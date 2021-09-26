Онколог Глухов перечислил 5 самых распространенных в РФ онкозаболеваний

Далее врач рассказал о раке желудка. Этот тип онкозаболевания тоже очень часто встречается среди россиян, особенно среди тех, кто злоупотребляет алкоголем. Чтобы минимизировать риски, эксперт посоветовал ограничить употребление спиртных напитков до 1 раза в 2-3 месяца. И пить только в умеренных количествах.

Еще один «популярный» тип рака — рак кишечника. Причин его появления может множество, но одна из основных — это неправильное питание. Что рак желудка, что рак кишечника может напрямую зависеть от еды. Например, среди азиатов, из-за их любви к острой пище распространен рак желудка, а среди американцев, из-за их пристрастия к жирному и калорийному — рак кишечника.

Поэтому не стоит «фанатеть» от какой-то кухни. Особо осторожны должны быть люди с язвенной болезнью желудка. Им онколог посоветовал делать эндоскопию и колоноскопию не реже одного раза в год всем, а тем, кто находится в группе риска по раку кишечника — 2 раза в год.

Распространен в РФ и рак груди. Чаще всего это наследственное заболевание, но его также могут спровоцировать послеродовые маститы и воспалительные заболевания молочных желез. Стоит регулярно проверяться и тем, кто имеет фиброаденомы.