Эмоциональный неглект

Это отказ сопереживать или равнодушие по отношению к страдающему человеку. Если вы рыдаете от обиды, а друг занимается своими делами, не обращая на ваши слезы никакого внимания, это тревожный сигнал.

Мама, не замечающая того, что ее ребенок плачет в кроватке, и придерживающаяся мнения: «Пусть кричит, легкие лучше работать будут», — тоже эмоциональный неглектер.

Финансовый неглект

Экономическое насилие, выражающееся в том, что деньгами в семье распоряжается только один человек и распределяет он их по личному усмотрению. Как правило, большую часть денег неглектер тратит на себя, а остальным достаются крохи. Хочешь новые сапоги? Перебьешься, в старых еще походишь. Ну и что, что в них подошва треснула, починить еще можно. Ребенку нужна спортивная форма? Пусть соседка подарит или еще кто-нибудь отдаст. Такое поведение явно указывает на то, что нужды других человека не интересуют вовсе.

Социальный неглект

Когда один человек, имеющий в своем распоряжении необходимую власть и ресурсы, не делает ничего, чтобы использовать это во благо людей.

Чаще всего такими неглектерами становятся работники социальной сферы. Слесарь не торопится прийти, хотя вы вызвали его несколько часов назад. Врач отказывает в бесплатных лекарствах, которые вы имеете право получать по своему статусу инвалида. Вот это и есть социальный неглект.

Образовательный неглект

С этим видом неглекта сейчас приходится сталкиваться нечасто, но все же встречаются родители, которые не отпускают детей в детские сады и школы, мотивируя это тем, что современная система образования дурна и порочна. Пусть лучше ребенок дома помогает, чем знания получает. А удачно жениться или выйти замуж образование не поможет.

Самонеглект