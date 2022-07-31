Как похудеть? Такой вопрос обычно задают те женщины, которые по каким-то причинам пришли к выводу, что у них лишний вес. Мысль «я — толстая» появляется в голове чаще всего после неудачного шопинга или примерки прошлогоднего платья или купальника.

Но мало кто спрашивает себя — а зачем мне худеть? Ведь запрос «хочу стать стройной» — это лишь желание, и для достижения цели его недостаточно.