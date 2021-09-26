Что такое эрозия шейки матки

«Это наиболее часто встречающееся гинекологическое заболевание характеризуется перемещением слизистой, то есть эпителия цервикального канала, на поверхность шейки матки. Таким образом, при гинекологическом осмотре в зеркалах или кольпоскопии (когда мы смотрим на шейку матки под микроскопом), врачу будет виден участок, отличающийся по цвету от основной ткани — он выглядит более ярким», — поясняет эксперт.

Эрозия бывает врожденной и приобретенной. Первая встречается у девочек, это состояние обычно не относится к патологическим. Приобретенная эрозия, как правило, развивается у женщин на фоне воспалительных гинекологических заболеваний или при травматизации шейки матки (во время родов или прерывания беременности). Важно знать, что приобретенная эрозия почти всегда связана с какой-либо инфекцией, и наиболее опасная ситуация — вирус папилломы человека , особенно онкогенные его типы.

Симптомы эрозии

Основной симптом эрозии, который проявляется внешне — это мажущие кровянистые выделения между менструациями или после полового акта.

«Женщина может заподозрить эрозию только по этому симптому. В любом случае, если у вас появились выделения, особенно, если они вас беспокоят, то это веский повод обратиться к гинекологу», — напоминает Марина Лисянская.