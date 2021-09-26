Эрозия шейки матки — один из самых часто встречающихся диагнозов в гинекологии. По статистике, ею страдает каждая пятая женщина. Когда пациентка после осмотра слышит от врача: «У вас эрозия», то ее охватывает страх. Еще страшнее становится, когда вечером дома просматриваются статьи в Интернете, в которых неизвестные эксперты утверждают, что эрозия обязательно превратиться в рак.
«Доктор Питер» спросил у петербургского врача-гинеколога Марины Лисянской так ли опасна эрозия, как про нее пишут в Сети, когда ее нужно лечить и какие могут быть осложнения.
Марина Лисянская
Гинекология, эндокринология
Гинеколог-эндокринолог Клиники Пирогова на Васильевском острове
Что такое эрозия шейки матки
«Это наиболее часто встречающееся гинекологическое заболевание характеризуется перемещением слизистой, то есть эпителия цервикального канала, на поверхность шейки матки. Таким образом, при гинекологическом осмотре в зеркалах или кольпоскопии (когда мы смотрим на шейку матки под микроскопом), врачу будет виден участок, отличающийся по цвету от основной ткани — он выглядит более ярким», — поясняет эксперт.
Эрозия бывает врожденной и приобретенной. Первая встречается у девочек, это состояние обычно не относится к патологическим. Приобретенная эрозия, как правило, развивается у женщин на фоне воспалительных гинекологических заболеваний или при травматизации шейки матки (во время родов или прерывания беременности). Важно знать, что приобретенная эрозия почти всегда связана с какой-либо инфекцией, и наиболее опасная ситуация — вирус папилломы человека, особенно онкогенные его типы.
Симптомы эрозии
Основной симптом эрозии, который проявляется внешне — это мажущие кровянистые выделения между менструациями или после полового акта.
«Женщина может заподозрить эрозию только по этому симптому. В любом случае, если у вас появились выделения, особенно, если они вас беспокоят, то это веский повод обратиться к гинекологу», — напоминает Марина Лисянская.
Когда нужно лечить эрозию
«Лечить прежде всего нужно конкретно воспаление, а не эрозию как таковую. Для этого мы обследуем пациентку на инфекции и, если они обнаруживаются, подбираем лечение. Чаще всего такой методики достаточно, и эрозия заживает самостоятельно. А вот если и после устранения воспалительного процесса эрозия не исчезла, мы проводим обследование на онкоцитологию (Пап-тест, или мазок Папаниколау)», — рассказывает гинеколог.
Справка:
Пап-тест (так же иногда называемый просто мазок) — это мазок из шейки матки, скрининговое исследование, позволяющее на ранних этапах выявить злокачественное новообразование шейки матки.
Самый современный и точный метод диагностики — жидкостная онкоцитология. «Кстати, вне зависимости от жалоб этот тест мы рекомендуем сдавать раз в год».
Также следует выполнить тест на ВПЧ (вируса папилломы человека) и кольпоскопию — осмотр шейки матки под микроскопом. При необходимости врач проведет биопсию отдельных участков, которые его настораживают и отправит ткани на гистологическое исследование. И только после такого комплексного обследования гинеколог принимает решение о лечении эрозии шейки матки.
Прижигать или не трогать
Один из методов лечения эрозии шейки матки — это прижигание пораженного участка. Некоторые врачи против такой методики, но есть и те, кто все же настаивает на прижигании.
«Сейчас врачи отказываются от ранее популярной тактики, которая диктовала: все эрозии нужно непременно прижигать, и это не зависит от того, рожала женщина или нет. Если мы выявляем высокий риск онкологической патологии, то проводить вмешательство придется. А вот метод — лазерная деструкция, криодеструкция, эксцизия шейки матки, химическое воздействие препаратами — выбирается индивидуально», — говорит эксперт.
Беременность и эрозия
У девочек, как правило, врожденные эрозии заживают самостоятельно к 20-22 годам. То есть в дальнейшем будущем, если девушка решит рожать, никакой угрозы уже не будет.
«Однако вышеупомянутая тактика — лечить или нет — и в молодом возрасте определяется также на основе мазка на онкоцитологию и исследования на онкогенные типы ВПЧ. И если есть онкологические риски — мы будем лечить эрозию, не дожидаясь взросления. Вообще же для любой девушки, начавшей жить половой жизнью, исследование на онкоцитологию входит в обязательный ежегодный чек-ап», — говорит врач.
Что касается беременности, то здесь не стоит паниковать. Гинеколог в любом случае обследует женщину на инфекции. Если мазки хорошие и она здорова, как правило, эрозия никак не повлияет на вынашивание и роды, заключила эксперт.
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