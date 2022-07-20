Пропало вздутие живота

Один явный плюс от такого количества воды на ежедневной основе точно был: по словам журналистки, обильное питье помогает работать пищеварительной системе. Именно поэтому у тех, кто пьет мало воды, бывают запоры и вздутие живота.

Журналистка отмечает, что ее рацион на время эксперимента не был каким-то особенно здоровым: она могла временами и переедать, и есть много соли. Однако обилие воды помогло ей не чувствовать вздутия живота или дискомфорта.

Появились головные боли

Впрочем, не обошлось и без неприятных побочных эффектов. Как известно, от обезвоживания голова может болеть. Однако, как выяснила Гарритано, болеть голова может и от переизбытка воды!

Если вы пьете слишком много, есть риск, что у вас разовьется гипонатриемия — то есть уровень натрия в вашем организме будет катастрофически низким.

Вот несколько симптомов этого состояния: