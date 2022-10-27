В магазинах постепенно появляются атрибуты Нового года: гирлянды, елочные украшения. Кто-то уже задумывается о подарках близким и коллегам. И хотя в этом году многие города отказываются от официального празднования, предновогоднее настроение никуда не исчезает.
Ноябрь и декабрь считаются подготовительными месяцами. Диетолог Петтукола предложила кое-что поменять в своей жизни прямо сейчас, чтобы в главную ночь года почувствовать себя на самом деле счастливыми.
Врач-диетолог, велнесс-эксперт
Вставать на 1 час раньше
Конечно, делать это надо не в ущерб обязательному 7-8 часовому сну. Смысл в том, чтобы и ложиться раньше, и вставать, соответственно, раньше. Может быть сложно пересмотреть свой распорядок дня, но это пойдет вам только на пользу.
— Раннее пробуждение может помочь сохранить активность и творит чудеса с вашим психическим здоровьем, — говорит диетолог Миначи Петтукола.
Гулять
Прогулка на свежем воздухе, общение с природой могут мгновенно поднять настроение. Двойная польза состоит в том, что эта «хитрость» увеличит количество шагов, которые вы проходите в течение дня.
— Даже после десятиминутной прогулки вы почувствуете себя отдохнувшими и восстановленными, — уверена эксперт.
Ограничивать экранное время
Миначи Петтукола рекомендует вначале посчитать, сколько времени вы реально тратите на загрузку, прокрутку и чтение новостной ленты. После того как вы получите цифру ежедневного экранного времени, начинайте ее снижать. Благодаря этому вы станете более сосредоточенными, амбициозными и мотивированными. А также сможете снизить сонливость.
Отписаться от скучных аккаунтов в соцсетях
Проведите ревизию в своих социальных сетях. Там есть люди, которые вас вдохновляют, а есть те, после которых настроение портится. Зачем расстраивать себя и сохранять подписку, которая вызывает у вас только негатив?
Под удаление идут даже те страницы, чьи владельцы заставляют вас завидовать или сравнивать свою жизнь с чьей-то «идеальной».
Питаться свежими продуктами
Само по себе переедание — уже вред здоровью. А если вы «набиваете» живот обработанными продуктами — это вред вдвойне.
— Помните, что употребление более питательных продуктов поможет вам чувствовать себя лучше, — уверена диетолог Петтукола.
Кстати, это не голословное утверждение. Ученые доказали: кишечник находится на прямой связи с мозгом, поэтому то, что вы едите, сказывается не только на здоровье, но и на настроении, и даже на поведении.
Переоценить свои цели
Мир сильно изменился буквально за год. Возможно, то, чего вы хотели достичь накануне 2022-го, потеряло свою актуальность. Самое время перечитать список целей, если вы его составляли, внести корректировку, оценить, насколько вы продвинулись к своей мечте.
Если записывать привычки нет, то самое время ее обрести. Так вы сможете не только поставить цель, но и расписать, как небольшими шагами дойти до нее.