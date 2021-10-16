Вкусовые предпочтения, как и пищевые привычки, меняются в течение всей жизни человека. Так, продукты, которые не нравились в детстве, могут стать любимыми во взрослом возрасте.
Существует множество генетических и психологических факторов, влияющих на пристрастия человека к еде, поэтому некоторые люди обожают сладкое, а кто-то не может прожить без солений или копченостей.
Владимир Станкевич
медицина
бариатрический хирург ФНКЦ ФМБА России
- Вместе с этим, непреодолимое желание съесть какой-либо продукт может быть не «минутной слабостью», а тревожным сигналом организма о нарушении работы внутренних органов или о недостатке витаминов и микроэлементов, — поясняет врач ФМБА Владимир Станкевич.
Тяга к соленому
Это, скорее всего, говорит о гипонатриемии (недостатке натрия) в плазме крови, либо об обезвоживании организма. Обычно желание съесть что-то соленое сопровождается головными болями, сильной усталостью, нехваткой сил, тошнотой и рвотой.
Тяга к сладкому
Резкое пристрастие к сладкому говорит о нехватке глюкозы и магния, дефиците хрома, фосфора и триптофана. Желание съесть «что-то сладенькое», также возникает и при эмоциональном перенапряжении и стрессе.
Кроме того, чрезмерное употребление сладкого может быть спровоцировано заболеваниями печени и желудочно-кишечного тракта, так как при этих патологиях наблюдается нарушение обмена веществ и усвоения питательных элементов.
Тяга к острому
При внезапном желании съесть лук, чеснок или другой острый продукт стоит обследовать ЖКТ и сдать анализы на уровень кислотности желудка.
Пристрастие к острому также сигнализирует о повышенном холестерине в крови, наличии инфекционных заболеваний или гельминтоза.
Тяга к кислым продуктам
Потребность в кислых продуктах свидетельствует о гипофункции печени или желчного пузыря, а также о нехватке магния.
Тяга к жирной пище
Пристрастие к жирной пище чаще всего вызывается недостатком кальция. Дефицит этого минерала может привести к аллергии, нарушению свёртываемости крови, хрупкости капилляров, образованию камней в почках.
Тяга к горькой еде
Желание употребить что-то горькое провоцируется избытком токсинов в организме.
Пристрастие к определенным продуктам также может говорить о нехватке микроэлементов и витаминов.
Если хочется съесть…
… шоколад — это указывает на недостаток магния в организме. Для восполнения дефицита магния стоит есть больше овощей, бобовых, орехов, семян, цельнозерновых продуктов.
… жареную картошку — это может говорить о дефиците углерода, восполнить его можно, если есть побольше свежих овощей и фруктов.
… хлеб или макароны — дефицит азота. Продукты с высоким содержанием азота — белковые (мясо, морепродукты и субпродукты). Растительные продукты с высоким содержанием азота включают листовую зелень, тофу, бобы, орехи и семена.
… мясо — нехватка железа или витамина В. Лучшие источники железа — мясо и субпродукты (печень и сердце), яичные желтки, сушеные фрукты (например, финики), зеленые овощи.
… мороженое в больших количествах — недостаток триптофана и кальция. Пищевые источник триптофана — белое мясо индейки и курицы, семечки тыквы, кунжут, сельдь, лосось, скумбрия, сардины, яйца, молоко и молочные продукты. Основные продукты, где содержится много кальция, — молоко, сыры и йогурт. Также можно получить кальций из морепродуктов, овощей, семян и сухофруктов.
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