Чувство насыщения приходит быстрее

Вода — отличный помощник для тех, кто пытается похудеть. Как известно, она ускоряет обмен веществ и помогает «вымывать» лишний жир из организма, пишет Гарритано на портале Eat This, Not That!

Кроме того, вода помогает дольше чувствовать себя сытым и отказаться от нездоровых перекусов. Количество потребляемых калорий тоже уменьшается — и человек постепенно худеет.

Мнение эксперта: для полных переизбыток воды особенно опасен