Грозит сердечным приступом и инсультом: как распознать избыток кальция в организме

Кальций — самый распространенный минерал в организме, который необходим всем клеткам. Он отвечает за сохранность костей и тканей, помогает в передаче нервных импульсов, учувствует в свертываемости крови и сокращении мышц. Также этот микроэлемент помогает стабилизировать кровяное давление и предотвращает наиболее разрушительные последствия менопаузы: потерю костной массы, что в свою очередь приводит к переломам костей.
Дефицит этого минерала, равно как магния, натрия, калия лучше не допускать. Выяснить, чего именно не хватает организму вам поможет врач — он выслушает жалобы, соберет анамнез и назначит необходимые анализы. Важно усвоить: самостоятельно назначать себе курс витаминов и минералов — это плохая идея. Ведь вы не знаете, в каком состоянии сейчас находится ваш организм, а добавки могут спровоцировать патологию, которая пока в «спящем режиме».
Про эксперимент
Так, например, избыток кальция может обернуться опасной болезнью, говорят британские медики. Они
В исследовании приняли участие 24 тысячи человек в возрасте от 35 до 64 лет. Ученые следили за их рационом и всеми витаминами и БАДами, которые они принимали. Наблюдения шли долго: целых 11 лет. За этот период среди участников произошло 354 сердечных приступа, 260 инсультов. 267 человек спасти не удалось. После анализа ученые пришли к выводу: у тех людей, которые принимали добавки с кальцием без назначения врача, риск сердечного приступа возрастал на целых 86%!
Однако те люди, которые сбалансированно питались и получали кальций только с едой, понизили риск возникновения сердечно-сосудистой патологии на 31%.
«Это исследование показывает, что увеличение потребления кальция с пищей может и не давать значительных преимуществ для сердечно-сосудистой системы, в то время как добавки кальция, которые могут повысить риск сердечного приступа, следует принимать с осторожностью. Они действительно помогают предотвращать остеопороз, однако выписывать их должен только врач», — говорят авторы исследования.
Когда без врача не обойтись
Если в нашем организме слишком много кальция, то это может отразиться на вашем самочувствии, пишет британское издание
боль в груди: появилось ощущение сдавливания, сжатия;
боль в других частях тела: руке, челюсти, спине;
головокружение;
сильная потливость;
одышка;
ощущение слабости, состояние, как будто вы начинаете заболевать;
непреодолимое чувство тревоги;
кашель.
Если у вас есть эти симптомы, то не тяните, обратитесь за медицинской помощью. Возможно, специалист найдет другую причину недомоганий, особенно, если вы не принимаете курс каких-либо витаминов и минералов. Если же добавки все же есть в вашей жизни, то обязательно расскажите о них врачу.