний. Испытания пришлось внезапно прекратить, поскольку эксперты выяснили, что некоторые из добавок вызывали рак, а не защищали от него.
Исследователи обнаружили, что, например, популярная добавка селен не опасна для тех, у кого наблюдался реальный дефицит этого минерала. Но у мужчин с изначально высоким содержанием селена в организме риск развития рака увеличивался на 91 процент. Ученые также выяснили, что усугублять ситуацию могут добавки с витамином Е, если их принимать вместе с селеном.
- Эти добавки популярны, особенно витамин Е, но до сих пор ни одно крупное исследование не доказало, что он способен предотвращать серьезные хронические заболевания, — заявил один из авторов исследования доктор Алан Кристал. — Мужчинам, принимающим эти добавки, следует прекратить пить их. Ни селен, ни витамина Е не дают никаких известных преимуществ, но могут вызвать серьезные риски для здоровья.
Доктор Кристал высказал мнение, что общественность часто вводят в заблуждение производители БАДов, заявляя, что пищевые добавки исключительно полезны.
— Из исследований мы знаем, что некоторые пищевые добавки, если превысить их дозировку, увеличивают риск рака, — пояснил ученый.
Селен, который улучшает работу иммунной системы и замедляет процессы старения организма, можно получить из продуктов. Селеном богаты кальмары, креветки и крабы. Много селена в морской рыбе — в том числе и сельди. Хороший источник селена — субпродукты — печень, почки, сердце.
Витамин Е содержится в арахисе, семенах подсолнечника, миндале и тыкве, а также в других пищевых продуктах.
Борис Шеляпин
Медицина
семейный врач
Ранее петербургский семейный врач рассказал «Доктору Питеру», что БАДы могут представлять серьезную опасность.
- Один из последних случаев в моей практике — сбор успокоительных трав от бессонницы вызвал отек Квинке у девушки, после этого она решила их больше никогда не принимать. И это не редкость. У меня в практике были случаи, когда люди попадали в больницу с почечной и печеночной недостаточностью после приема БАДов. Это мировая проблема, — рассказал Борис Шеляпин.
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