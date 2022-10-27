Используйте таймер: 10 способов избавиться от привычки, которая ведет к набору веса

Уже ни для кого не секрет: даже самые строгие диеты не помогут похудеть надолго. Питаясь одними брокколи да грудкой на пару, вы, скорее всего, действительно сбросите вес, но он обязательно вернется, как только вы вернетесь к прежнему образу жизни.
Так что для здорового похудения имеет смысл корректировать свои пищевые привычки. Например, задумывались ли вы о том, как много времени тратите на прием пищи?
Как отмечает в своем
удовлетворенность едой;
желание съесть что-то еще или взять добавки;
размер порций.
Ученые уже давно выяснили: люди, которые привыкли есть очень быстро, как правило, весят больше и со временем набирают вес по сравнению с более медленными едоками.
Так что от этой привычки нужно избавляться. Диетолог перечислила способы, которые помогут это сделать:
Ставьте четкую цель
Вам нужно поставить перед собой задачу научиться есть медленнее. Можно даже составить чек-лист, в котором будете фиксировать, получилось ли у вас сегодня стать ближе к цели или нет. Такой метод поможет не сбиваться с пути.
Не доводите до сильного голода
Когда человек слишком долго не ел и чувствует себя очень голодным, единственным его желанием будет наброситься на еду и поскорее набить живот. Поэтому старайтесь не допускать такого состояния.
Жуйте медленно
Как признается Комиссарова, применять этот совет бывает непросто, особенно если вы едите в компании посторонних. Однако, если есть возможность, постарайтесь все-таки следовать этой рекомендации.
Кладите ложку на стол
Отличный способ приучить себя есть медленней — делать паузы. Попробуйте периодически откладывать прибор, отвлекаться на что-то — например на разговор или стакан воды. Потом снова возвращайтесь к еде.
Выбирайте продукты, которые нужно жевать
Пюре, омлеты, воздушные панкейки — все эти блюда практически не нуждаются в пережевывании, поэтому съесть их можно слишком быстро. Постарайтесь разнообразить свою меню продуктами, которые нужно жевать очень тщательно, — овощами разной текстуры, орехами, плотным мясом. Такая пища поможет есть медленно.
Пейте во время еды
Есть мнение, будто стакан воды помешает вашему пищеварению, однако это не так. Наоборот, жидкость поможет смягчить пищевой комок, заполнить объем желудка. Кроме того, когда вы прерываетесь на воду, вы создаете паузы.
Используйте таймер
Если у вас совсем не получается есть медленней, можно попробовать ужинать с таймером. Поставьте себе условие, что прием пищи должен составлять не меньше 20 минут.
Отложите телефон и выключите телевизор
Лучше избавиться от всего, что отвлекает внимание. Постарайтесь хотя бы иногда есть без смартфона в руках. Ну или хотя бы выбирайте расслабленные видео.
Думайте, что едите
Попробуйте не просто запихивать в себя еду, а размышлять о ее вкусе, цвете, запахе. Проанализируйте, какие именно эмоции вызывает у вас пища.
Наберитесь терпения
У вас не получится за один день полностью перестроить свои пищевые привычки. Поэтому не сдавайтесь и продолжайте работать над собой.