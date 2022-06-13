Профессор Кутушов назвал 7 привычек, которые разрушают вашу щитовидку

Наша щитовидная железа действительно «не любит» некоторые вещи, говорит Михаил Кутушов. Некоторые из них могут показаться вам весьма безобидными. Но это только на первый взгляд.

Разбираемся, какие привычки могут разрушать щитовидную железу.

Подавлять эмоции

Когда вы закрываетесь, терпите неудобства, принимаете все, что хотели бы отвергнуть, то это и есть подавление эмоций. Несбывшиеся планы, потеря интереса к жизни, несоответствие желаний и возможностей — вредит все, за что вы вините себя. Негатив плохо сказывается на нервной системе, работе органов, в том числе страдает и щитовидная железа.

Голодать во имя красивой фигуры

Дефицит калорий и длительное голодание разрушают наш организм.

«Голод продолжительностью до 36 часов не оказывает вредного воздействия на этот орган, если больше — щитовидка может начать жить своей отдельной жизнью », — поясняет Михаил Кутушов.

Казалось бы — если полностью отказаться на пару-тройку дней от еды, можно легко и просто сбросить вес. Но специалисты категорически против такого радикального подхода. Который, к слову, в похудении — плохой помощник. Какие опасные последствия настигнут вас через некоторые время, можно прочитать ЗДЕСЬ.