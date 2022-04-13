- Для усвоения кальция нужны фосфор, витамин Д, А, магний — эти компоненты помогают кальцию встроиться в костную ткань. Говоря о растительных напитках, следует отметить, что в них также содержатся кальций, магний и другие микроэлементы. При этом кальция содержится меньше, чем в молоке, поэтому производители растительных напитков дополнительно обогащают напитки кальцием. Но еще раз повторю, что для усвоения кальция важно не столько его количество в продукте, сколько сочетание группы компонентов, которые помогают организму усваивать этот микроэлемент, — отметила Наталья Гронская.

А в четырех марках напитков информация о содержании кальция на этикетке не соответствовала действительности. Как поясняют в Роскачестве, у соевых напитков «Овсяша» и Alpro, Alce Nero (Италия) в маркировке было указано, что кальция 120 мг/100 г, а на самом деле его оказалось всего 66,35 мг, 98,6 мг и 22,36 мг соответственно. Еще один производитель, наоборот, занизил цифры — в кокосовом напитке Chaokoh кальция обнаружили 69,8 мг/100 г, хотя на упаковке было заявлено 3,75 мг/100 г.