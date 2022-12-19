Не все люди обожают шумные компании, семейные праздники и дружеские посиделки. Если для экстраверта общительность — это его второе «я», то для интровертов, предпочитающих уединение, новогодняя кутерьма с гостями и выходом «в свет» может стать самым стрессовым временем в году. Ведь в Новый год неизбежно придется общаться — хотя бы с родней и самыми близкими, если вы, конечно, не абсолютный мизантроп и отшельник.
— Интроверты вовсе не ненавидят людей, — рассказала
Психолог уверяет — есть способы справиться с такой непростой ситуацией. Интровертам надо правильно выстроить границы с близкими и обязательно найти время для себя.
Делайте передышки
— Даже на самой шумной вечеринке можно найти время и место, чтобы уединиться — на балконе, в пустой комнате, в ванной, — советует психолог. — Делайте это так часто, как возможно и так долго, пока вас не начнут искать.
Займите себя делом
Вас могут спасти предложение помыть посуду, убрать тарелки, вынести мусор или сходить за хлебом или майонезом, который забыли купить перед праздником. Для интроверта это может быть настоящей передышкой.
— В этом есть еще один плюс, — хозяйка праздника будет благодарна вам за помощь, а гости восхитятся вашим альтруизмом, хотя на самом деле вы просто хотите отдохнуть от всех, — говорит психолог Вивиан Зайас.
Установите свой лимит
— Не обязательно ходить во все «гости», куда вас пригласили, чтобы не обидеть близких и друзей, — рассказывает эксперт. — Делайте выбор в пользу тех вечеринок, куда вы на самом деле рады были бы попасть — хоть ненадолго, например, к старым друзьям, которых давно не видели. А вот приглашение коллеги можно и отклонить — под удобным предлогом. А еще важно запланировать время в одиночестве между двумя мероприятиями, чтобы успеть отдохнуть и получить удовольствие от нового визита к близким.
Приходите и уходите один
Если на семейный праздник вас позовут ехать «толпой», откажитесь.
— При этом не обязательно называть причину, по которой вы не хотите встречаться с близкими заранее или ехать с родными в одной машине, — рекомендует Вивиан Зайас. — Уходить с праздника вы тоже можете тогда, когда посчитаете вежливым и необходимым. Причем предупредить, что вам нужно уйти раньше, можно и заранее. Тогда это не вызовет вопросов. Например, когда вы получаете приглашение, говорите: «Я могу остаться только на час, но буду рад увидеть вас!». В качестве компенсации можете договориться с кем-то из особенно важных для вас людей увидеться позже один на один.
О подарках подумайте заранее
Обычно для интровертов отдельный кошмар — это покупка подарков или продуктов в гудящих как ульи предпраздничных торговых центрах. Тут способ решения проблемы простой — устраивайте онлайн-шопинг, но лучше — сильно заранее, чтобы успеть получить все заказы до Нового года.
— Еще один способ избежать раздражения — ходить в магазины пораньше утром в выходные или после обеда в будни, — советует психолог. — И главное — помните, что ваши чувства и потребности не менее важны, чем чувства и потребности ваших близких. Поэтому вполне себе нормально ставить себя на первое место во время праздников и не переусердствовать, пытаясь угодить другим.