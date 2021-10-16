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Вкусовые предпочтения, как и пищевые привычки, меняются в течение всей жизни человека. Так, продукты, которые не нравились в детстве, могут стать любимыми во взрослом возрасте.

Существует множество генетических и психологических факторов, влияющих на пристрастия человека к еде, поэтому некоторые люди обожают сладкое, а кто-то не может прожить без солений или копченостей.

Владимир Станкевич

Владимир Станкевич

медицина

бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России

- Вместе с этим, непреодолимое желание съесть какой-либо продукт может быть не «минутной слабостью», а тревожным сигналом организма о нарушении работы внутренних органов или о недостатке витаминов и микроэлементов, — поясняет врач ФМБА Владимир Станкевич.

Тяга к соленому

Это, скорее всего, говорит о гипонатриемии (недостатке натрия) в плазме крови, либо об обезвоживании организма. Обычно желание съесть что-то соленое сопровождается головными болями, сильной усталостью, нехваткой сил, тошнотой и рвотой.

Тяга к сладкому

Резкое пристрастие к сладкому говорит о нехватке глюкозы и магния, дефиците хрома, фосфора и триптофана. Желание съесть «что-то сладенькое», также возникает и при эмоциональном перенапряжении и стрессе.

Кроме того, чрезмерное употребление сладкого может быть спровоцировано заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта, так как при этих патологиях наблюдается нарушение обмена веществ и усвоения питательных элементов.

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Тяга к острому

При внезапном желании съесть лук, чеснок или другой острый продукт стоит обследовать ЖКТ и сдать анализы на уровень кислотности желудка.

Пристрастие к острому также сигнализирует о повышенном холестерине в крови, наличии инфекционных заболеваний или гельминтоза.

Тяга к кислым продуктам

Потребность в кислых продуктах свидетельствует о гипофункции печени или желчного пузыря, а также о нехватке магния.

Тяга к жирной пище

Пристрастие к жирной пище чаще всего вызывается недостатком кальция. Дефицит этого минерала может привести к аллергии, нарушению свёртываемости крови, хрупкости капилляров, образованию камней в почках.

Тяга к горькой еде

Желание употребить что-то горькое провоцируется избытком токсинов в организме.

Пристрастие к определенным продуктам также может говорить о нехватке микроэлементов и витаминов.

Если хочется съесть…

шоколад — это указывает на недостаток магния в организме. Для восполнения дефицита магния стоит есть больше овощей, бобовых, орехов, семян, цельнозерновых продуктов.

жареную картошку — это может говорить о дефиците углерода, восполнить его можно, если есть побольше свежих овощей и фруктов.

хлеб или макароны — дефицит азота. Продукты с высоким содержанием азота — белковые (мясо, морепродукты и субпродукты). Растительные продукты с высоким содержанием азота включают листовую зелень, тофу, бобы, орехи и семена.

мясо — нехватка железа или витамина В. Лучшие источники железа — мясо и субпродукты (печень и сердце), яичные желтки, сушеные фрукты (например, финики), зеленые овощи.

мороженое в больших количествах — недостаток триптофана и кальция. Пищевые источник триптофана — белое мясо индейки и курицы, семечки тыквы, кунжут, сельдь, лосось, скумбрия, сардины, яйца, молоко и молочные продукты. Основные продукты, где содержится много кальция, — молоко, сыры и йогурт. Также можно получить кальций из морепродуктов, овощей, семян и сухофруктов.

Анна Майская