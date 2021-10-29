Даша родилась в Москве, училась с 4 лет в музыкальной школе им. Рихтера: «Я пришла на вступительные экзамены с гитарой, которую мой папа выпилил из фанеры и спела весь репертуар Пугачевой. Взяли».

Но несмотря на то, что могла бы стать благодаря своим талантам прекрасным музыкантом, девочка Даша уже с детства знала, что станет врачом.