«Мужчины — существа мнительные»

- Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь говорит, что такой болезни как простатит вообще не существует. А вы как считаете?

- Болезнь, конечно, существует. Простатит бывает острый и хронический. Думаю, что Дмитрий Юрьевич тем самым выразил негативное отношение к избыточной рекламе и вниманию, которое уделяется в нашей стране этой болезни. У многих мужчин в течение жизни случаются какие-то расстройства мочеиспускания, но они были и прошли. Часто на неприятные ощущения в промежности жалуются пациенты, которые ведут нерегулярную половую жизнь. В таких случаях может помочь простой массаж простаты.

Но мужчины — пациенты очень мнительные, а если постоянно прислушиваться к себе, то можно очень много чего услышать. В результате составляются масштабные схемы лечения этого «грозного» заболевания (таблетки, свечи, прогревания и т.д.), часто совершенно неоправданные. Такой индустрии лечения хронического простатита, как в России, нет во всем мире. Мы должны ориентироваться на доказательную медицину, на клинические рекомендации, и если хронический простатит вызван бактериями, нужно назначить курс лечения антибиотиком, к которому эти бактерии чувствительны.

Есть еще такое состояние, как «хроническая тазовая боль», когда мужчина испытывает симптомы простатита и сильно страдает от них, но микробы никакими методами диагностики не находятся. Это отдельная группа пациентов, они требуют комплексного лечения, но не широко рекламируемыми способами.

- То есть простатит это больше коммерческий вымысел, чем реальная болезнь?

- Есть острый простатит, требующий срочного, иногда даже хирургического лечения. Сильные боли в промежности, затрудненное мочеиспускание, лихорадка, отекшая предстательная железа, в ней может образоваться гнойник. Подобное состояние встречается у мужчин очень редко.

А вот с хроническим простатитом не все так очевидно. Приходит пациент, жалуется на боли в промежности, которые мешают ему спать, есть, заниматься спортом, сексом и так далее. И часто причина дискомфорта в нерегулярной половой жизни. Предстательная железа, как любая железа внутренней секреции, вырабатывает свой секрет в определенном ритме, который связан в том числе с ритмом половой жизни. Если этот режим нарушается, она может, например, выделить слишком много секрета, и при этом она не опорожняется. В этом накопленном секрете, опять же, при неблагоприятных условиях, может развиться инфекция.

У сексуально активных мужчин старшей возрастной группы могут быть такие же признаки простатита, особенно если половая жизнь нерегулярная (одна неделя часто, потом месяц перерыв). Но в целом в старшей возрастной группе (после 50 лет) мы редко видим проявление простатита. В основном это симптомы увеличения предстательной железы, то есть аденомы.