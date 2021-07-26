У каждой десятой приведет к раку

Бесплатная акция «Неделя женского здоровья» проходила в ТРК «Питер Радуга» при поддержке Городского центра медицинской профилактики и на самом деле длилась не неделю, а две — с 12 по 23 июля. Участницы могли получить консультацию гинеколога, дерматолога, пройти остеоденситометрию — исследование минеральной плотности костной ткани. Но, как рассказали «Доктору Питеру» организаторы, главная цель — онкоскрининг на рак шейки матки и рак кожи (меланому). Всего пришли около 400 петербурженок, из них у одной нашли меланому, а еще у 50 — дисплазии шейки матки (атипические изменения эпителия, которые относятся к предраковым процессам).

- По статистике, не менее 10% дисплазий шейки матки потом превращаются в рак. Получается, из выявленных 50 женщин у пяти он точно разовьется, у остальных — неизвестно. В любом случае с ней надо что-то делать, лечить или, по крайней мере, наблюдать у врача. По сути, у этих женщин появился шанс как можно быстрее обратиться к своему врачу, провести более углубленное обследование, включая мазок на онкоцитологию, чтобы понимать ситуацию. Возможно, у кого-то рак уже прогрессирует, — рассказал «Доктору Питеру» Михаил Шарпило, заместитель директора общественной организации «Водолей», организовавшей акцию.