Гинеколог Бокин перечислил 20 женских болезней, которые «лечит» менопауза

Гормональные заболевания

В первую очередь, исключаются все гормональные заболевания, связанные с активностью яичников и менструальным циклом: гиперменорея (обильная менструация), олигоменорея (слишком длительный цикл), аменорея (отсутствие или прекращение менструаций).

Любые кровотечения из половых путей

Их внезапное возникновение — первый звоночек для обязательного визита к врачу и проведения углубленного обследования. Иногда в менопаузе возможно появления гиперплазии, что требует раздельного диагностического выскабливания с последующим гистологическим исследованием.

Острые воспалительные заболевания половых органов

У женщин в менопаузе крайне редко встречаются гнойно-воспалительные заболевания женской половой сферы, такие как:

вульвит,

бартолинит,

кольпит,

эндоцервицит,

эндометрит,

аднексит,

оофорит,

сальпингит,

сальпингоофорит.

На фоне отсутствия гормональной подпитки меняется структура и состояние слизистой оболочки наружных и внутренних половых органов — возникает атрофия, слизистая становится истонченной, сужаются протоки. Меняется биоценоз (микрофлора) влагалища, из-за чего длительное пребывание и размножение патогенных бактерий становится невозможным. В связи с этим острые воспалительные процессы практически не развиваются.