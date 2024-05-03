Обреченный страдать: 5 принципов жизни человека, у которого было трудное детство

Разумеется, доверять каждому встречному не стоит, однако в отношениях крайне важна искренняя и доверительная атмосфера, без чего не получится настоящей близости . Человек, который в детстве постоянно испытывал неуверенность по поводу собственных родителей, часто задается параноидальными вопросами и в отношении своего партнера. «Где сейчас моя жена?», «Не обманывает ли меня мой парень?», «Что, если все, что мне говорит партнер, — ложь?» — эти вопросы могут буквально сводить с ума.