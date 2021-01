Ученые впервые обнаружили, что рак может передаваться от матери ребенку во время родов

Японские ученые описали два случая передачи рака от матери ребенку во время родов. По данным исследователей, у двух мальчиков в возрасте 23-х месяцев и 6 лет развился рак легких, который был генетически связан с раком шейки матки у их матерей на момент рождения. По их словам, такие случаи они зафиксировали впервые.

О двух случаях передачи рака от матери к ребенку во время родов сообщается в журнале The New England Journal of Medicine. Предполагается, что болезнь детей могла возникнуть из-за аспирации загрязненных опухолью жидкостей во время прохождения родовых путей.

По данным специалистов Национального онкологического центра в Токио, передача рака от матери к новорожденному – очень большая редкость, которая случается у одного младенца на 500 тысяч матерей с онкологическим заболеванием. Небольшое количество случаев передачи болезни, которые наблюдались ранее, были, предположительно, связаны с проникновением раковых клеток к плоду через плаценту. По словам специалистов, два случая заболевания детей раком легких при вдыхании раковых клеток из опухоли шейки матки они зафиксировали впервые. Связь между заболеваниями матерей и сыновей они установили случайно во время рутинного секвенирования следующего поколения парных образцов опухоли и нормальной ткани.

Читайте также: Врачи приняли роды у петербурженки с раком шейки матки

Сообщается, что у 23-месячного мальчика рак обоих легких выявили после того, как родные отвезли его в больницу из-за двухнедельного кашля. Диагноз «рак шейки матки» его матери поставили через 3 месяца после его рождения. Второй мальчик 6 лет обратился к врачам с болью в груди – компьютерная томография показала 6-сантиметровое образование в его левом легком. Врачи знали об опухоли шейки матки у его матери на момент родов, но ее считали доброкачественной. Женщина умерла от рака уже через два года после рождения сына. Исследователи говорят, что с имеющейся на момент родов информацией акушеры вряд ли смогли что-либо предпринять для профилактики заражения детей.

По словам японских исследователей, оба мальчика прошли лечение онкологического заболевания – в обоих случаях успешно.

© Доктор Питер