Некоторым дружеским отношениям суждено разрушиться. Это случается — и не так уж редко. Ближайшие школьные подруги становятся чужими друг другу, когда появляются разные интересы и новые знакомые, лучшие товарищи вдруг перестают понимать друг друга после свадьбы у одного или рождения детей у другого, да и в зрелом возрасте дружба между вроде бы близкими людьми вдруг может дать трещину из-за изменения привычек и противоположных направлений в жизни.
Как бы ни было трудно, но иногда надо признаться — некоторые отношения порой становятся односторонними, иногда и токсичными, и тогда — дружба обречена. И это вовсе не потеря, а лишь возможность двигаться вперед.
Как же понять — пора заканчивать дружбу или это просто временные трудности?
Вот 9 признаков, что общение пора закончить
- Это миф, что друзья — это всегда на всю жизнь, —
Задайте себе эти вопросы и если честных положительных ответов будет больше, чем отрицательных — смело идите вперед, с благодарностью оставляя позади отжившую дружбу.
Вы часто ищете поводы не проводить время со своим другом?
Он часто утомляет вас?
Вы чувствуете, что изменились, и отношения вас больше не устраивают?
Вы не хотите отвечать на его звонки или сообщения?
Вы не хотите делиться с ним хорошими новостями (или любыми другими новостями)?
Вам кажется, что у вас больше нет ничего общего?
Вы замечаете, что часто на ваши просьбы не делать и не говорить того, что вам не нравится, друг не реагирует?
Эти отношения больше не дают вам того, что раньше в них нравилось? Понимание, поддержки, помощи, возможности чувствовать себя лучше и так далее…
Когда вы проводите время в компании друга, вам приходится подстраиваться и вы не чувствуете себя таким, какой вы есть на самом деле?
- Важно слушать себя и уважать свои чувства, — резюмирует психолог. — Нельзя предавать самого себя — даже ради дружбы делать то, что вам не нравится, вызывает негативные эмоции, разрушает. Если вам что-то не нравится в отношениях, сначала обсудите это с другом, и попытайтесь найти компромиссы и решения, а не молчите и не рационализируйте свои чувства, подстраиваясь под чужие требования.