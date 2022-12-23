Неглект — психологический абьюз — стал причиной развода экс-солистки группы «Серебро» Кати Кищук. Певица сама рассказала о проблеме в соцсетях, правда, позже свой пост удалила.
«Неглект — это очень страшный тип абьюза. Опасность заключается в том, что все очень завуалировано. Тебя не лупят по лицу… наоборот, тебе покупается дом, золотая клетка. Ты в ней сидишь, не видишь никого… тебе говорят: „Смотри, как я о тебе забочусь, какой дом я купил…“ А ты хочешь работать, но тебя заставляют жить в этом доме… Это полное игнорирование просьб. Тебя не собираются понимать, уважать», — рассказала певица,
Что же такое неглект, как его распознать, чем он опасен и что делать, если ваш партнер — неглектер?
психотерапевт, клинический психолог, гипнотерапевт
- Различают неглект физический, эмоциональный, финансовый, социальный, образовательный и самонеглект. В любой из этих разновидностей во главе угла стоит игнорирование человеком потребностей других людей, - рассказал «Доктору Питеру» психотерапевт Евгений Гиберт.
Физический неглект
При такой форме неглекта партнер совершенно не принимает участия в бытовых делах, предпочитая взвалить все на вторую половинку. То есть женщина, по мнению мужчины-пренебрегателя, должна и деньги на жизнь заработать, и суп варить, и краны чинить, и гвозди в стену забивать.
Еще один показатель физического неглекта — когда человек сознательно отказывает ребенку в обуви, одежде, элементарной гигиене, не хочет ухаживать за пожилым родственником и игнорирует его просьбы помочь банально принять ванну или подстричь ногти на ногах.
Эмоциональный неглект
Это отказ сопереживать или равнодушие по отношению к страдающему человеку. Если вы рыдаете от обиды, а друг занимается своими делами, не обращая на ваши слезы никакого внимания, это тревожный сигнал.
Мама, не замечающая того, что ее ребенок плачет в кроватке, и придерживающаяся мнения: «Пусть кричит, легкие лучше работать будут», — тоже эмоциональный неглектер.
Финансовый неглект
Экономическое насилие, выражающееся в том, что деньгами в семье распоряжается только один человек и распределяет он их по личному усмотрению. Как правило, большую часть денег неглектер тратит на себя, а остальным достаются крохи. Хочешь новые сапоги? Перебьешься, в старых еще походишь. Ну и что, что в них подошва треснула, починить еще можно. Ребенку нужна спортивная форма? Пусть соседка подарит или еще кто-нибудь отдаст. Такое поведение явно указывает на то, что нужды других человека не интересуют вовсе.
Социальный неглект
Когда один человек, имеющий в своем распоряжении необходимую власть и ресурсы, не делает ничего, чтобы использовать это во благо людей.
Чаще всего такими неглектерами становятся работники социальной сферы. Слесарь не торопится прийти, хотя вы вызвали его несколько часов назад. Врач отказывает в бесплатных лекарствах, которые вы имеете право получать по своему статусу инвалида. Вот это и есть социальный неглект.
Образовательный неглект
С этим видом неглекта сейчас приходится сталкиваться нечасто, но все же встречаются родители, которые не отпускают детей в детские сады и школы, мотивируя это тем, что современная система образования дурна и порочна. Пусть лучше ребенок дома помогает, чем знания получает. А удачно жениться или выйти замуж образование не поможет.
Самонеглект
Выражается в том, что человек пренебрегает своими личными потребностями в угоду другим. Хочется спать? Нет, не время сейчас, еще отчет недописан, или билеты для экзамена не выучены, или еда не готова. Пора покупать новые ботинки? Обойдусь, еще пару лет в них походить можно, а вот сыну надо купить. Давно не были в отпуске? Ну и что, зато больше денег заработал, квартиру отремонтировали. Правда, недосып и ненормированный рабочий график скажутся на здоровье не лучшим образом. Но тот, кто систематически игнорирует свои нужды, и к врачу попадет только через вызов скорой помощи, а никак не пойдет добровольно.
Чем опасен неглект
- Неглект опасен разрушением личности того, кто этому неглекту подвергается, проблемами с самооценкой, психическим и физическим здоровьем, — уверен психотерапевт Евгений Гиберт. — Трудно сохранить адекватный взгляд на жизнь, если с детства вами особо не интересовались, кормили остатками с родительского стола, одежду искали по соседям, а общение со сверстниками пресекали. Но и взрослым, столкнувшимся с таким партнером, который их не ценит, не уважает и не считает нужным помогать, вырваться из токсичных отношений нелегко. Особенно если человек уже пожилой и беспомощный, зависящий от родственников во всем.
«Нечаянный» неглект
- Сейчас термин «неглект» зачастую используют как синоним абьюза. Однако же человек может игнорировать потребности другого из-за чрезмерной погруженности в себя, отсутствия опыта в отношениях, который позволил бы осознать, что важно для другого человека, что его ранит, обижает. Кроме того, он может попросту не знать, что делать в тех или иных ситуациях, — считает психолог Алена Кульшицкая. — Избегание, игнорирование здесь — результат растерянности, невнимательности или незнания, а не проявление желания усилить страдания другого человека.
Для того чтобы исправить ситуацию, важно помочь человеку осознать происходящее и научиться действовать в похожих ситуациях в будущем.
Что делать, если ваш партнер — неглектер
- В случае вашей личной дееспособности — разрывать контакт с неглектером немедленно, — говорит психотерапевт Евгений Гиберт. — Если же жертвой такого пренебрежения становится ребенок или пожилой человек, но непосредственно вы на эту проблему повлиять не можете, обратитесь в органы опеки или социальные службы. На нерадивых чиновников можно писать жалобы. А вот в случае самонеглекта стоит приложить усилия для того, чтобы осознать себя и реальность своих личных потребностей, научиться их удовлетворять и не ощущать после этого чувства вины.
Начните диалог
- Ответ на вопрос «Что делать?» очень зависит от того, в каких отношениях человек сталкивается со скрытой агрессией или неглектом, — рассказывает Алена Кульшицкая. — Если это близкие отношения, в которых заинтересованы обе стороны, нет ничего эффективнее открытого искреннего диалога. Надо рассказать агрессору о своих чувствах, потребностях, объяснить, почему это важно, обратиться с просьбой изменить поведение, предложить изменения со своей стороны — все это прекрасно работает, если есть доверие с обеих сторон, признание ценности отношений, готовность и желание менять их к лучшему.
Другое дело, когда агрессор не заинтересован в улучшении качества отношений, отмечает психолог.
- Например, это может быть конкурирующий коллега по работе, одноклассник, одногруппник или сосед, — говорит эксперт. — Универсальных советов, как обычно, здесь нет, но можно найти свой способ противостоять обидчику, опираясь на следующие советы:
Проверьте, нет ли в вашем поведении причин для ответной скрытой агрессии. Спросите себя, какую «угрозу» я представляю для своего обидчика? Что в моем поведении может задевать, ранить обидчика. Могу ли я это изменить? Что я могу сделать, чтобы он перестал воспринимать меня, мое поведение как угрозу?
Некоторым агрессорам очень важно дать отпор, спокойно, вежливо, но твердо. Можно прямо сказать: «Мне не нравится, когда ты так делаешь, со мной так нельзя» или «Я вижу, тебе что-то не нравится. Если так — скажи прямо, и попробуем решить эту проблему».