Обреченный страдать: 5 принципов жизни человека, у которого было трудное детство

То, как значимые взрослые относятся к ребенку, серьезно влияет на его самооценку и ожидания от жизни. Радовались ли родители успехам сына или дочери? Проявляли нежность или, скорее, демонстрировали раздражение? Часто ли ребенок ощущал, что он какой-то неправильный и мать с отцом им постоянно недовольны? Александр Иванов, семейный психолог и психотерапевт, перечислил пять установок, с которыми во взрослую жизнь идет ребенок с трудным детством.
1. Не верит, что его могут полюбить по-настоящему
Такому человеку нужно бесконечно доказывать, что он важен, значим и любим. Все дело в том, что он наотрез отказывается в это верить, так как считает, что недостаточно хорош для полноценных отношений. Часто люди выбирают изначально не подходящих им партнеров, потому что уверены, что ничего лучшего не заслуживают, и терпят в отношениях, например, унижения и оскорбления.
2. Не доверяет даже близким
Разумеется, доверять каждому встречному не стоит, однако в отношениях крайне важна искренняя и доверительная атмосфера, без чего не получится настоящей близости. Человек, который в детстве постоянно испытывал неуверенность по поводу собственных родителей, часто задается параноидальными вопросами и в отношении своего партнера. «Где сейчас моя жена?», «Не обманывает ли меня мой парень?», «Что, если все, что мне говорит партнер, — ложь?» — эти вопросы могут буквально сводить с ума.
3. Боится выстраивать близкие отношения
Эта проблема — логическое последствие двух предыдущих. Человеку сложно полностью открыться другому человеку, потому что он, как и в детстве, вечно ожидает подвоха, напряжен и насторожен. Ему кажется, что настроение партнера меняется так же быстро, как и у его родителей, поэтому нужно быть все время начеку. Истинную близость в таких условиях выстроить сложно.
4. Не ощущает себя в безопасности
Человек, которого часто обижали в детстве, будет осторожничать с людьми и во взрослой жизни. Он не чувствует себя в зоне комфорта даже дома, наедине с любимым человеком. Ему кажется, что счастье вот-вот закончится и за него придется заплатить.
5. Зациклен на одобрении
Некоторые люди сильно зависимы от похвалы и остро реагируют даже на конструктивную критику. Эта проблема также может быть связана с трудным детством, когда мы изо всех сил стремились заслужить одобрение родителей хорошими оценками или прилежным поведением. А когда не получалось, понимали, что нас больше не любят.
Есть и плюсы
К счастью, все негативные установки, с которыми вырастают дети трудных родителей, можно преодолеть — например, с помощью психолога. Кроме того, не стоит забывать и о том, что человек, у которого было сложное детство, как правило, быстрее справляется со стрессами и трудностями — это серьезно помогает ему в жизни. И это, пожалуй, его единственное преимущество перед детьми, которые выросли в любящей семье.