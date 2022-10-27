Отписаться от скучных аккаунтов в соцсетях

Проведите ревизию в своих социальных сетях. Там есть люди, которые вас вдохновляют, а есть те, после которых настроение портится. З ачем расстраивать себя и сохранять подписку , которая вызывает у вас только негатив?

Под удаление идут даже те страницы, чьи владельцы заставляют вас завидовать или сравнивать свою жизнь с чьей-то «идеальной».

Питаться свежими продуктами

Само по себе переедание — уже вред здоровью. А если вы «набиваете» живот обработанными продуктами — это вред вдвойне.

— Помните, что употребление более питательных продуктов поможет вам чувствовать себя лучше, — уверена диетолог Петтукола.

Кстати, это не голословное утверждение. Ученые доказали: кишечник находится на прямой связи с мозгом, поэтому то, что вы едите, сказывается не только на здоровье, но и на настроении, и даже на поведении.