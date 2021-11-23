Смородина красная — 3,4 грамма

Эту ягоду, из-за высокой кислотности, не так часто используют в свежем виде. Но красная смородина отлично хранится в замороженном виде и не теряет своих полезных качеств, поэтому ее можно есть и готовить почти круглый год.

Благодаря железу и калию смородина очень полезна для сердца, а еще успешно выводит из организма лишнюю жидкость и излишки соли . Эта ягода может работать как жаропонижающее и желчегонное, снижает уровень «плохого» холестерина.

- Красная смородина пробуждает аппетит и способствует усвояемости животного белка, — говорят в Роспотребнадзоре. — А еще она увеличивает перистальтику кишечника.

Клюква — 3,3 грамма

Для иммунитета и против эмоционального и умственного напряжения. В клюкве содержится витамины С, РР, К, В1, В2, микро- и макроэлементы, флавоноиды, сахара и органические кислоты. Эта ягода отлично хранится разными способами — ее можно просто залить водой, положить в холодильник, законсервировать, при этом клюква не потеряет своих полезных свойств.

Груша — 2,8 грамма

Тысяча сортов груш и каждый год появляются новые. Всегда казалось, что груши слаще яблок, но это ошибка, просто в яблоках содержится больше кислоты, так и создается иллюзия. В грушах много витаминов А, С, Е, Н, К, РР, группы В, кальций, магний, натрий, калий, фосфор, хлор, сера, железо, цинк, йод, эфирные масла, флавоноиды, фитонциды.