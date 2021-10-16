Вкусовые предпочтения, как и пищевые привычки, меняются в течение всей жизни человека. Так, продукты, которые не нравились в детстве, могут стать любимыми во взрослом возрасте.

Существует множество генетических и психологических факторов, влияющих на пристрастия человека к еде, поэтому некоторые люди обожают сладкое, а кто-то не может прожить без солений или копченостей.