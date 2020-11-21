Пшенка для снижения холестерина в крови и греча от бессонницы: Какую пользу могут принести каши

Пшенка для снижения холестерина в крови и греча от бессонницы: Какую пользу могут принести каши15:00, 21.11.2020 / Верcия для печати / 0 комментариев
Какая каша поможет справиться со стрессом, а какая лучше всего усваивается при проблемах с ЖКТ? Рассказываем, какими витаминами богаты всем известные крупы и какую пользу организму может принести та или иная каша.
Крупы - это не только источник полезных витаминов, они еще помогают укреплять иммунитет, очищают организм от токсинов и помогают ему при стрессе и проблемах с желудком и кишечником. Официальный аккаунт CтопКоронавирус.РФ в Instagram подробно описал пользу каждой крупы.
- Овсянка - одна из самых популярных и полезных круп. В ней содержится 12% белка, 65% углеводов, почти в 2 раза больше ценных растительных жиров, чем в гречке. К тому же в овсянке содержатся витамины группы В ( В1, В2, В3, В5, В6, В9 - Прим. ред.) и полезные минеральные вещества. Овсяная каша улучшает работу нервной системы, помогает нарастить мышечную массу и очищает организм. Из овсянки можно делать не только каши, но и вкусную выпечку, кисели и котлеты.
- Перловка богата белком - в этой каше его 9,3%, также в ней содержится 73,7% углеводов, 1,1% жира и практически весь необходимый для человека набор полезных веществ. Она поддерживает жизненный тонус организма, помогает коже вырабатывать коллаген, улучшает работу ЖКТ. Из перловой крупы получаются вкусные каши и супы.
- Рис - это отличный источник сложных углеводов и качественного белка. В нем богатый набор витаминов (B1, В2, В6, РР, Е), плюс высокое содержание фолиевой кислоты. Рисовая каша служит для профилактики малокровия, хорошо усваивается, даже если у вас есть проблемы с ЖКТ.
- Греча не менее полезна, чем остальные крупы, ведь в ней 14% белков, 67% крахмала, более 3% жиров, а также витамины В1, В2, В6, Р, РР и много минералов. Эта крупа – лидер по содержанию витаминов группы В, именно они помогают бороться с бессонницей и стрессами. Греча имеет высокую питательную ценность, снижает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, выводит из организма токсины.
- В пшене содержит 12% белка, 69,3% углеводов, 3,3% жиров, биологически активные аминокислоты и витамины В1, В2, В5, РР. Клетчатка, которой богата пшенная каша, обеспечивает правильную работу ЖКТ, очищает организм от шлаков, токсинов и снижает уровень холестерина в крови.
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Рис - источник сложных унлеводов? Вы ничего не перепутали? Дикий, бурый рис - может быть. А рафинированый белый, который только и едят наши граждане, дает те самые легкоусвояемые углеводы, что и белая булка. И ни к чему, кроме роста сахара в крови и веса, не приводит.
Перед тем как прочитать эту "познавательную "статью реклама появлялась 4 раза и удалит ее было невозможно сразу. Всегда считала, что Доктор Питер полезная газета для профессионалов. Но реклама вызывает отвращение. А навязчивая реклама тем более.