Не все люди обожают шумные компании, семейные праздники и дружеские посиделки. Если для экстраверта общительность — это его второе «я», то для интровертов, предпочитающих уединение, новогодняя кутерьма с гостями и выходом «в свет» может стать самым стрессовым временем в году. Ведь в Новый год неизбежно придется общаться — хотя бы с родней и самыми близкими, если вы, конечно, не абсолютный мизантроп и отшельник.

— Интроверты вовсе не ненавидят людей, — рассказала изданию CNN Вивиан Зайас (Vivian Zayas), профессор факультета психологии Корнелльского университета в Нью-Йорке. — Просто они чувствуют себя лучше в одиночестве, им нравятся уединенные занятия. Поход к родственникам на самом деле может вызвать у интроверта стресс, но и отказ от визитов чреват появлением чувства вины.

Психолог уверяет — есть способы справиться с такой непростой ситуацией. Интровертам надо правильно выстроить границы с близкими и обязательно найти время для себя.