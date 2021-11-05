Грецкий орех

Занимает второе место по содержанию жиров Омега-3 (на первом — льняное семя). Грецкий орех с древних времен считают идеальной пищей для нервной системы. В нем содержатся фолиевая и эллаговая кислоты, обладающие антиоксидантными, противовоспалительными, противораковыми свойствами, железо, фосфор, медь, магний, марганец, цинк.

Грецкий орех помогает привести в норму обмен веществ, что важно при борьбе с лишним весом. Он укрепляет сердечно-сосудистую и иммунную системы, улучшает состояние кожи и костей, помогает организму справляться со стрессом.

В день рекомендуется съедать 4-6 грецких орехов.