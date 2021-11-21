Что делать при ишемической болезни сердца
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Если говорить о сердечно-сосудистых заболеваниях, то среди причин смерти инфаркт стоит далеко не на первом месте. «Лидером» по количеству летальных исходов в этой категории считается ишемическая болезнь сердца (ИБС), на нее приходится 47 процентов. Причиной заболевания в подавляющем большинстве случаев считается атеросклероз коронарных сосудов.

Виктория Старосветская

медицина

Врач-кардиолог, врач функциональной диагностики

www.instagram.com/doctor.starosvetskaya/

- Ишемическая болезнь сердца — это поражение миокарда, которое вызвано нарушением кровотока по коронарным артериям, — объяснила кардиолог Виктория Старосветская. — Помимо атеросклероза коронарных артерий, ИБС может вызвать спазм, внутрисосудистый тромбоз, врожденные аномалии отхождения коронарных артерий, синдромы Марфана, Элерса-Данло с расслоением корня аорты и другие.

Раньше ишемическую болезнь сердца находили у пожилых. Как правило диагноз ставили пациентам старше 50 лет.

Если быть точной, риск развития ИБС значительно повышается у мужчин старше 55 лет, и у женщин старше 65 лет.

Однако в последнее время диагноз «помолодел». Виной всему нездоровый образ жизни — нарушение питания, потребление большого количества животных жиров, транс-жиров, углеводов, хронический стресс, низкая физическая активность.

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- Ишемическая болезнь сердца — это группа заболеваний, наиболее часто встречается в форме стенокардии напряжения, — рассказала кардиолог. — Чаще всего при стенокардии напряжения пациенты жалуются на боль и/или дискомфорт в груди. Боль может отдавать в левую руку, спину или нижнюю челюсть, длятся симптомы примерно 2-5 минут, но не более 20 минут. Эквивалентами боли может быть одышка, ощущение «тяжести» или «жжения» в груди.

Обычно боль возникает из-за физической нагрузки или из-за сильной психоэмоциональной нагрузки. Она может исчезнуть после приема нитрат-содержащих препаратов.

- Существует консервативное и эндоваскулярное лечение ишемической болезни сердца, — объяснила Виктория Старосветская. — При консервативном лечении применяется комплексная медикаментозная терапия и изменение образа жизни:

  • отказ от курения, в том числе, пассивного курения;

  • снижение веса, если индекс массы тела превышает 25 кг/м2;

  • контроль уровня артериального давления, показатели не должны превышать 140/80 мм.рт.ст.

  • холестеринснижающая терапия.

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Эндоваскулярное лечение применяется при более 50-процентном поражении крупной коронарной артерии.

- Для этого проводится коронароангиография — исследование сосудов коронарного русла с решением о целесообразности стентирования коронарной артерии, — уточняет Старосветская.

Факторы риска развития ишемической болезни сердца

  1. Нарушение липидного обмена (повышение уровня «плохого» холестерина);

  2. артериальная гипертензия;

  3. ожирение (ИМТ более 30 кг/м2);

  4. сахарный диабет;

  5. курение;

  6. низкая физическая активность;

  7. стресс, тревога;

  8. мужской пол;

  9. возраст;

  10. отягощенный наследственный анамнез (сердечно сосудистые события у родственников первой линии, у женщин — до 65 лет, у мужчин — до 55 лет).

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Что делать при ишемической болезни сердца
Фото
unsplash.com

Как избежать ИБС

  • Регулярные умеренные физические нагрузки (прогулки, плавание, гимнастика, активная ходьба) не реже 4-5 раз в неделю, не менее 30 минут в день.

  • Сон не менее 7-8 часов.

  • Насыщенные жирные кислоты (колбаса, жирные молочные продукты, жирное мясо) должны составлять менее 10 процентов суточной калорийности, старайтесь заменять их на полиненасыщенные жирные кислоты (растительные масла, рыба, орехи).
    Транс-жиры рекомендовано резко ограничить, предпочтительно не использовать при приготовлении пищи (следите за составом продуктов!). 

  • Употребляйте не более 5 граммов поваренной соли в день.

  • Откажитесь от подслащенных безалкогольных и алкогольных напитков.

В вашем ежедневном рационе должно быть:

  • 30-45 граммов пищевых волокон, предпочтительно из цельнозерновых продуктов;

  • 200 и более граммов фруктов;

  • 200 и более граммов овощей;

  • 30 граммов несоленых орехов;

  • 1-2 раза в неделю употребляйте рыбу, в один из приемов — жирную.

Алена Безменова