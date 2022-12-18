Вспоминаем только счастливые моменты

По мнению клинического психолога, надо помнить, что Новый год — это, прежде всего, праздник, поэтому не стоит портить себе настроение мыслями о прошлогодних поражениях и несбывшихся желаниях . Тем более учитывая специфику последних нескольких лет. Наоборот, лучше настроиться на радость и приятные эмоции в кругу близких.

«Всегда есть что-то, что не получилось. Эволюционно обусловленные механизмы нашей психики заставляют наиболее выпукло и ярко вспоминать и реагировать на то, что вызвало негативные эмоции (не получилось, получилось плохо и так далее). В этой связи мы рискуем вместо празднования скатиться в „горевание“ по поводу того, что не вышло или не удалось», — объяснил специалист.

Чтобы не портить себе праздник, который многие считают самым любимым, психолог посоветовал вспомнить и попробовать заново прочувствовать свои победы и удачи, а также моменты, когда вы были счастливы. И не только вспомнить самим, но и поделиться ими со своими родными и близкими.

А анализ неудач, по словам эксперта, не стоит привязывать к праздничным датам — анализируйте себе на здоровье, но в рабочем порядке.