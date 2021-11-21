Если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то среди причин смерти инфаркт стоит далеко не на первом месте. «Лидером» по количеству летальных исходов в этой категории считается ишемическая болезнь сердца (ИБС), на нее приходится 47 процентов. Причиной заболевания в подавляющем большинстве случаев считается атеросклероз коронарных сосудов.
Виктория Старосветская
медицина
Врач-кардиолог, врач функциональной диагностикиwww.instagram.com/doctor.starosvetskaya/
- Ишемическая болезнь сердца — это поражение миокарда, которое вызвано нарушением кровотока по коронарным артериям, — объяснила кардиолог Виктория Старосветская. — Помимо атеросклероза коронарных артерий, ИБС может вызвать спазм, внутрисосудистый тромбоз, врожденные аномалии отхождения коронарных артерий, синдромы Марфана, Элерса-Данло с расслоением корня аорты и другие.
Раньше ишемическую болезнь сердца находили у пожилых. Как правило диагноз ставили пациентам старше 50 лет.
Если быть точной, риск развития ИБС значительно повышается у мужчин старше 55 лет, и у женщин старше 65 лет.
Однако в последнее время диагноз «помолодел». Виной всему нездоровый образ жизни — нарушение питания, потребление большого количества животных жиров, транс-жиров, углеводов, хронический стресс, низкая физическая активность.
- Ишемическая болезнь сердца — это группа заболеваний, наиболее часто встречается в форме стенокардии напряжения, — рассказала кардиолог. — Чаще всего при стенокардии напряжения пациенты жалуются на боль и/или дискомфорт в груди. Боль может отдавать в левую руку, спину или нижнюю челюсть, длятся симптомы примерно 2-5 минут, но не более 20 минут. Эквивалентами боли может быть одышка, ощущение «тяжести» или «жжения» в груди.
Обычно боль возникает из-за физической нагрузки или из-за сильной психоэмоциональной нагрузки. Она может исчезнуть после приема нитрат-содержащих препаратов.
- Существует консервативное и эндоваскулярное лечение ишемической болезни сердца, — объяснила Виктория Старосветская. — При консервативном лечении применяется комплексная медикаментозная терапия и изменение образа жизни:
отказ от курения, в том числе, пассивного курения;
снижение веса, если индекс массы тела превышает 25 кг/м2;
контроль уровня артериального давления, показатели не должны превышать 140/80 мм.рт.ст.
холестеринснижающая терапия.
Эндоваскулярное лечение применяется при более 50-процентном поражении крупной коронарной артерии.
- Для этого проводится коронароангиография — исследование сосудов коронарного русла с решением о целесообразности стентирования коронарной артерии, — уточняет Старосветская.
Факторы риска развития ишемической болезни сердца
Нарушение липидного обмена (повышение уровня «плохого» холестерина);
артериальная гипертензия;
ожирение (ИМТ более 30 кг/м2);
сахарный диабет;
курение;
низкая физическая активность;
стресс, тревога;
мужской пол;
возраст;
отягощенный наследственный анамнез (сердечно сосудистые события у родственников первой линии, у женщин — до 65 лет, у мужчин — до 55 лет).
Как избежать ИБС
Регулярные умеренные физические нагрузки (прогулки, плавание, гимнастика, активная ходьба) не реже 4-5 раз в неделю, не менее 30 минут в день.
Сон не менее 7-8 часов.
Насыщенные жирные кислоты (колбаса, жирные молочные продукты, жирное мясо) должны составлять менее 10 процентов суточной калорийности, старайтесь заменять их на полиненасыщенные жирные кислоты (растительные масла, рыба, орехи).
Транс-жиры рекомендовано резко ограничить, предпочтительно не использовать при приготовлении пищи (следите за составом продуктов!).
Употребляйте не более 5 граммов поваренной соли в день.
Откажитесь от подслащенных безалкогольных и алкогольных напитков.
В вашем ежедневном рационе должно быть:
30-45 граммов пищевых волокон, предпочтительно из цельнозерновых продуктов;
200 и более граммов фруктов;
200 и более граммов овощей;
30 граммов несоленых орехов;
1-2 раза в неделю употребляйте рыбу, в один из приемов — жирную.
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