Утром должно быть добрым. Особенно если в него вы добавите стакан теплой воды. Температура воды должна быть около 40 градусов, а пить ее стоит натощак, сразу же после пробуждения.
- Это существенно улучшит ваше здоровье, — уверена эндокринолог Зухра Павлова.
Предпочтение нужно отдавать именно теплой воде, а не «комнатной» температуры или вовсе холодной.
- Дело в том, что внутри нашего организма всегда плюс 38 градусов, — объяснила доктор Павлова. — Вода даже комнатной температуры — 24-26 градусов — для нашего организма уже прохладна. Попадая на мускулатуру пищеварительной системы, она вызывает небольшой спазм.
Чем вода холоднее, тем спазм сильнее. От этого может на какое-то время перестать циркулировать желчь. А процесс этот очень важен для нашего организма и здоровья.
- Желчные протоки сами по себе небольшие, им достаточно легкого спазма, — уточнила Зухра Павлова.
Если циркуляция желчи остановлена, это может привести к проблемам с пищеварением. Дело в том, что желчь — важный элемент переваривания жиров. Она способствует выработке гормонов кишечника. Также желчь помогает появляться гормонам счастья — эндорфинам.
- Влияет она и на иммунитет человека, ведь говорят, что кишечник — главный иммунный орган, — объяснила эндокринолог. — Без притока желчи все это перестает работать.
Ну и не стоит отметать тот факт, что желчь — это мощнейший антисептик. Она способна уничтожить кучу болезнетворных организмов.
- Наш сидячий образ жизни и неправильное питание добавляют проблем с желчным пузырем, — говорит Зухра Павлова. — А стакан теплой воды натощак реально помогает улучшить ситуацию.
Вообще, теплая вода готова принести пользу организму не только утром, но и в течение дня. Положенные в сутки литры можно пить чуть подогретыми, чтобы помогать желчи двигаться правильно.
- В этом вопросе главное — не переусердствовать, не пить воду горячее 60 градусов, — предупреждает эндокринолог Павлова. — Это опасно с точки зрения онкологии, у народов, которые предпочитают очень горячий чай, заметно больше случаев рака пищевода.
А вот сдвинуть камни в желчном пузыре, если они уже есть, ни теплая, ни горячая вода не смогут. Крупные камни останутся на месте, а мелкие и так живут своей жизнью.
Чтобы стакан теплой воды стал вашей хорошей ежеутренней привычкой, врач рекомендует купить красивый маленький термос.
- У меня такой всегда стоит рядом с кроватью, — призналась врач.