У некоторых подведение итогов под Новый год стало уже доброй традицией. Считается, что перед праздником надо обязательно вспомнить, что получилось за уходящий год, что — не удалось, все проанализировать и поставить цели на следующий «отчетный» период.
Однако, по мнению клинического психолога Дениса Долгова, на самом деле эта новогодняя традиция — одна из самых вредных.
«Кто и где сказал, что мы обязаны отчитываться перед самими собой и анализировать свои достижения по итогам каких-то периодов? Ну, раз так, то почему мы не проводим, наряду с годовым, полугодовой, квартальный, месячный отчет, как это принято в большинстве организаций? Думаю, те, кто не понаслышке знаком с бухгалтерией и финансами, при слове „годовой отчет“ никаких приятных эмоций не испытывают. Некоторые, возможно, даже вздрагивают», — написал Денис Долгов в своем телеграм-канале.
Вспоминаем только счастливые моменты
По мнению клинического психолога, надо помнить, что Новый год — это, прежде всего, праздник, поэтому не стоит портить себе настроение мыслями о прошлогодних поражениях и несбывшихся желаниях. Тем более учитывая специфику последних нескольких лет. Наоборот, лучше настроиться на радость и приятные эмоции в кругу близких.
«Всегда есть что-то, что не получилось. Эволюционно обусловленные механизмы нашей психики заставляют наиболее выпукло и ярко вспоминать и реагировать на то, что вызвало негативные эмоции (не получилось, получилось плохо и так далее). В этой связи мы рискуем вместо празднования скатиться в „горевание“ по поводу того, что не вышло или не удалось», — объяснил специалист.
Чтобы не портить себе праздник, который многие считают самым любимым, психолог посоветовал вспомнить и попробовать заново прочувствовать свои победы и удачи, а также моменты, когда вы были счастливы. И не только вспомнить самим, но и поделиться ими со своими родными и близкими.
А анализ неудач, по словам эксперта, не стоит привязывать к праздничным датам — анализируйте себе на здоровье, но в рабочем порядке.
Кстати
А еще вспомните про другую хорошую новогоднюю традицию — загадывать желания под бой курантов.
Как это правильно делать, чтобы желания сбывались, «Доктору Питеру» рассказывала Татьяна Караваева, руководитель отделения лечения пограничных психических расстройств и психотерапии НМИЦ психиатрии и неврологии им. Бехтерева. Вместе с врачом мы составили подробную инструкцию.