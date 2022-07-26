дружба ссоры признаки
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Некоторым дружеским отношениям суждено разрушиться. Это случается — и не так уж редко. Ближайшие школьные подруги становятся чужими друг другу, когда появляются разные интересы и новые знакомые, лучшие товарищи вдруг перестают понимать друг друга после свадьбы у одного или рождения детей у другого, да и в зрелом возрасте дружба между вроде бы близкими людьми вдруг может дать трещину из-за изменения привычек и противоположных направлений в жизни.

Как бы ни было трудно, но иногда надо признаться — некоторые отношения порой становятся односторонними, иногда и токсичными, и тогда — дружба обречена. И это вовсе не потеря, а лишь возможность двигаться вперед.

Как же понять — пора заканчивать дружбу или это просто временные трудности?

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- Это миф, что друзья — это всегда на всю жизнь, — говорит психолог и автор книг Недра Тавваб. — Надо спокойно и честно признаться самому себе, что иногда наступает время для расставания с друзьями. Это может быть трудным, но в то же время необходимо.

Задайте себе эти вопросы и если честных положительных ответов будет больше, чем отрицательных — смело идите вперед, с благодарностью оставляя позади отжившую дружбу.

  1. Вы часто ищете поводы не проводить время со своим другом?

  2. Он часто утомляет вас?

  3. Вы чувствуете, что изменились, и отношения вас больше не устраивают? 

  4. Вы не хотите отвечать на его звонки или сообщения?

  5. Вы не хотите делиться с ним хорошими новостями (или любыми другими новостями)?

  6. Вам кажется, что у вас больше нет ничего общего?

  7. Вы замечаете, что часто на ваши просьбы не делать и не говорить того, что вам не нравится, друг не реагирует?

  8. Эти отношения больше не дают вам того, что раньше в них нравилось? Понимание, поддержки, помощи, возможности чувствовать себя лучше и так далее…

  9. Когда вы проводите время в компании друга, вам приходится подстраиваться и вы не чувствуете себя таким, какой вы есть на самом деле?

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- Важно слушать себя и уважать свои чувства, — резюмирует психолог. — Нельзя предавать самого себя — даже ради дружбы делать то, что вам не нравится, вызывает негативные эмоции, разрушает. Если вам что-то не нравится в отношениях, сначала обсудите это с другом, и попытайтесь найти компромиссы и решения, а не молчите и не рационализируйте свои чувства, подстраиваясь под чужие требования.

Анна Майская