- Ишемическая болезнь сердца — это поражение миокарда, которое вызвано нарушением кровотока по коронарным артериям, — объяснила кардиолог Виктория Старосветская. — Помимо атеросклероза коронарных артерий, ИБС может вызвать спазм, внутрисосудистый тромбоз, врожденные аномалии отхождения коронарных артерий, синдромы Марфана, Элерса-Данло с расслоением корня аорты и другие.

Раньше ишемическую болезнь сердца находили у пожилых. Как правило диагноз ставили пациентам старше 50 лет.

Если быть точной, риск развития ИБС значительно повышается у мужчин старше 55 лет, и у женщин старше 65 лет.

Однако в последнее время диагноз «помолодел». Виной всему нездоровый образ жизни — нарушение питания, потребление большого количества животных жиров, транс-жиров, углеводов, хронический стресс, низкая физическая активность.