Некоторым дружеским отношениям суждено разрушиться. Это случается — и не так уж редко. Ближайшие школьные подруги становятся чужими друг другу, когда появляются разные интересы и новые знакомые, лучшие товарищи вдруг перестают понимать друг друга после свадьбы у одного или рождения детей у другого, да и в зрелом возрасте дружба между вроде бы близкими людьми вдруг может дать трещину из-за изменения привычек и противоположных направлений в жизни.

Как бы ни было трудно, но иногда надо признаться — некоторые отношения порой становятся односторонними, иногда и токсичными, и тогда — дружба обречена. И это вовсе не потеря, а лишь возможность двигаться вперед.