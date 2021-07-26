У каждой десятой приведет к раку
Бесплатная акция «Неделя женского здоровья» проходила в ТРК «Питер Радуга» при поддержке Городского центра медицинской профилактики и на самом деле длилась не неделю, а две — с 12 по 23 июля. Участницы могли получить консультацию гинеколога, дерматолога, пройти остеоденситометрию — исследование минеральной плотности костной ткани. Но, как рассказали «Доктору Питеру» организаторы, главная цель — онкоскрининг на рак шейки матки и рак кожи (меланому). Всего пришли около 400 петербурженок, из них у одной нашли меланому, а еще у 50 — дисплазии шейки матки (атипические изменения эпителия, которые относятся к предраковым процессам).
- По статистике, не менее 10% дисплазий шейки матки потом превращаются в рак. Получается, из выявленных 50 женщин у пяти он точно разовьется, у остальных — неизвестно. В любом случае с ней надо что-то делать, лечить или, по крайней мере, наблюдать у врача. По сути, у этих женщин появился шанс как можно быстрее обратиться к своему врачу, провести более углубленное обследование, включая мазок на онкоцитологию, чтобы понимать ситуацию. Возможно, у кого-то рак уже прогрессирует, — рассказал «Доктору Питеру» Михаил Шарпило, заместитель директора общественной организации «Водолей», организовавшей акцию.
По данным ВОЗ, рак шейки матки на четвертом месте по распространенности среди женщин — в мире ежегодно им заболевают более 570 тысяч человек. В России он занимает пятое место. По словам главного онколога Минздрава, в 2019 году его доля в общей структуре заболеваемости женщин составила 5%.
Симптомы есть, но неочевидные
По словам Ольги Смирновой, гинеколога, онколога НМИЦ онкологии им. Петрова, рак шейки матки может развиваться около 7 лет, причем без особых симптомов. При этом до начальной предопухолевой патологии — легкой дисплазии — может пройти в среднем 3-5 лет. Если есть сопутствующие заболевания, снижающие иммунитет, ВИЧ, то болезнь может ускориться.
Ольга Смирнова
Гинекология
Гинеколог, онколог НМИЦ онкологии им. Петрова
- В среднем рак шейки матки развивается 5-7 лет и, как правило, абсолютно бессимтомно, особенно у женщин репродуктивного возраста. Наиболее часто он вызывает контактные кровянистые выделения при половом акте, а на запущенных стадия может вызывать боли в пояснице, в задней поверхности бедра, бывают немного тянущие боли внизу живота. Такие симптомы могут насторожить, — говорит Ольга Смирнова, уточняя, что на практике заподозрить что-то сложно — у молодых женщин часто «побаливает» внизу живота и раз в месяц кровянистые выделения.
Спасти могут регулярные визиты к гинекологу. По словам Ольги Смирновой, даже при посещении врача раз год рак шейки матки пропустить практически невозможно. Хотя многое зависит от квалификации врача и методов исследования, уточняет доктор.
- В моей практике и практике моих коллег были случаи, когда пациентка приходила с тяжелой дисплазией, а у нее в итоге оказывался уже инвазивный рак, который несколько лет ей консервативно лечили, — говорит специалист.
В группу риска по развитию рака шейка матки входят женщины, носительницы вируса папилломы человека (ВПЧ). Как ранее поясняли в Центре онкологии им. Петрова, онкопроцесс могут вызывать лишь некоторые типы ВПЧ — так называемые ВПЧ ВКР (вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска). Онкогенный вирус может проявиться, а может в течение всей жизни человека оставаться в «спящем» состоянии. У таких женщин просто выше предрасположенность к развитию рака шейки матки, чем у остальных — без ВПЧ ВКР. В то же время, по словам онкологов, болеют и те, и другие. Поэтому всем женщинам необходимо регулярно наблюдаться у гинеколога, который для ранней диагностики опасной патологии может выполнить кольпоскопию с последующим цитологическим исследованием.
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