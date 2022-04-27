Грозит сердечным приступом и инсультом: как распознать избыток кальция в организме

Про эксперимент

Так, например, избыток кальция может обернуться опасной болезнью, говорят британские медики. Они провели исследование , которое подтвердило, что люди, у которых в организме было слишком много этого минерала, в скором времени пострадали от инсульта.

В исследовании приняли участие 24 тысячи человек в возрасте от 35 до 64 лет. Ученые следили за их рационом и всеми витаминами и БАДами, которые они принимали. Наблюдения шли долго: целых 11 лет. За этот период среди участников произошло 354 сердечных приступа, 260 инсультов. 267 человек спасти не удалось. После анализа ученые пришли к выводу: у тех людей, которые принимали добавки с кальцием без назначения врача, риск сердечного приступа возрастал на целых 86%!

Однако те люди, которые сбалансированно питались и получали кальций только с едой, понизили риск возникновения сердечно-сосудистой патологии на 31% .

«Это исследование показывает, что увеличение потребления кальция с пищей может и не давать значительных преимуществ для сердечно-сосудистой системы, в то время как добавки кальция, которые могут повысить риск сердечного приступа, следует принимать с осторожностью. Они действительно помогают предотвращать остеопороз, однако выписывать их должен только врач», — говорят авторы исследования.