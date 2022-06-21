9 вещей, которые нужно сделать утром, чтобы не умереть от усталости к вечеру

- Это объясняется тем, что именно в промежутке с 21:00 до 22:00 происходит самая активная выработка мелатонина — это гормон сна, который снижает выработку цитокинов, вызывающих воспаление, нейтрализует клетки свободных радикалов. Как антиоксидант, мелатонин также может помочь при расстройствах мозга и сердечных заболеваниях, — поясняет эксперт.

Какие утренние привычки помогут вам весь день быть бодрым.

Не пользуйтесь гаджетами сразу после пробуждения

Именно из-за проблем с выработкой мелатонина рекомендуется засыпать без гаджетов, а также давать себе хотя бы час с утра без телефона или ноутбука. Этот ритуал необходим для спокойного пробуждения, мозгу нужно время, чтобы прийти в себя после сна. А телефон — это триггер, который возбуждает нервную систему, когда она так уязвима.

- Помимо негативного влияния на организм, утренняя проверка социальных сетей может вызвать у вас негативные эмоции, стресс, раздражительность. И такой заряд останется на весь день, — говорит психотерапевт.