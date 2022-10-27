Используйте таймер: 10 способов избавиться от привычки, которая ведет к набору веса

Уже ни для кого не секрет: даже самые строгие диеты не помогут похудеть надолго. Питаясь одними брокколи да грудкой на пару, вы, скорее всего, действительно сбросите вес, но он обязательно вернется, как только вы вернетесь к прежнему образу жизни.

Так что для здорового похудения имеет смысл корректировать свои пищевые привычки. Например, задумывались ли вы о том, как много времени тратите на прием пищи?