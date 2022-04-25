Гинеколог Бокин перечислил 20 женских болезней, которые «лечит» менопауза

С наступлением менопаузы в организме женщины происходит серьезная гормональная перестройка. И она влияет не только на перспективу развития возрастных болезней и изменений во внешности, которые так расстраивают представительниц прекрасного пола. Можно посмотреть на это явление с позитивной стороны. Задумывались ли вы, что она может «вылечить» многие гинекологические заболевания, которые бывают только у женщин репродуктивного возраста.
Какие болезни проходят или замедляются вместе с наступлением менопаузы, рассказал акушер-гинеколог, маммолог медицинской клиники НАКФФ Иван Бокин.
Акушер-гинеколог, онколог, хирург, маммолог медицинской клиники НАКФФ
Гормональные заболевания
В первую очередь, исключаются все гормональные заболевания, связанные с активностью яичников и менструальным циклом: гиперменорея (обильная менструация), олигоменорея (слишком длительный цикл), аменорея (отсутствие или прекращение менструаций).
Любые кровотечения из половых путей
Их внезапное возникновение — первый звоночек для обязательного визита к врачу и проведения углубленного обследования. Иногда в менопаузе возможно появления гиперплазии, что требует раздельного диагностического выскабливания с последующим гистологическим исследованием.
Острые воспалительные заболевания половых органов
У женщин в менопаузе крайне редко встречаются гнойно-воспалительные заболевания женской половой сферы, такие как:
вульвит,
бартолинит,
кольпит,
эндоцервицит,
эндометрит,
аднексит,
оофорит,
сальпингит,
сальпингоофорит.
На фоне отсутствия гормональной подпитки меняется структура и состояние слизистой оболочки наружных и внутренних половых органов — возникает атрофия, слизистая становится истонченной, сужаются протоки. Меняется биоценоз (микрофлора) влагалища, из-за чего длительное пребывание и размножение патогенных бактерий становится невозможным. В связи с этим острые воспалительные процессы практически не развиваются.
Доброкачественные серозные кисты яичников
Если они появляются в репродуктивном возрасте, за ними ведется постоянное наблюдение при посещении гинеколога. А в менопаузу они, как правило, регрессируют и уходят.
Считается, что все новые образования яичников, возникшие после наступления менопаузы, уже не могут быть чисто доброкачественными и требуют консультации онкологов. Если женщина ежегодно обследуется и в период гормональной активности никаких патологий в яичниках не было, а в менопаузу вдруг возникает киста или какое-то другое образование — нужно пройти комплексное обследование для исключения рака.
Апоплексия яичников
Разрыв капсулы яичника, при котором случается кровоизлияние в его полость с клиникой острого живота, которая в период менопаузы очень маловероятна.
Эндометриоз
Это касается как эктопических очагов эндометриоза (хроническое заболевание, при котором железистые и стромальные клетки эндометрия появляются за пределами их нормального местоположения в матке — Прим. ред.), так и диссеминированных форм эндометриоза — когда очаги наблюдаются по всей брюшной полости. Все это тоже должно уйти с наступлением менопаузы.
Миома матки
Когда прекращается гормональная подпитка, происходит инволюция (то есть обратное развитие) миоматозных узлов, они уменьшаются в размерах и кальцинируются. Если в менопаузе эти узлы не регрессируют, должна возникнуть онконастороженность. А если миома еще и начинает расти, требуется обследование для исключения у женщины саркомы.
Изменения шейки матки
К ним относятся, к примеру, эктопии, эрозии, доброкачественные патологии шейки матки. С учетом отсутствия гормональной подпитки и атрофии слизистой, все они обычно рубцуются или, если это эктопия, уходят вглубь цервикального канала, и на наружной части шейки матки каких-либо изменений уже не увидишь. Несмотря на это мазок на цитологию никто не отменял — его обязательно надо выполнять не реже раза в год.