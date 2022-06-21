- Это существенно улучшит ваше здоровье, — уверена эндокринолог Зухра Павлова.

Предпочтение нужно отдавать именно теплой воде, а не «комнатной» температуры или вовсе холодной.

- Дело в том, что внутри нашего организма всегда плюс 38 градусов, — объяснила доктор Павлова. — Вода даже комнатной температуры — 24-26 градусов — для нашего организма уже прохладна. Попадая на мускулатуру пищеварительной системы, она вызывает небольшой спазм.

Чем вода холоднее, тем спазм сильнее. От этого может на какое-то время перестать циркулировать желчь. А процесс этот очень важен для нашего организма и здоровья.

- Желчные протоки сами по себе небольшие, им достаточно легкого спазма, — уточнила Зухра Павлова.