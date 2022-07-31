Как похудеть? Такой вопрос обычно задают те женщины, которые по каким-то причинам пришли к выводу, что у них лишний вес. Мысль «я — толстая» появляется в голове чаще всего после неудачного шопинга или примерки прошлогоднего платья или купальника.
Но мало кто спрашивает себя — а зачем мне худеть? Ведь запрос «хочу стать стройной» — это лишь желание, и для достижения цели его недостаточно.
Психолог, доктор наук, объяснил, что нужно для того, чтобы по-настоящему сбросить вес и уже никогда больше не возвращаться к прежним объемам, и почему у мужчин это обычно получается лучше, чем у женщин.
Причина в другом
- Очень часто мы говорим, что хотим похудеть, но для чего, не знаем, —
Почему мужчины худеют, а женщины — нет
- Миром правит мотивация — никто в этом мире ничего не делает просто так, — уверен Александр Клочков. — Если вы пытаетесь похудеть, чтобы нравиться себе в зеркале, ответьте на вопрос — а для чего? Зачем? Что это вам даст? Хочу — это не мотивация, это — желание. Мотивация всегда связана с какими-то действиями — например, начать встречаться с мужчиной, выйти замуж…
Психолог предлагает женщинам задуматься — почему мужчины чаще всего на самом деле худеют, если задаются такой целью.
- Почему мужчины не говорят, что хотят похудеть, чтобы нравиться женщинам или самим себе? Ведь крайне редко такое бывает, — говорит профессор Клочков. — Но замечали ли вы, что при этом мужчины, если худеют, то, как правило, надолго? А женщины — лишь до конца диеты, а потом набирают еще больше. А дело в том, что у мужчин мотивация, как правило, в другом, и связана она с объективными причинами — например, что лишний вес вредит их здоровью.
Врачи предупреждают, что в некоторых случаях бросаться худеть прямо сейчас опасно — вот 5 случаев, когда борьба с лишним весом — себе во вред.
Убедите вашего внутреннего Шерлока
Похудеть возможно, если вы выберете правильную мотивацию — а зачем вам это надо на самом деле, считает психолог.
- Нравится или не нравится вам свой вид в зеркале — это вещь необъективная, которая ну никак не убеждает вашего Шерлока Холмса — вашу логику — и поэтому не работает, — объясняет эксперт. — Мотивация на уровне правого полушария Леди Гаги — не мотивация для похудения. Когда мы понимаем, для чего на самом деле хотим похудеть, и что именно вы получите, когда стрелки на весах покажут ту или иную цифру, то тогда все и получается.
Другое дело, что не каждый человек всегда способен разобраться в своих истинных желаниях, отмечает психолог. Причиной этому могут быть особенности воспитания в вашем детстве.
- Мама и папа, общество, навязывают ребенку свои установки, придуманные правила, не слушают и не слышат, чего хотят сами дети. В итоге вырастает человек, который не понимает, чего он хочет на самом деле, — говорит психолог.