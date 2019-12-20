Простатит лечат также активно, как радикулит и геморрой, — долго и дорого. Но так ли он страшен? На самом деле бояться нужно рака простаты. Он похож на мину замедленного действия, не дает симптомов и заподозрить его можно только с помощью специального теста или во время личного визита к врачу.
О мифах и реальных угрозах мужскому здоровью рассказал «Доктору Питеру» Дмитрий Ильин, врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы.
Дмитрий Ильин
Урология, онкология
Врач-уролог, онколог, заместитель руководителя Центра роботической хирургии Мариинской больницы
«Мужчины — существа мнительные»
- Главный уролог Минздрава Дмитрий Пушкарь говорит, что такой болезни как простатит вообще не существует. А вы как считаете?
- Болезнь, конечно, существует. Простатит бывает острый и хронический. Думаю, что Дмитрий Юрьевич тем самым выразил негативное отношение к избыточной рекламе и вниманию, которое уделяется в нашей стране этой болезни. У многих мужчин в течение жизни случаются какие-то расстройства мочеиспускания, но они были и прошли. Часто на неприятные ощущения в промежности жалуются пациенты, которые ведут нерегулярную половую жизнь. В таких случаях может помочь простой массаж простаты.
Но мужчины — пациенты очень мнительные, а если постоянно прислушиваться к себе, то можно очень много чего услышать. В результате составляются масштабные схемы лечения этого «грозного» заболевания (таблетки, свечи, прогревания и т.д.), часто совершенно неоправданные. Такой индустрии лечения хронического простатита, как в России, нет во всем мире. Мы должны ориентироваться на доказательную медицину, на клинические рекомендации, и если хронический простатит вызван бактериями, нужно назначить курс лечения антибиотиком, к которому эти бактерии чувствительны.
Есть еще такое состояние, как «хроническая тазовая боль», когда мужчина испытывает симптомы простатита и сильно страдает от них, но микробы никакими методами диагностики не находятся. Это отдельная группа пациентов, они требуют комплексного лечения, но не широко рекламируемыми способами.
- То есть простатит это больше коммерческий вымысел, чем реальная болезнь?
- Есть острый простатит, требующий срочного, иногда даже хирургического лечения. Сильные боли в промежности, затрудненное мочеиспускание, лихорадка, отекшая предстательная железа, в ней может образоваться гнойник. Подобное состояние встречается у мужчин очень редко.
А вот с хроническим простатитом не все так очевидно. Приходит пациент, жалуется на боли в промежности, которые мешают ему спать, есть, заниматься спортом, сексом и так далее. И часто причина дискомфорта в нерегулярной половой жизни. Предстательная железа, как любая железа внутренней секреции, вырабатывает свой секрет в определенном ритме, который связан в том числе с ритмом половой жизни. Если этот режим нарушается, она может, например, выделить слишком много секрета, и при этом она не опорожняется. В этом накопленном секрете, опять же, при неблагоприятных условиях, может развиться инфекция.
У сексуально активных мужчин старшей возрастной группы могут быть такие же признаки простатита, особенно если половая жизнь нерегулярная (одна неделя часто, потом месяц перерыв). Но в целом в старшей возрастной группе (после 50 лет) мы редко видим проявление простатита. В основном это симптомы увеличения предстательной железы, то есть аденомы.
Продлить жизнь — но не спасти
- Есть связь между аденомой и раком предстательной железы?
- Прямой связи нет. У мужчин старшего возраста предстательная железа растет за счет доброкачественного компонента, расположенного в центре органа. Это называется аденомой предстательной железы. А рак простаты значительно чаще возникает на периферии органа.
- Почему рак простаты настолько смертоносен?
- Во многих странах мира по частоте встречаемости рак предстательной железы опережает даже рак легкого. И смертность, соответственно, высокая. Чем коварен рак простаты? Он очень медленно развивается, не имеет специфических симптомов, но именно в этот период его лечение наиболее эффективно. В момент, когда появляются симптомы, почти всегда заболевание находится в запущенной стадии, мы в силах только продлить жизнь, но не спасти ее. Сегодня самый простой способ хотя бы заподозрить болезнь — сдать анализ крови на ПСА (простатспецифический антиген). Он повышается при разных состояниях, в том числе при раке. Если значение ПСА превышают норму, проводятся дополнительные обследования — биопсия предстательной железы, МРТ малого таза.
Сейчас в мировом урологическом сообществе идет огромная дискуссия о том, кому стоит делать ПСА, и что делать дальше с пациентами, у которых его значения выше нормы. Ведь благодаря медленному росту, у части мужчин рак простаты вообще может себя никак не проявить в течение всей жизни. Наша задача — находить тех пациентов, у которых высока вероятность того, что именно рак сыграет свою фатальную роль. Это так называемый клинически значимый рак. Стараемся оперировать тех, кто выиграет от этого лечения. Тех, у кого ожидаемая продолжительность жизни будет высокой — больше десяти лет.
- Кто в группе риска?
- Факторы риска — наследственность, генетическая предрасположенность. Если в роду есть родственник «первой линии» — отец, брат — страдающий этим заболеванием, то обследоваться надо уже с 45 лет, потому что риск заболеть возрастает у такого мужчины в 2-3 раза. Если болеют два родственника «первой линии», то риск развития заболевания увеличивается в 6-11 раз. Расовая принадлежность тоже играет большую роль. Представители негроидной расы чаще болеют раком простаты, азиаты — реже.
- В чем заключается лечение рака предстательной железы?
- Способов несколько. Хирургическое лечение. Лучевая терапия. Оба метода имеют доказанную сопоставимую эффективность с точки зрения победы над опухолью. А кому-то показано так называемое активное наблюдение — как я уже говорил, рак может никак не проявляться много лет, а вот если начнется ухудшение, наша задача — его вовремя прооперировать.
Мариинская больница специализируется на раннем выявлении и самом современном хирургическом лечении рака предстательной железы. Меньше чем за два года мы выполнили больше 200 уникальных урологических операций с использованием робота «Да Винчи».
В России всего 29 клиник, где представлена робот-ассистированная хирургия, наша — одна из них. Это новый уровень хирургического лечения: ЗD-изображение, большая свобода движений инструментов, превышающая возможности человеческой кисти и стандартной лапароскопической хирургии позволяют очень аккуратно удалять предстательную железу, а главное — качественно сшивать мочевой пузырь с мочеиспускательным каналом так, что в результате у подавляющего большинства пациентов уже в первую неделю после операции восстанавливается нормальное мочеиспускание, а качество жизни улучшается.
Меньше алкоголя, больше секса
- Эффективно лечится рак простаты?
- На ранних стадиях, если опухоль не вышла за пределы органа, то 99 процентов пациентов в течение десяти лет не погибнут от этого заболевания. Это не значит, что все умрут через десять лет. Это значит, что только в 1 проценте случаев в данный промежуток времени может произойти гибель пациента от прогрессирования опухоли. Если опухоль вышла за границы опухоли, поражены лимфоузлы, кости, то конечно, выживаемость пациентов снижается. Российская статистика такова — больше 40 процентов всех впервые выявленных в 2018 году опухолей имели распространенную или запущенную стадии. То есть два из пяти пациентов приходят к врачу с опухолью, уже вышедшей за допустимые границы органа. Риск смерти у них уже заведомо выше.
- То есть вместо того, чтобы лечить безостановочно простатит, лучше сдать анализ ПСА?
- Да, от хронического простатита у нас еще никто не умер. А вот от рака предстательной железы умирает много мужчин.
- Как-то можно предупредить болезнь?
- Универсального рецепта нет. Отказаться от курения. Ограничить употребление белковой пищи и животных жиров. Есть данные, что избыточное потребление алкоголя, как и полный отказ от алкоголя, повышает возникновение риска рака простаты. Некоторые исследования показали, что мужчинам лучше совершать в месяц не менее 21 полового акта, в таком случае риск заболеть раком снижается.
- Когда мужчине, даже если его ничего не беспокоит, надо обращаться к урологу?
- После 40 лет стоит хотя бы показаться врачу. А вот проводить полное обследование — сдавать кровь на ПСА, делать УЗИ — рекомендовано мужчинам после 50 лет.
Комментарии4